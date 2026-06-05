Κυρανάκης: Στη Θεσσαλία για τα έργα αποκατάστασης του σιδηροδρόμου στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλία για αυτοψία στα έργα αποκατάστασης του σιδηροδρόμου στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, ενόψει της ολοκλήρωσής του, μεταβαίνει σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και προτεινόμενος του πρωθυπουργού για νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση, παραμένει η δέσμευση για 100% σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και ETCS έως τέλος Αυγούστου.

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