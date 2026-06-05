Κίνα:-Τάση-σταθεροποίησης-των-εκπομπών-άνθρακα-στον-αγροτικό-τομέα

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Οι αγροτικές δραστηριότητες αποτελούν σημαντική πηγή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Κίνα. Σύμφωνα με την «Έκθεση για την Αγροτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη Χαμηλών Εκπομπών Άνθρακα της Κίνας 2026», χάρη στην εμπέδωση της οικολογικής συνείδησης και την ανάπτυξη των πράσινων τεχνολογιών, ο συνολικός όγκος των εκπομπών στη γεωργία της χώρας παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης, ενώ η ένταση των εκπομπών μειώνεται συνεχώς.

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, κατά την περίοδο 2017-2021, οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την κινεζική γεωργία κυμάνθηκαν σε ιδιαιτέρως σταθερά επίπεδα, μεταξύ 912 και 931 εκατομμυρίων τόνων ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα (CO₂).

Σε μακροπρόθεσμη βάση, από το 1994 έως το 2021, η ένταση των εκπομπών ανά 10.000 γιουάν ακαθάριστης αξίας της αγροτικής παραγωγής σημείωσε εντυπωσιακή κάμψη, υποχωρώντας από τους 6,39 τόνους στους 1,12 τόνους.

Ως εκ τούτου, το 2021, τόσο το μερίδιο των γεωργικών εκπομπών άνθρακα όσο και η ένταση των εκπομπών ανά μονάδα αγροτικού ΑΕΠ διαμορφώθηκαν σε επίπεδα χαμηλότερα από τους αντίστοιχους δείκτες των κυριότερων ανεπτυγμένων οικονομιών.

Ειδικότερα, η ένταση των εκπομπών στον τομέα της φυτικής παραγωγής κατέγραψε συρρίκνωση που υπερβαίνει το 80%, ενώ παράλληλα ο κλάδος της κτηνοτροφίας παρουσίασε επίσης αισθητή αποκλιμάκωση.

Σύμφωνα με αναλυτές του κλάδου, οι βιώσιμες επενδύσεις, οι εφαρμογές γεωργίας ακριβείας και τα καλλιεργητικά μοντέλα μεγάλης κλίμακας συνέβαλαν στη μείωση των εκπομπών στη φυτική παραγωγή.

Αντίστοιχα, η αναβάθμιση της κλίμακας εκτροφής, η τεχνολογική καινοτομία και η κυκλική αξιοποίηση των κτηνοτροφικών αποβλήτων ώθησαν προς τα κάτω τις εκπομπές του κτηνοτροφικού τομέα.

Υπό την προϋπόθεση της διασφάλισης της επισιτιστικής ασφάλειας, η Κίνα προωθεί σταθερά τη μείωση των εκπομπών και τη δέσμευση του άνθρακα στη γεωργία, οικοδομώντας ένα τεχνολογικό σύστημα κλιματικά ανθεκτικής γεωργίας και ένα μηχανισμό υπολογισμού του αποτυπώματος άνθρακα των αγροτικών προϊόντων.

Σταδιακά διαμορφώνονται ποικίλα μοντέλα ανάπτυξης χαμηλών εκπομπών, θέτοντας γερά βιώσιμα θεμέλια για την αναζωογόνηση της υπαίθρου και την οικοδόμηση μιας ισχυρής αγροτικής δύναμης.

Ταυτόχρονα, απελευθερώνεται σταδιακά η δυναμική των γεωργικών εκτάσεων ως καταβόθρες άνθρακα.

Από το 2005 έως το 2021, η συνολική ικανότητα απορρόφησης και δέσμευσης άνθρακα των κινεζικών γεωργικών εδαφών αρχικά αυξήθηκε και στη συνέχεια σταθεροποιήθηκε, παραμένοντας πλέον σταθερή στα 170 έως 187 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2.

Το ποσοστό αντιστάθμισης από τις καταβόθρες άνθρακα των καλλιεργήσιμων εκτάσεων και των λειμώνων έχει αυξηθεί, ενώ αναμένεται περαιτέρω απελευθέρωση αυτής της δυναμικής στο μέλλον.

Αντιμέτωπη με την ολοένα και πιο περίπλοκη παγκόσμια κλιματική κατάσταση, η ανάπτυξη μιας κλιματικά ανθεκτικής γεωργίας αποτελεί αναπόφευκτη επιλογή.

Οι εμπειρογνώμονες προτείνουν την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της γεωργίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, την εμβάθυνση της αξιολόγησης των κλιματικών κινδύνων και την οικοδόμηση συστημάτων έξυπνης τεχνολογίας για την πρόληψη καταστροφών.

Παράλληλα, προκρίνεται η δημιουργία χαρακτηριστικών μοντέλων ανάπτυξης, προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες, προκειμένου να διαμορφωθεί ένας ενάρετος κύκλος αμοιβαίας ενίσχυσης μεταξύ της μείωσης των εκπομπών και της αύξησης του εισοδήματος των αγροτών.

Η διαχείριση του αποτυπώματος άνθρακα αποτελεί βασικό εργαλείο για τη μετάβαση της γεωργίας σε ένα μοντέλο χαμηλών εκπομπών.

Η έκθεση υπολόγισε το αποτύπωμα άνθρακα διαφόρων αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, διαπιστώνοντας ότι το αποτύπωμα ανά μονάδα παραγωγής βασικών αγροτικών προϊόντων, όπως το σιτάρι, το καλαμπόκι και τα φιστίκια, βρίσκεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Ειδικότερα, το αποτύπωμα άνθρακα των φιστικιών είναι μάλιστα χαμηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Γενικά, η ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα στη γεωργία και την ύπαιθρο της Κίνας ακολουθεί θετική πορεία.

Ενόψει του «15ου Πενταετούς Σχεδίου», προτείνεται η αύξηση των επενδύσεων στην επιστημονική έρευνα, με έμφαση στην τεχνολογική ενδυνάμωση, τη διαχείριση ακριβείας, την καινοτομία των μηχανισμών και την προώθηση νέων μοντέλων, με στόχο την οικοδόμηση ενός συστήματος χαμηλών εκπομπών άνθρακα για τη γεωργία και την ύπαιθρο με κινεζικά χαρακτηριστικά.