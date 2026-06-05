Κίνα:-Τα-φύκια-ανοίγουν-νέες-προοπτικές-στην-οικονομία-του-μπλε-άνθρακα

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Τα φύκια (kelp), που αποτελούν δημοφιλές τρόφιμο σε πολλές περιοχές της Κίνας, διαδραματίζουν παράλληλα σημαντικό ρόλο στην απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) από τη θάλασσα.

Αξιοποιώντας αυτή την ιδιότητά τους, η Κίνα έθεσε σε εφαρμογή το πρώτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που συνδέεται με την ικανότητα δέσμευσης άνθρακα των καλλιεργειών φυκιών.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στην κομητεία Λιαντζιάνγκ της επαρχίας Φουτζιάν στην νοτιοανατολική Κίνα και αποσκοπεί στη στήριξη των εθνικών στόχων για ανθρακική ουδετερότητα, την ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας και την ενίσχυση του εισοδήματος των τοπικών αλιέων.

Το ασφαλιστικό προϊόν αναπτύχθηκε από κοινού από τον Σύνδεσμο Αλληλασφάλισης Αλιείας της επαρχίας Φουτζιάν και την ασφαλιστική εταιρεία PICC Property and Casualty.

Εφαρμόζεται στη θαλάσσια περιοχή της κωμόπολης Σιαοτσένγκ, στην κομητεία Λιαντζιάνγκ, και παρέχει ασφαλιστική κάλυψη ύψους 202.400 γουάν για τη δέσμευση άνθρακα που αντιστοιχεί σε περίπου 150 εκτάρια καλλιεργειών φυκιών.

Πρόκειται για την πρώτη πρωτοβουλία αυτής της κατηγορίας στην επαρχία Φουτζιάν, καλύπτοντας ένα κενό στην ασφάλιση των θαλάσσιων ανθρακικών αποθεμάτων.

Το πρόγραμμα βασίζεται στο πρώτο τοπικό πρότυπο της Φουτζιάν για τη μέτρηση της δέσμευσης άνθρακα από καλλιέργειες φυκιών και αξιοποιεί υδρολογικά δεδομένα για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων.

Ειδικότερα, προβλέπει αποζημίωση όταν η άνοδος της θερμοκρασίας των υδάτων μειώνει την ικανότητα των φυκιών να απορροφούν CO₂.

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η προστασία της οικονομικής αξίας των θαλάσσιων ανθρακικών αποθεμάτων και η ενίσχυση του ρόλου των θαλάσσιων οικοσυστημάτων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ο τρόπος με τον οποίο τα φύκια συμβάλλουν στη δέσμευση CO₂ είναι σχετικά απλός. Κατά την ανάπτυξή τους απορροφούν CO₂ μέσω της φωτοσύνθεσης και αποθηκεύουν τον άνθρακα στη βιομάζα τους, λειτουργώντας ως αποτελεσματικές φυσικές δεξαμενές άνθρακα.

Μέχρι πρόσφατα, οι καλλιεργητές επικεντρώνονταν κυρίως στην παραγωγή και στην εμπορική αξιοποίηση των φυκιών.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο η αξία του λεγόμενου «μπλε άνθρακα», γεγονός που επιτρέπει την αποτίμηση και την προστασία της οικολογικής συμβολής των καλλιεργειών φυκιών.

Το 2025 η συνολική αλιευτική παραγωγή της περιοχής έφθασε τους 1,398,300 τόνους, ενώ οι 973.600 τόνοι προήλθαν από υδατοκαλλιέργειες.

Η ισχυρή παρουσία του τομέα δημιουργεί αυξημένη ανάγκη για εργαλεία πράσινης χρηματοδότησης, αποτελεσματικότερη διαχείριση κινδύνων και αναβάθμιση της παραγωγικής αλυσίδας, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της θαλάσσιας.

Η καλλιέργεια φυκιών επηρεάζεται έντονα από τις καιρικές συνθήκες και τις μεταβολές της θερμοκρασίας των υδάτων. Τόσο το υπερβολικό ψύχος όσο και η υπερβολική ζέστη μπορούν να προκαλέσουν σήψη των νεαρών φυτών και σημαντική μείωση των αποδόσεων.

Για να περιορίσουν τους κινδύνους, τοπικές επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων έχουν αναπτύξει ένα μοντέλο συνεργασίας μεταξύ εταιρειών, παραγωγικών μονάδων και καλλιεργητών. Στο πλαίσιο αυτό συνάπτουν συμφωνίες αγοράς της παραγωγής σε προκαθορισμένες τιμές.

Ωστόσο, όταν οι αποδόσεις μειώνονται λόγω δυσμενών συνθηκών, οι συνέπειες δεν περιορίζονται στο εισόδημα των καλλιεργητών, αλλά επηρεάζουν και τις επιχειρήσεις που βασίζονται στην πρώτη ύλη, δυσχεραίνοντας την τήρηση των δεσμεύσεών τους στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η νέα ασφαλιστική κάλυψη έρχεται να αντιμετωπίσει τέτοιον κίνδυνο, προσφέροντας οικονομική προστασία απέναντι στις απώλειες που προκαλούν ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Με τον τρόπο αυτό οι καλλιεργητές αποκτούν μεγαλύτερη ασφάλεια για να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, ενώ οι επιχειρήσεις μπορούν να διασφαλίσουν τη σταθερότητα των προμηθειών και την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς.

Το βασικό πλεονέκτημα του νέου ασφαλιστικού προϊόντος είναι η απλοποιημένη διαδικασία αποζημίωσης. Οι αποζημιώσεις υπολογίζονται με βάση αντικειμενικά δεδομένα, όπως η θερμοκρασία των υδάτων στη θαλάσσια περιοχή που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, χωρίς να απαιτείται χρονοβόρο επιτόπιο έλεγχο.

Όταν οι σχετικοί δείκτες υπερβούν τα προκαθορισμένα όρια, η διαδικασία αποζημίωσης ενεργοποιείται αυτόματα. Το πρώτο συμβόλαιο εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 και η πρώτη αποζημίωση καταβλήθηκε τον Μάρτιο του 2026, επιβεβαιώνοντας στην πράξη την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Παράλληλα, η επαρχία Φουτζιάν διευρύνει σταδιακά τα ασφαλιστικά προϊόντα που συνδέονται με τα αποθέματα άνθρακα.

Η κάλυψη επεκτείνεται από τα δασικά οικοσυστήματα στις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές, ενώ το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από την προστασία υλικών περιουσιακών στοιχείων στη διασφάλιση της οικολογικής αξίας.

Αν και η ασφάλιση ανθρακικής δέσμευσης από καλλιέργειες φυκιών βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, η επιτυχής εφαρμογή των πρώτων συμβολαίων δείχνει τις προοπτικές του μοντέλου.

Εφόσον η οικολογική αξία μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα και οι σχετικοί κίνδυνοι να παρακολουθούνται αποτελεσματικά, η ασφάλιση θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης των πράσινων βιομηχανιών και της μετάβασης σε μια πιο βιώσιμη οικονομία.