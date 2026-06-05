Μνημόνιο-συνεργασίας-ΡΑΕk-και-ΡΑΑΕΥ

Συνάντηση μεταξύ της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων της Ελλάδος (ΡΑΑΕΥ) και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της ΡΑΕΚ και υπεγράφη Μνημόνιο Υλοποίησης Συνεργασίας βάσει του Μνημονίου Συναντίληψης

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Συνάντηση μεταξύ της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων της Ελλάδος (ΡΑΑΕΥ) και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της ΡΑΕΚ και υπεγράφη Μνημόνιο Υλοποίησης Συνεργασίας βάσει του Μνημονίου Συναντίληψης που είχε υπογραφεί μεταξύ των δύο Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδος για πρώτη φόρα το 2012.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ, Πολύβιος Λεμονάρης, ο αντιπρόεδρος της ΡΑΕΚ Φίλιππος Φιλίππου και το μέλος της ΡΑΕΚ Νεόφυτος Χατζηγεωργίου, υποδέχθηκαν τον πρόεδρο της ΡΑΑΕΥ, καθηγητή Κωνσταντίνο Τσιμάρα, τον αντιπρόεδρο του Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ Δημήτριο Φούρλαρη και τα μέλη του Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ Ευαγγελία Γαζή, Κομνηνό Κόμνιο και Δημήτριο Παπαντώνη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε συζήτηση σχετικά με τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο Ρυθμιστικές Αρχές στο διαρκώς μεταβαλλόμενο ενεργειακό τοπίο. Κοινός παρονομαστής των συζητήσεων αποτέλεσαν η προστασία των καταναλωτών, η διασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασμού και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ενεργειακών συστημάτων, παράλληλα με την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και την ενεργότερη συμμετοχή των καταναλωτών στις αγορές ενέργειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στην αποτελεσματική εποπτεία και παρακολούθηση της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στην προώθηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των περικοπών παραγωγής από ΑΠΕ, την ανάπτυξη μηχανισμών απόκρισης ζήτησης, καθώς και το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αδειοδότηση και λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις εξελίξεις και τις προκλήσεις στην περιφερειακή αγορά φυσικού αερίου, καθώς και για τη στρατηγική σημασία των έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης.

Η ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, επιβεβαιώνει τη βούληση των δύο Ρυθμιστικών Αρχών να εμβαθύνουν περαιτέρω τη συνεργασία τους και να ενισχύσουν τους διαύλους επικοινωνίας και συντονισμού. Μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, η ΡΑΕΚ και η ΡΑΑΕΥ προσβλέπουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κοινών ρυθμιστικών προκλήσεων, στην προώθηση λύσεων για την ενεργειακή μετάβαση λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες του συστήματος της κάθε χώρας και στην περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας τους προς όφελος των καταναλωτών και της ενεργειακής ασφάλειας των δύο χωρών.

--