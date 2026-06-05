Κρις-Ράιτ:-Οι-εταιρείες-θα-προσθέσουν-40-εκατ.-βαρέλια-πετρελαίου-στο-αμερικανικό-spr-μετά-τον-τερματισμό-του-πολέμου-στο-Ιράν

Οι εταιρείες που δανείστηκαν πετρέλαιο από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου (SPR) των ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες θα προσθέσουν επιπλέον 40 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου με τη μορφή πριμοδοτήσεων μετά το τέλος της σύγκρουσης στο Ιράν, δήλωσε την Παρασκευή σε συνέντευξή του στο Fox Business ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ.

Οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν τον Φεβρουάριο, αλλά ο Ράιτ δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για τα επίπεδα αποθεμάτων στο SPR, τα οποία βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα.

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«Δεν ανησυχώ, επειδή δεν πουλάμε βαρέλια πετρελαίου, διοχετεύουμε πετρέλαιο στην αγορά βραχυπρόθεσμα όταν το χρειάζεται και εμπορευόμαστε αυτά τα βαρέλια», δήλωσε ο Ράιτ στην εκπομπή «Varney & Company» του Fox Business.

«Με κάθε βαρέλι που διοχετεύουμε, παίρνουμε πίσω 1,25 βαρέλια τον επόμενο χρόνο. Θα προσθέσουμε 40 εκατομμύρια βαρέλια στο SPR μετά το τέλος αυτής της σύγκρουσης, χωρίς κόστος για τον φορολογούμενο, με συμφωνίες που έχουν ήδη γίνει», είπε.

Το υπουργείο Ενέργειας δανείζει περίπου 133 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το SPR, το οποίο φυλάσσεται σε υπόγειες σπηλιές στο Τέξας και τη Λουιζιάνα, σε εταιρείες που θα αποπληρώσουν σε αργό πετρέλαιο, με ασφάλιστρα έως και 24%. Το υπουργείο λέει ότι αυτό το σύστημα θα βοηθήσει στη σταθεροποίηση των αγορών χωρίς κόστος για τους Αμερικανούς φορολογούμενους.

- Reuters