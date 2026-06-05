Η startup που καθαρίζει δωρεάν διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη – Ο όρος που θέτει

Στη Νέα Υόρκη, όπου σχεδόν τίποτα δεν είναι δωρεάν, δραστηριοποιείται μια startup, με το όνομα Shift, η οποία προσφέρει δωρεάν καθάρισμα διαμερισμάτων, χωρίς να απαιτεί κάποιο οικονομικό αντίτιμο για την παροχή υπηρεσιών.

Ζητάει ωστόσο κάτι άλλο. Το προσωπικό καθαρίζει έχοντας κάμερες τοποθετημένες στο κεφάλι του. Το υλικό με πλάνα από το πλύσιμο πιάτων ή το σφουγγάρισμα χρησιμοποιείται στη συνέχεια ως δεδομένα εκπαίδευσης σε εργαστήρια Τεχνητής Νοημοσύνης και εταιρείες ρομποτικής.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Και η Νέα Υόρκη είναι μόνο η αρχή καθώς η Shift σχεδιάζει αφενός να επεκταθεί σε όλες τις ΗΠΑ, αφετέρου να προσθέσει και άλλες υπηρεσίες, όπως το μαγείρεμα και τα υδραυλικά.

Μέχρι προσφάτως η startup δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστή. Όλα άλλαξαν την περασμένη εβδομάδα όταν κυκλοφόρησε ένα διαφημιστικό βίντεο που έγινε viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 8 εκατομμύρια προβολές. Οι αρχικές 250 συνεδρίες καθαρισμού εξαντλήθηκαν σχεδόν αμέσως. «Είχαμε χιλιάδες και χιλιάδες ανθρώπους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον», δήλωσε στο Business Insider ο γενικός διευθυντής της shift στις ΗΠΑ, Χάρι Κίλμπεργκ.

Ο Κίλμπεργκ αποκάλυψε ότι περίμενε αυτή την ανταπόκριση από τον κόσμο. «Γνωρίζαμε ότι αυτή η ιδέα αλλάζει τον κόσμο, οπότε σκεφτήκαμε ότι θα γινόταν viral», είπε.

Η shift προέρχεται από το ερευνητικό εργαστήριο microagi, με έδρα τη Γερμανία, το οποίο δηλώνει ότι εργάζεται πάνω στο Physical AGI για μηχανές που μπορούν να δρουν στον πραγματικό κόσμο. To εργαστήριο iδρύθηκε από τους πρώην μηχανικούς της Formula 1, Bercan Kilic και Yoan Iliev, και τον πρώην ερευνητή τεχνητής νοημοσύνης στο Ινστιτούτο Alan Turing, Anton Poletaev.

Η shift λειτουργεί σε 15 χώρες και διαθέτει 14.000 φορείς εκμετάλλευσης που συλλέγουν δεδομένα πραγματικού κόσμου, σύμφωνα με τον Κίλμπεργκ ο οποίος έκανε λόγο για μια αγορά «που στοχεύει στην επιτάχυνση της μετάβασης από μια οικονομία όπου οι άνθρωποι εργάζονται από ανάγκη, σε μια οικονομία όπου τα καθημερινά αγαθά και οι υπηρεσίες μπορούν να γίνουν πιο άφθονα και προσβάσιμα».

Η εταιρεία επικεντρώνεται στη γεωγραφική ποικιλομορφία. Ο Κίλμπεργκ ανέφερε ότι η shift δραστηριοποιείται σε χώρες όπου λίγες άλλες εταιρείες συλλέγουν τέτοιου είδους δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας, της Γεωργίας, της Νότιας Αφρικής και της Τουρκίας.

Κατά τον Κίλμπεργκ, απέχουμε πολύ ακόμα από τα ρομπότ που μπορούν να χειρίζονται αξιόπιστα τις δουλειές του σπιτιού. Μέχρι τότε, είπε, οι άνθρωποι μπορούν να πληρώνονται για να συλλέγονται τα δεδομένα που χρειάζονται για να μάθουν αυτά τα συστήματα.

Αυτά τα δεδομένα έχουν αποδειχθεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τις startups και τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που προσπαθούν να μετακινήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη από το στάδιο των chatbots στο επίπεδο των μηχανών που μπορούν να δρουν στον φυσικό κόσμο.

Για να γίνει αυτό, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα εκπαιδεύονται σε τεράστιες ποσότητες κειμένου και εικόνων από το διαδίκτυο. Δεδομένου όμως ότι δεν υπάρχει ένα συγκρίσιμο έργο για τα ρομπότ, η βιομηχανία προσπαθεί να δημιουργήσει ένα από την αρχή πληρώνοντας τους εργαζόμενους για να καταγράφουν την εργασία που θα μπορούσαν τελικά να κάνουν τα ρομπότ.

Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι αν πιάνουν τόπο αυτές οι προσπάθειες.

«Τα στοιχεία της μονάδας είναι πολύ καλύτερα από ό,τι νομίζετε», δήλωσε ο Κίλμπεργκ. Η εσωτερική τεχνολογία της Microagi επεξεργάζεται τα δεδομένα με τρόπο που τα καθιστά σημαντικά υψηλότερης ποιότητας, γεγονός που σημαίνει ότι έχουν υψηλότερη ποιότητα όταν πωλούνται σε εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης και εταιρείες ρομποτικής, υποστήριξε. Τα πρόσωπα και οι οθόνες θολώνονται αυτόματα στα βίντεο για να εξασφαλίζεται η ανωνυμία των συμμετεχόντων. Επίσης, δεν καταγράφεται ήχος.