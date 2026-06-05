Μήνυση-Κωνσταντοπούλου-σε-Φλωρίδη-για-όσα-την-κατηγόρησε-στην-προανακριτική-για-τα-Τέμπη

Μήνυση κατά του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη κατέθεσε σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, για όσα είχε πει σε βάρος της κατά τη συζήτηση για την προανακριτική για τα Τέμπη.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ο κ. Φλωρίδης στον ΣΚΑΪ είχε σταθεί στη συμπεριφορά της κ. Κωνσταντοπούλου στη δίκη για τα βίντεο λέγοντας ότι «αμφισβητεί τα πάντα». «Είναι σημαντικό να δούμε τις ανακοινώσεις των συνηγόρων και των δύο πλευρών, ακόμα και αυτών που είναι στην ίδια όχθη με εκείνη. Την κατήγγειλαν ευθέως ότι με τις συνθήκες που έχει δημιουργήσει στο δικαστήριο είναι αδύνατο να συνεχιστεί αυτή η δίκη. Θυμίζω ότι πριν λίγες μέρες η δικαστής νοσηλεύτηκε. Δηλαδή την έστειλε στο νοσοκομείο».

Η κόντρα μεταξύ τους συνεχίστηκε και στη συζήτηση της τροπολογίας για την επίσπευση του χρόνου εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, όπου η Κωνσταντοπούλου είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «η κατάπτωση είναι φοβερή και η αντισυνταγματικότητα είναι κραυγαλέα» με τον Φλωρίδη να απαντά ότι «ασχολούμαστε με το μισό ποινικό κώδικα μαζί σας».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.