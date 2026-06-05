Κατρίνης:-Δεν-είδα-άλλο-κόμμα-της-αντιπολίτευσης-να-αναδεικνύει-το-θέμα-των-ασφαλίστρων-υγείας

Το ΠΑΣΟΚ ασχολείται με τα σοβαρά προβλήματα των πολιτών και της χώρας κι όχι απλώς με οργανωτικά σχήματα ενόψει εκλογών, ανέφερε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.

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Πιο συγκεκριμένα, καλεσμένος στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA», ο Μιχάλης Κατρίνης ανέφερε, ότι το ΠΑΣΟΚ ανέδειξε ξανά το θέμα με τις υπέρογκες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «εγώ δεν είδα κανένα άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης να έχει βγάλει ανακοίνωση για αυτό το θέμα. Το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο το εντόπισε και το ανέδειξε, αλλά έχει κάνει και συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει μόνο οργανωτικά σχήματα ενόψει εκλογών, αλλά παρεμβαίνει στην πραγματικότητα με προτάσεις και λύσεις, οι οποίες δεν είναι μαγικές, δεν είναι ‘’ένας νόμος και ένα άρθρο’’».

Σε ερώτηση σχετικά με την «Σκιώδη Κυβέρνηση» και τις αλλαγές στο ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι σε πλήρη εκλογική διάταξη και ολοκληρώνει τις αλλαγές μετά το συνέδριο». Προσέθεσε ακόμη, ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ανοιχτό και δημοκρατικό κόμμα. Υπάρχουν όμως δύο ομόφωνες αποφάσεις από το συνέδριο, δύο συλλογικές αποφάσεις που μας δεσμεύουν όλους. Η μια αναφέρει ότι το ΠΑΣΟΚ αποκλείει σε κάθε περίπτωση και όχι μόνο μέχρι τις εκλογές, κυρίως μετά τις εκλογές, κάθε συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία και η άλλη μιλάει για αυτόνομη πορεία προφανώς με διαύλους επικοινωνίας με όμορους πολιτικούς χώρους».

Θύμισε ότι η στρατηγική ενός κόμματος δεν μπορεί να καθοριστεί από μεμονωμένες απόψεις, αλλά «υπάρχουν συλλογικές αποφάσεις και πολλές φορές επειδή μεμονωμένες απόψεις υπερπροβάλλονται και μεταφράζονται με διάφορους τρόπους που δεν είναι πάντα καλοπροαίρετοι, αποτελούν αντικείμενο συζήτησης και ίσως μας απασχολούν περισσότερο ως ΠΑΣΟΚ απ’ ό,τι θα έπρεπε. Τώρα η κλεψύδρα των εκλογών γυρίζει και κάθε μέρα που περνά έχει μεγάλη σημασία για εμάς».

Τέλος, απαντώντας σε σχόλιο του υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδου, αρμόδιου για την οικονομική διπλωματία, αναφέρθηκε σε σειρά συμφωνιών οικονομικής και στρατιωτικής συνεργασίας που υπέγραψε η Τουρκία με πλήθος χωρών, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, όπου η τουρκική Baykar έκανε συμφωνία με την γαλλική Safran, «ενώ υποτίθεται ότι έχουμε ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία που διασφαλίζει τη χώρα μας».

«Αυτά όλα δείχνουν», όπως τόνισε, «ότι ο ‘’βασιλιάς είναι γυμνός’’, ότι έχουμε πολλή επικοινωνία και λίγη ουσία σε τομείς δράσης, όπου θα έπρεπε να υπάρχει εξωστρέφεια. Και η κυβέρνηση, αντί να ασχολείται με το πώς θα βελτιώσει τη θέση της χώρας, ασχολείται με το τι θα γίνει στο ΠΑΣΟΚ».



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