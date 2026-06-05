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    Κυρανάκης:-Στη-Θεσσαλία-για-τα-έργα-αποκατάστασης-του-σιδηροδρόμου-στον-άξονα-Αθήνα-–-Θεσσαλονίκη
    Κυρανάκης: Στη Θεσσαλία για τα έργα αποκατάστασης του σιδηροδρόμου στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη

    Κυρανάκης: Στη Θεσσαλία για τα έργα αποκατάστασης του σιδηροδρόμου στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη

    By Πολιτική No Comments2 Mins Read

    Στη Θεσσαλία για αυτοψία στα έργα αποκατάστασης του σιδηροδρόμου στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, ενόψει της ολοκλήρωσής του, μεταβαίνει σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και προτεινόμενος του πρωθυπουργού για νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

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    TAGS: Κωνσταντίνος Κυρανάκης Θεσσαλία σιδηροδρομικές γραμμές

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