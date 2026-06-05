Κυρανάκης: Στη Θεσσαλία για τα έργα αποκατάστασης του σιδηροδρόμου στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλία για αυτοψία στα έργα αποκατάστασης του σιδηροδρόμου στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, ενόψει της ολοκλήρωσής του, μεταβαίνει σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και προτεινόμενος του πρωθυπουργού για νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, παραμένει η δέσμευση για 100% σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και ETCS έως τέλος Αυγούστου.
- Έρευνα ΕΛΑΣ: «Στον καιρό της ακρίβειας το μόνο φτηνό είναι οι δικαιολογίες της κυβέρνησης»
- Γεωργιάδης: «Δεν τους χορταίνω τους κομμουνιστές, σήμερα θα είναι μαζεμένοι στην Αλεξανδρούπολη»
- Αχτσιόγλου στον ΣΚΑΪ: Ο Τσίπρας δημιουργεί δυναμική, θετικό το αποτύπωμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 2015-2019
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
TAGS: Κωνσταντίνος Κυρανάκης Θεσσαλία σιδηροδρομικές γραμμές
Σχετικά Άρθρα
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας
ΝΔ: Τι σηματοδοτεί η επιλογή Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα
Κυρανάκης: Ολική ανακατασκευή για 14 ιστορικούς συρμούς της Γραμμής 1 – Ποιες είναι οι αλλαγές
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Στο επίκεντρο της Επιτροπής του Κογκρέσου η «αυταρχική διολίσθηση» της Τουρκίας Κόσμος
Βιμ Βέντερς: Αποσύρει ταινία του 1975 μετά τη συγγνώμη στη Ναστάζια Κίνσκι Cinema
Επιδότηση για την ανακαίνιση κατοικίας – Όλες οι λεπτομέρειες του νέου προγράμματος Οικονομία
Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση στην Καλλιθέα – Νεκρός οδηγός μοτοσυκλέτας, τραυματίστηκε γυναίκα Ελλάδα
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr