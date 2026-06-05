Κύμα ρευστοποιήσεων στις αγορές με «οδηγό» την τεχνολογία – Βουτιά στην Ασία

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Στα «κόκκινα» βυθίστηκαν οι ασιατικές αγορές το πρωί της Παρασκευής (5/6), μετά τους ισχυρούς κραδασμούς που δέχτηκε η Wall Street εξαιτίας της απότομης πτώσης της Broadcom, οι προβλέψεις της οποία δεν έπεισαν τους επενδυτές και δεν ικανοποίησαν τις υψηλές προσδοκίες τους.

Και καθώς η εμπιστοσύνη των traders κλονίστηκε, οι μετοχές στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και τον ημιαγωγών κατέρρευσαν, αφήνοντας απότομα πίσω τους το κλίμα ευφορίας που επικρατούσε, ενώ οι αποτιμήσεις των εταιρειών είχαν εκτοξευθεί.

Μεγάλος χαμένος η Νότια Κορέα

Σήμερα το πρωί, η μεγαλύτερη πίεση καταγράφηκε στην Νότια Κορέα, καθώς οι traders εγκατέλειψαν μετοχές που είχαν πρωταγωνιστήσει το τελευταίο διάστημα, φέρνοντας σημαντικά κέρδη.

Έτσι, ο δείκτης Kospi έκανε βουτιά 5,01%, με τις μετοχές των κολοσσών της τεχνολογίας Samsung Electronics και SK Hynix να υποχωρούν κατά 4,34% και 7,57% αντίστοιχα. Παράλληλα, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κατέγραψε απώλειες 4,14%.

Πρόσθετη ανησυχία για τον τεχνολογικό κλάδο της Νότιας Κορέας προκάλεσαν οι δηλώσεις του υπουργού Εργασίας της χώρας, ο οποίος κάλεσε τις μεγαλύτερες τεχνολογικές επιχειρήσεις να μοιραστούν μεγαλύτερο μέρος των κερδών που προκύπτουν από την άνθηση των ημιαγωγών και της τεχνητής νοημοσύνης με τους εργαζομένους και τους προμηθευτές τους. Όπως ανέφερε, τα ιστορικά υψηλά κέρδη ενδέχεται να ενισχύσουν περαιτέρω τις κοινωνικές και εισοδηματικές ανισότητες.

Απώλειες και στην Ιαπωνία

Το αρνητικό κλίμα έφτασε και στην Ιαπωνία, με τις μετοχές των εταιρειών που συνδέονται με τον κλάδο των ημιαγωγών να βρίσκονται κι εκεί στο στόχαστρο των πωλητών.

Η Tokyo Electron υποχώρησε περισσότερο από 6%, η Advantest έχασε πάνω από 5%, ενώ απώλειες κατέγραψαν και η Murata Manufacturing, καθώς και η Fanuc, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές βιομηχανικών ρομπότ παγκοσμίως.

Τελικά, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,53%.

Την ίδια ώρα, στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 κινήθηκε 0,61% χαμηλότερα, ενώ αρνητικό κλίμα επικράτησε και στο Χονγκ Κονγκ, με τον Hang Seng να χάνει 0,81%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 κατέγραψε οριακές απώλειες.

Στις αγορές που διασώθηκαν, εκείνη της Ινδίας, με τον Nifty 50 να σημειώνει μικρή άνοδο και τον BSE Sensex να ενισχύεται κατά 0,23%, ενώ παράλληλα ο δείκτης της Σαγκάης κινήθηκε ανοδικά κατά 0,40%, περιορίζοντας τις απώλειες που καταγράφηκαν στις υπόλοιπες μεγάλες αγορές της περιοχής.

Η Broadcom πίσω από την κατρακύλα

Το κύμα ρευστοποιήσεων πυροδότησε η Broadcom που σημείωσε διψήφια πτώση χθες στη Wall Street.

Οι πιέσεις επεκτάθηκαν σε ολόκληρο τον κλάδο των ημιαγωγών, με το ETF VanEck Semiconductor (SMH) να χάνει περισσότερο από 1%. Η Arm Holdings υποχώρησε πάνω από 4%, ενώ η Micron Technology κατέγραψε πτώση κοντά στο 8%.

«Έπειτα από τόσο μεγάλες αποδόσεις, μια διόρθωση στους πρόσφατους νικητές της αγοράς ήταν αναγκαία για να υπάρξει επαναφορά των αποτιμήσεων σε πιο βιώσιμα επίπεδα», σχολίασε ο Άντριου Τζάκσον, στρατηγικός αναλυτής της Ortus Advisors.