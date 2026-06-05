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    Κυριάκος-Πιερρακάκης:-Αύξηση-του-ακατάσχετου-στα-1.600-ευρώ
    Κυριάκος Πιερρακάκης: Αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ

    Κυριάκος Πιερρακάκης: Αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

    Η μεταβολή αντιστοιχεί σε αύξηση 28% και αφορά την προστασία καταθέσεων από κατασχέσεις λόγω οφειλών προς το Δημόσιο και τις τράπεζες.

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    Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης απέναντι στους πολίτες», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά σε μια παρέμβαση που ενισχύει την προστασία των νοικοκυριών και προσφέρει μεγαλύτερο περιθώριο οικονομικής ασφάλειας σε χιλιάδες οφειλέτες.

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