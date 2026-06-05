Οι κορυφαίοι Έλληνες εφοπλιστές – Λίστα Forbes 2026

Η ελληνική ναυτιλία συνεχίζει και το 2026 να αποτελεί τη σημαντικότερη δύναμη του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κυριαρχεί στις θάλασσες όχι μόνο χάρη στην ιστορική της παράδοση, αλλά κυρίως μέσω της στρατηγικής προσαρμοστικότητας, της επενδυτικής διορατικότητας και της υψηλής τεχνογνωσίας των ανθρώπων της.

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Σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ναυτιλιακή βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με γεωπολιτικές αναταράξεις, αυξημένες απαιτήσεις απανθρακοποίησης, αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας και νέες περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, οι Έλληνες εφοπλιστές όχι μόνο διατηρούν την κυριαρχία τους, αλλά επεκτείνουν περαιτέρω το αποτύπωμά τους. Η φετινή λίστα των 50 κορυφαίων Ελλήνων εφοπλιστών αποτυπώνει με σαφήνεια τη μετάβαση της ελληνικής ναυτιλίας σε μια νέα εποχή. Οι επενδύσεις σε LNG carriers, πλοία μεταφοράς CO₂, eco tankers και νέες τεχνολογίες καυσίμων αποτελούν πλέον βασικό στρατηγικό άξονα για τους μεγαλύτερους ελληνικούς ναυτιλιακούς ομίλους. Παράλληλα, συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η ανανέωση στόλων μέσω νεότευκτων πλοίων, αλλά και στοχευμένων κινήσεων στη second hand αγορά.

Στην κορυφή της λίστας παραμένει η Μαρία Αγγελικούση, με στόλο αξίας άνω των 17,5 δισ. δολαρίων και 143 πλοία, διατηρώντας τον όμιλο Angelicoussis μεταξύ των ισχυρότερων ναυτιλιακών δυνάμεων διεθνώς. Εντυπωσιακή είναι και η άνοδος του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος, με συνολική αξία στόλου που ξεπερνά πλέον τα 16 δισ. δολάρια, καταγράφει ένα από τα μεγαλύτερα άλματα της χρονιάς, επενδύοντας επιθετικά σε LNG και πλοία μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα.

Ο Γιώργος Προκοπίου συνεχίζει να ενισχύει τη θέση του μεταξύ των κορυφαίων παικτών του παγκόσμιου shipping, διαθέτοντας στόλο άνω των 200 πλοίων, ενώ ο Γιώργος Οικονόμου παραμένει μία από τις πλέον ισχυρές προσωπικότητες της ναυτιλιακής χρηματοδότησης και των διεθνών κεφαλαιαγορών. Σημαντική είναι και η εκτόξευση της Αγγελικής Φράγκου, η οποία επιστρέφει δυναμικά στην πρώτη πεντάδα, με τη Navios Maritime Partners να διαχειρίζεται έναν από τους μεγαλύτερους πολυσχιδείς στόλους διεθνώς.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η δυναμική νέας γενιάς εφοπλιστών και οικογενειακών σχημάτων που επενδύουν μεθοδικά στην επόμενη ημέρα της ναυτιλίας. Οι οικογένειες Αγγελικούση, Μαρτίνου, Λάτση, Λιβανού, Πολέμη, Λαιμού, Ιγγλέση και Λυκιαρδόπουλου συνεχίζουν να ανανεώνουν τους στόλους τους, ενισχύοντας παράλληλα τη διαχρονική παρουσία της ελληνικής σημαίας σε σημαντικό μέρος των πλοίων τους.

Η λίστα του 2026 καταγράφει συνολικά αυξημένες αποτιμήσεις στόλων, ισχυρή παρουσία στις διεθνείς χρηματαγορές και έντονη κινητικότητα στις νέες ναυπηγήσεις. Παράλληλα, αποτυπώνει την αυξανόμενη σημασία της πράσινης μετάβασης, καθώς όλο και περισσότερες ελληνικές ναυτιλιακές επενδύουν σε καύσιμα χαμηλών εκπομπών, σε τεχνολογίες ενεργειακής αποδοτικότητας και σε εξειδικευμένους τύπους πλοίων.

Σε έναν κόσμο όπου το 90% του παγκόσμιου εμπορίου εξακολουθεί να μεταφέρεται διά θαλάσσης, η ελληνική ναυτιλία παραμένει ο πιο ισχυρός πρεσβευτής της χώρας στη διεθνή οικονομία. Με παράδοση που ξεπερνά τους δύο αιώνες, αλλά και με σταθερό προσανατολισμό στο μέλλον, οι Έλληνες εφοπλιστές συνεχίζουν να αποτελούν σημείο αναφοράς για την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία.

Αξία στόλου Fleet Value 17.539 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 143 Η Μαρία Αγγελικούση συνεχίζει με συνέπεια την ισχυρή ναυτιλιακή παράδοση της οικογένειας, ηγούμενη ενός από τους μεγαλύτερους ναυτιλιακούς ομίλους παγκοσμίως. Μέσω των Maran Gas Maritime, Maran Tankers και Maran Dry Management, διαχειρίζεται έναν σύγχρονο και πολυδιάστατο στόλο με έντονη ελληνική παρουσία. Ο όμιλος διατηρεί ηγετική θέση στις διεθνείς μεταφορές LNG, πετρελαίου και ξηρού φορτίου. Η ίδια συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες γυναίκες της παγκόσμιας ναυτιλίας και παραμένει η πλουσιότερη Ελληνίδα, σύμφωνα με τη λίστα του “Forbes”. Maria Angelicoussis carries on her family’s strong shipping tradition, leading one of the world’s largest shipping groups. Through Maran Gas Maritime, Maran Tankers, and Maran Dry Management, she manages a modern and diversified fleet with a strong Greek presence. The group maintains a leading position in international LNG, oil, and dry bulk transport. She is among the most powerful women in global shipping and remains the wealthiest Greek woman according to the “Forbes” list. Αξία στόλου Fleet Value 16.153,4 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 143 Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποτελεί μία από τις πλέον πολυσχιδείς προσωπικότητες της ελληνικής επιχειρηματικότητας, με ισχυρή παρουσία στη ναυτιλία, στα ΜΜΕ και στον αθλητισμό. Μέσω του ομίλου Capital δραστηριοποιείται δυναμικά στις μεταφορές LNG, containerships και δεξαμενόπλοιων, επενδύοντας συστηματικά σε σύγχρονα πλοία νέας τεχνολογίας. Ξεκίνησε την πορεία του ως ναυλομεσίτης και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες πλοιοκτήτες διεθνώς. Το 2025 ξεχώρισε για τις μεγάλες επενδύσεις σε πλοία μεταφοράς υγροποιημένου CO2. Vangelis Marinakis is one of the most multifaceted figures in the Greek business landscape, with a strong presence in shipping, mass media, and sports. Through Capital Group, he is actively involved in LNG transport, container ships, and tankers, systematically investing in modern, state-of-the-art vessels. He began his career as a shipbroker and has grown to become one of the most prominent Greek shipowners globally. In 2025, he stood out for his major investments in liquefied CO2 carriers. Αξία στόλου Fleet Value 14.004 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 202 Ο Γιώργος Προκοπίου, χωρίς οικογενειακή ναυτική παράδοση, δημιούργησε έναν από τους μεγαλύτερους ελληνόκτητους στόλους διεθνώς. Μέσω των Dynacom Tankers και Sea Traders δραστηριοποιείται δυναμικά στα δεξαμενόπλοια, τα LNG carriers και τα bulk carriers, επεκτείνοντας συνεχώς τη ναυτιλιακή του παρουσία. Τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει σημαντικά τον στόλο του με δεκάδες νέες παραγγελίες και αγορές πλοίων. Παράλληλα, επενδύει στρατηγικά στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στο real estate και στον χώρο του yachting. Without a maritime background, George Prokopiou has built one of the largest Greek-owned fleets in the world. Through Dynacom Tankers and Sea Traders, he is actively involved in the tanker, LNG carrier, and bulk carrier sectors, continuously expanding his shipping presence. In recent years, he has significantly strengthened his fleet with dozens of new orders and ship purchases. At the same time, he is making strategic investments in Skaramangas Shipyards, real estate, and the yachting sector. Αξία στόλου Fleet Value 10.752,7 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 111 Ο Γιώργος Οικονόμου θεωρείται ένας από τους πλέον αυτοδημιούργητους Έλληνες εφοπλιστές, με έντονη παρουσία στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Ξεκίνησε την πορεία του ως μηχανικός στη Thenamaris και στη συνέχεια ίδρυσε την Cardiff Marine, εξελίσσοντας τον όμιλό του σε σημαντικό παίκτη της παγκόσμιας ναυτιλίας. Μέσω των TMS Tankers, TMS Dry και Cardiff Gas δραστηριοποιείται σε δεξαμενόπλοια, φορτηγά και LNG carriers. Παράλληλα, είναι γνωστός για τη σημαντική συλλογή έργων τέχνης και τις επενδύσεις του διεθνώς. George Economou is considered to be amongst the biggest self-made Greek shipowners, with a strong presence in international capital markets. He started his career as an engineer at Thenamaris and later founded Cardiff Marine, making his group a major player in global shipping. Through TMS Tankers, TMS Dry, and Cardiff Gas, he is active in tankers, bulk carriers, and LNG carriers. At the same time, he is known for his significant art collection and international investments. Αξία στόλου Fleet Value 9.124 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 147 Η Αγγελική Φράγκου βρίσκεται στην κορυφή της Navios Maritime Partners, ενός από τους σημαντικότερους εισηγμένους ναυτιλιακούς ομίλους της Wall Street. Διαχειρίζεται έναν εκτεταμένο στόλο δεξαμενόπλοιων, containerships και bulk carriers, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανανέωση και τεχνολογική αναβάθμιση των πλοίων. Η παρουσία της στις διεθνείς χρηματαγορές ξεκίνησε το 2004, όταν έγινε η πρώτη Ελληνίδα επικεφαλής ναυτιλιακής εταιρείας που εισήχθη στο Nasdaq. Παραμένει μία από τις ισχυρότερες γυναίκες της διεθνούς ναυτιλίας. Angeliki Frangou is at the helm of Navios Maritime Partners, one of the leading maritime companies listed on the New York Stock Exchange. She manages an extensive fleet of tankers, containerships, and bulk carriers, with a particular emphasis on the renewal and technological upgrade of vessels. Her presence in international capital markets began in 2004, when she became the first Greek woman to head a shipping company listed on Nasdaq. She remains one of the most powerful women in the global shipping industry. Αξία στόλου Fleet Value 8.969,3 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 114 Ο Νικόλας Τσάκος προέρχεται από ιστορική ναυτική οικογένεια της Χίου και αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της ελληνικής ναυτιλίας. Η Tsakos Energy Navigation, που ίδρυσε το 1993, είναι η μακροβιότερη ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία εισηγμένη στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο. Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε δεξαμενόπλοια, LNG carriers και πλοία μεταφοράς ενέργειας. Παράλληλα, διατηρεί ισχυρή παρουσία σε εκπαιδευτικές και κοινωφελείς δράσεις με επίκεντρο τη ναυτική παράδοση. Nikolas Tsakos comes from a historic shipping family from Chios and is one of the most recognizable figures in Greek shipping. Tsakos Energy Navigation, which he founded in 1993, is the longest-running Greek shipping company listed on the US stock exchange. The group is active in tankers, LNG carriers, and energy transport vessels. At the same time, he maintains a strong presence in educational and charitable activities with an emphasis on maritime tradition. Αξία στόλου Fleet Value 8.691,3 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 109 Η Άννα Αγγελικούση μαζί με τους γιους της, Φραγκίσκο και Αντώνη Κανελλάκη, έχουν δημιουργήσει έναν ισχυρό και διαρκώς αναπτυσσόμενο ναυτιλιακό όμιλο. Μέσω των Pantheon Tankers, Alpha Gas και Alpha Bulkers δραστηριοποιούνται σε δεξαμενόπλοια, LNG carriers και bulk carriers, επενδύοντας συστηματικά σε νεότευκτα πλοία και στρατηγικές εξαγορές. Από το 2022 ο στόλος τους ενισχύεται σταθερά, με έμφαση στη σύγχρονη τεχνολογία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η οικογένεια διατηρεί διακριτική, αλλά ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά. Anna Angelicoussis, along with her sons, Frangiskos and Antonis Kanellakis, have created a powerful and continuously growing shipping group. Through Pantheon Tankers, Alpha Gas, and Alpha Bulkers, they are active in tankers, LNG carriers, and bulk carriers, investing systematically in newbuild vessels and strategic acquisitions. Since 2022, their fleet has been steadily strengthened, with an emphasis on modern technology and sustainable development. The family maintains a discreet but exceptionally strong presence in the international shipping market. Αξία στόλου Fleet Value 6.908,8 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 119 Ο Γιάννης Κούστας ανέλαβε τη διοίκηση της Danaos Shipping το 1987 και μετέτρεψε την εταιρεία σε έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές containerships διεθνώς. Η Danaos υπήρξε από τις πρώτες ελληνικές ναυτιλιακές που απέκτησαν ισχυρή παρουσία στις διεθνείς χρηματαγορές, εδραιώνοντας τη θέση της στη Wall Street. Τα τελευταία χρόνια ο όμιλος επεκτείνεται και στον χώρο του ξηρού φορτίου, μέσω επενδύσεων σε second-hand bulk carriers. Ο στόλος του διακρίνεται για τη σύγχρονη τεχνολογία και την υψηλή επιχειρησιακή αποδοτικότητα. Yiannis Coustas took over the management of Danaos Shipping in 1987 and transformed the company into one of the largest containership operators internationally. Danaos was among the first Greek shipping companies to gain a strong presence in international capital markets, consolidating its place on Wall Street. In recent years, the group has also been expanding into the dry bulk sector through investments in second-hand bulk carriers. Its fleet is distinguished by modern technology and high operational efficiency. Αξία στόλου Fleet Value 6.245,6 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 92 Ο Κρίτων Λεντούδης, επικεφαλής της Evalend Shipping, ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία στη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία, διατηρώντας χαμηλό δημόσιο προφίλ. Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε bulk carriers, δεξαμενόπλοια, LNG και LPG carriers, αυξάνοντας συστηματικά τον στόλο και την αξία του. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της μέσα από στοχευμένες επενδύσεις και ανανέωση του στόλου. Παράλληλα, ο εφοπλιστής είναι γνωστός για τη σπάνια συλλογή πολυτελών και ιστορικών αυτοκινήτων που διαθέτει. Kriton Lentoudis, head of Evalend Shipping, maintains a steady upward trajectory in the international shipping industry while keeping a low public profile. The group is active in bulk carriers, tankers, LNG, and LPG carriers, systematically increasing both its fleet and its value. In recent years, the company has significantly strengthened its position through targeted investments and fleet renewal. At the same time, the shipowner is known for his rare collection of luxury and historic cars. Αξία στόλου Fleet Value 6.126,2 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 90 Ο Νικόλαος Μαρτίνος ανήκει στη νέα γενιά της ιστορικής ναυτιλιακής οικογένειας Μαρτίνου και ηγείται της Thenamaris ως διευθύνων σύμβουλος. Με σπουδές οικονομικών σε κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ, συνεχίζει τη στρατηγική ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του στόλου. Ο όμιλος επενδύει συστηματικά τόσο σε νεότευκτα πλοία όσο και σε επιλεγμένες αγορές second-hand, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στα δεξαμενόπλοια και στα bulk carriers. Παράλληλα, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες. Nikolaos Martinos belongs to the new generation of the historic Martinos shipping family and is the CEO of Thenamaris. He studied economics at leading universities in Europe and the US and is pursuing a strategy of fleet renewal and modernization. The group systematically invests in both newbuild vessels and selected second-hand purchases, maintaining a strong presence in tankers and bulk carriers. At the same time, the company places particular emphasis on sustainable development and environmental technologies. Αξία στόλου Fleet Value 5.705 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 96 Ο Ανδρέας Μαρτίνος ίδρυσε τη Minerva Marine το 1996 και ανέπτυξε έναν από τους σημαντικότερους ελληνικούς στόλους δεξαμενόπλοιων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στα aframax, VLCC, MR και suezmax tankers, ενώ τα τελευταία χρόνια επεκτείνεται δυναμικά και στον τομέα του LNG μέσω της Minerva Gas. Ο όμιλος ξεχωρίζει για τη συμμετοχή του σε πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης και απανθρακοποίησης της ναυτιλίας. Η ένταξη της εταιρείας στο Maersk Mc-Kinney Moller Center επιβεβαιώνει τη στρατηγική της προσήλωση στις πράσινες τεχνολογίες. Andreas Martinos founded Minerva Marine in 1996 and created one of the most significant Greek tanker fleets. The company operates mainly Aframax, VLCC, MR, and Suezmax tankers, while in recent years it has been expanding dynamically into the LNG sector through Minerva Gas. The group stands out for its participation in sustainable development and shipping decarbonization initiatives. The company’s inclusion in the Maersk Mc-Kinney Moller Center confirms its strategic commitment to green technologies. Αξία στόλου Fleet Value 4.727,2 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 83 Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος συνεχίζει τη ναυτιλιακή παρακαταθήκη της οικογένειας μέσω της Costamare, ενός από τους σημαντικότερους ελληνικούς ομίλους containerships. Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο και εξελίχθηκε σε διεθνή δύναμη με παρουσία στη Wall Street από το 2010. Τα τελευταία χρόνια η Costamare επεκτείνεται δυναμικά και στον χώρο του ξηρού φορτίου, επενδύοντας σε bulk carriers και σύγχρονες ναυπηγήσεις. Ο όμιλος διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και διεθνή ναυτιλιακή επιρροή. Konstantinos Konstantakopoulos carries on the family’s maritime legacy through Costamare, one of the most important Greek containership groups. The company was founded by Captain Vassilis Konstantakopoulos and evolved into a global shipping power with a presence on Wall Street since 2010. In recent years, Costamare has been expanding dynamically into the dry bulk sector, investing in bulk carriers and modern newbuildings. The group maintains a strong financial position and international maritime influence. Αξία στόλου Fleet Value 4.029,1 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 142 Ο Πέτρος Παππάς συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους Έλληνες πλοιοκτήτες ξηρού φορτίου, με πολυετή παρουσία στις διεθνείς χρηματαγορές. Μέσω της Star Bulk Carriers διαχειρίζεται έναν από τους μεγαλύτερους στόλους bulk carriers παγκοσμίως, με έμφαση στην επιχειρησιακή αποδοτικότητα και την τεχνολογική αναβάθμιση. Το 2023 προχώρησε στη σημαντική εξαγορά της Eagle Bulk Shipping, δημιουργώντας έναν ναυτιλιακό κολοσσό διεθνούς εμβέλειας. Ο όμιλος συνεχίζει να επενδύει σε ανανέωση στόλου και περιβαλλοντικές τεχνολογίες. Παράλληλα, διατηρεί ισχυρή παρουσία στη Wall Street, ενισχύοντας τη διεθνή χρηματοδοτική ευελιξία του ομίλου σταθερά. Petros Pappas is ranked among the most important Greek dry bulk shipowners, with a multi-year presence in international capital markets. Through Star Bulk Carriers, he manages one of the largest bulk carrier fleets globally, with an emphasis on operational efficiency and technological upgrades. In 2023, he proceeded with the significant acquisition of Eagle Bulk Shipping, creating a shipping giant with an international reach. The group continues to invest in fleet renewal and environmental technologies. At the same time, it maintains a strong presence on Wall Street, steadily enhancing the group’s international financing flexibility. Αξία στόλου Fleet Value 3.048,2 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 15 Ο Πήτερ Λιβανός προέρχεται από μία από τις ιστορικότερες οικογένειες της ελληνικής ναυτιλίας, με παρουσία που εκτείνεται σε τρεις αιώνες. Μέσω της GasLog ανέπτυξε έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους στόλους LNG carriers διεθνώς, με ισχυρή παρουσία στη Wall Street. Τα τελευταία χρόνια επενδύει δυναμικά και στις τεχνολογίες μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα μέσω της Ecolog, εστιάζοντας στη νέα εποχή πράσινων καυσίμων. Παράλληλα, είναι γνωστός για τη μοναδική συλλογή συλλεκτικών αυτοκινήτων που διαθέτει. Peter Livanos comes from one of the most historic families in Greek shipping, with a presence spanning three centuries. Through GasLog, he developed one of the most recognizable LNG carrier fleets internationally, with a strong presence on Wall Street. In recent years, he has also been investing dynamically in carbon dioxide transport technologies through Ecolog, focusing on the new era of green fuels. Additionally, he is known for his unique collection of collectible cars. Αξία στόλου Fleet Value 2.823 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 86 Ο Χάρης Βαφειάς ξεχώρισε από νωρίς στη διεθνή ναυτιλία, καθώς σε ηλικία μόλις 26 ετών οδήγησε τη StealthGas στο Nasdaq. Μέσω των StealthGas, Brave Maritime και Imperial Petroleum δραστηριοποιείται σε LPG carriers, δεξαμενόπλοια και bulk carriers, διατηρώντας έντονη επενδυτική δραστηριότητα. Με καταγωγή από τη Χίο, μεγάλωσε μέσα στη ναυτιλία και ανέλαβε νωρίς τον έλεγχο του οικογενειακού ομίλου. Σήμερα συγκαταλέγεται στους πιο δραστήριους Έλληνες εφοπλιστές της νέας γενιάς. Charis Vafeias stood out from a young age in international shipping, as at just 26 years old he led StealthGas to the Nasdaq Stock Exchange. Through StealthGas, Brave Maritime, and Imperial Petroleum, he is active in LPG carriers, tankers, and bulk carriers, with an intense investment activity. Originally from Chios, he grew up in the shipping industry and took control of the family group early on. Today, he is among the most active Greek shipowners of the new generation. Αξία στόλου Fleet Value 2.795,5 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 80 Ο Θανάσης Μαρτίνος είναι μία από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες της ελληνικής ναυτιλίας και του επιχειρηματικού κόσμου. Μετά την πολυετή παρουσία του στη Thenamaris, ίδρυσε την Eastern Mediterranean Maritime, δημιουργώντας έναν ισχυρό ναυτιλιακό όμιλο με διεθνή παρουσία. Παράλληλα, δραστηριοποιείται δυναμικά στον χώρο των ακινήτων και της κοινωφελούς προσφοράς. Από το 2019 υπηρετεί ως πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, ενώ έχει τιμηθεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο για τη συμβολή του στην Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Thanasis Martinos is one of the most influential figures in Greek shipping and the business world. Following his long-standing presence at Thenamaris, he founded Eastern Mediterranean Maritime, creating a powerful shipping group with an international presence. At the same time, he is active in real estate and charitable contributions. Since 2019, he has served as the Civil Administrator of Mount Athos and has been honored by the Ecumenical Patriarchate for his contribution to Orthodoxy and Hellenism. Αξία στόλου Fleet Value 2.595,8 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 74 Ο Λου Κολλάκης, με καταγωγή από τις Οινούσσες, αποτελεί έναν από τους πλέον διακριτικούς, αλλά ισχυρούς Έλληνες πλοιοκτήτες διεθνώς. Μέσω της Chartworld Shipping διαχειρίζεται στόλο με φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια, containerships και ψυγεία, ενώ έχει δραστηριοποιηθεί και στον χώρο της κρουαζιέρας. Η οικογένεια διαθέτει μακρά ναυτική ιστορία, που ξεκινά από τον 19ο αιώνα. Παράλληλα, μέσω του Ιδρύματος “Στέφανος Κολλάκης”, αναπτύσσει σημαντική κοινωνική και φιλανθρωπική δράση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Lou Kollakis, originally from Oinousses, is one of the most discreet yet powerful Greek shipowners internationally. Through Chartworld Shipping, he manages a fleet of dry bulkers, tankers, containerships, and reefers, while he has also been active in the cruise industry. The family has a long maritime tradition dating back to the 19th century. Simultaneously, through the “Stefanos Kollakis” Foundation, he carries out significant social and philanthropic work in Greece and abroad. Αξία στόλου Fleet Value 2.482,3 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 55 Ο Διαμαντής Διαμαντίδης δραστηριοποιείται στη ναυτιλία από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 και θεωρείται μία από τις πλέον έμπειρες μορφές του ελληνικού shipping. Μέσω των Delta Tankers και Marmaras Navigation διαχειρίζεται έναν σύγχρονο στόλο δεξαμενόπλοιων με ισχυρή διεθνή παρουσία. Παράλληλα, έχει έντονη δραστηριότητα στον χώρο του real estate και των επενδύσεων υψηλής αξίας. Είναι επίσης γνωστός για τη σημαντική συλλογή έργων τέχνης και κλασικών αυτοκινήτων που διαθέτει. Diamantis Diamantidis has been active in shipping since the mid-1970s and is considered one of the most experienced players in Greek shipping. Through Delta Tankers and Marmaras Navigation, he manages a modern tanker fleet with a strong presence globally. At the same time, he is highly active in real estate and high-value investments. He is also known for his significant art and classic cars collections. Αξία στόλου Fleet Value 2.453 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 33 Η Latsco Shipping ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1940 από τον θρυλικό καπετάνιο Γιάννη Σ. Λάτση και συνεχίζει σήμερα τη δραστηριότητά της υπό τη διοίκηση του Πάρι Κασιδόκωστα, εκπροσώπου της τρίτης γενιάς της οικογένειας. Με περισσότερα από 80 χρόνια παρουσίας στη διεθνή ναυτιλία, η εταιρεία διαθέτει σύγχρονο και διαφοροποιημένο στόλο 33 πλοίων συνολικής χωρητικότητας 3,1 εκατ. τόνων deadweight, που περιλαμβάνει product tankers, VLCCs, LNG carriers, gas carriers, containerships και ultramax bulkers. Με έδρα το Μονακό και γραφεία σε Αθήνα, Λονδίνο και Ντουμπάι, η Latsco επενδύει δυναμικά στην ανανέωση του στόλου της, με παραγγελίες νέας γενιάς dual fuel πλοίων και στρατηγική έμφαση στη βιώσιμη ναυτιλία και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Latsco Shipping was founded in the 1940s by the legendary Captain John S. Latsis and continues its operations today under the leadership of Paris Kassidokostas, representing the third generation of the family. With over 80 years in international shipping, the company operates a modern and diversified fleet of 33 vessels totaling 3.1 million DWT. The fleet comprises product tankers, VLCCs, LNG carriers, gas carriers, containerships, and ultramax bulkers. Headquartered in Monaco, with offices in Athens, London, and Dubai, Latsco is dynamically investing in fleet renewal. This includes orders for next-generation dual-fuel vessels, reflecting a strategic focus on sustainable shipping and the reduction of its environmental footprint. Αξία στόλου Fleet Value 2.283,0 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 48 Ο Δημήτρης Προκοπίου ηγείται της Centrofin, συνεχίζοντας με επιτυχία τη ναυτιλιακή πορεία της οικογένειας Προκοπίου. Ξεκίνησε την καριέρα του μαζί με τον αδελφό του, Γιώργο, στη Sea Traders, πριν ακολουθήσουν ξεχωριστές επιχειρηματικές διαδρομές στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Η Centrofin δραστηριοποιείται κυρίως στα δεξαμενόπλοια και στα LPG carriers, επενδύοντας συστηματικά σε σύγχρονα πλοία. Ο εφοπλιστής διακρίθηκε για τις στρατηγικές αγορές πλοίων μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, ενισχύοντας σημαντικά τον στόλο του. Dimitris Prokopiou leads Centrofin, successfully continuing the Prokopiou family maritime path. He began his career alongside his brother, George, at Sea Traders before they followed separate business paths in the late 1980s. Centrofin operates mainly in tankers and LPG carriers, systematically investing in modern vessels. The shipowner stood out for his strategic vessel purchases following the global financial crisis, significantly strengthening his fleet. Αξία στόλου Fleet Value 2.154,2 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 32 Παρά το χαμηλό προφίλ που διατηρεί, η Τζένη Ανδριανοπούλου, επικεφαλής της Cape Shipping, είναι γνωστή στους εφοπλιστικούς κύκλους για τον δυναμισμό και τις μελετημένες κινήσεις της. Έκανε αισθητή την παρουσία της στον χώρο όταν, το 1999, ήταν η πρώτη γυναίκα που εξελέγη μέλος του δ.σ. του Greek Shipping Cooperation Committee, του ισχυρού εφοπλιστικού λόμπι του Λονδίνου. Επί σειρά ετών η Cape Shipping δραστηριοποιούνταν στην αγορά ξηρού φορτίου, ωστόσο από το 2013 εισήλθε στην αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Despite maintaining a low profile, Jenny Andrianopoulou, the head of Cape Shipping, is known in shipping circles for her dynamism and well-thought-out moves. She made her mark in the industry in 1999, when she became the first woman elected as a member of the Board of Directors of the Greek Shipping Cooperation Committee, the powerful shipping lobby in London. For several years, Cape Shipping was active in the dry bulk market; however, since 2013, it has entered the container shipping market. Αξία στόλου Fleet Value 1.829,8 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 17 Ο Λέων Πατίτσας γεννήθηκε στο Λονδίνο. Είναι γιος του εφοπλιστή Σπυρίδωνα Πατίτσα και της Μαριγώς Λαιμού-Πατίτσα, η οποία ήταν κόρη του καπετάνιου Λέοντα Σ. Λαιμού. Η εταιρεία του ιδρύθηκε το 2004. Το τελευταίο διάστημα η Atlas έχει επιστρέψει δυναμικά στη ναυπήγηση νέων πλοίων, κυρίως στον τομέα των δεξαμενόπλοιων, ενώ προσέλκυσε τα βλέμματα της παγκόσμιας ναυτιλίας με την παραγγελία τριών πλοίων μεταφοράς αμμωνίας στη Νότια Κορέα. Leon Patitsas was born in London. He is the son of shipowner Spyridon Patitsas and Marigo Laimou-Patitsa, who was the daughter of Captain Leonidas S. Laimos. His company was founded in 2004. Recently, Atlas has made a strong comeback in shipbuilding, mainly in the tanker sector, while it has attracted global shipping attention with the order of three ammonia carriers in South Korea. Αξία στόλου Fleet Value 1.735,3 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 37 Οι ρίζες της οικογένειας Πολέμη εκτείνονται δυόμισι αιώνες πίσω, με αφετηρία την Άνδρο και ισχυρή παρουσία στα θεσμικά δρώμενα της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας. Μετά τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της οικογένειας, το 2014, η Polembros παρέμεινε στον Σπύρο Πολέμη, ενώ ο Αδαμάντιος Πολέμης επικεντρώθηκε στη New Shipping, την οποία είχε ιδρύσει ήδη από το 2005 με έδρα την Αθήνα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των δεξαμενόπλοιων και των bulk carriers, πραγματοποιώντας τα τελευταία χρόνια επιλεκτικές κινήσεις στη second-hand αγορά. Παράλληλα, ο Αδαμάντιος Πολέμης έχει ενεργή παρουσία και στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού. The roots of the Polemis family go back two and a half centuries to Andros, with a strong presence in the institutional events of the global shipping community. After splitting the family’s business activities in 2014, the Polembros remained under the ownership of Spyros Polemis, while Adamantios Polemis focused on New Shipping, which he had founded in 2005, based in Athens. The company operates primarily in the tanker and bulk carrier sectors, having made selective moves in the second-hand market in recent years. Adamantios Polemis is actively involved in professional sports. Αξία στόλου Fleet Value 1.723,2 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 19 Ο Μιχάλης Λεμός συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους Έλληνες εφοπλιστές του Λονδίνου. Γεννημένος στις Οινούσσες το 1955, κληρονόμησε μαζί με τις δύο αδελφές του τη ναυτιλιακή παράδοση και την περιουσία του πατέρα τους, Κωνσταντίνου Λεμού. Η Nereus Shipping αποτελεί θυγατρική της CM Lemos, του ιστορικού ναυτιλιακού ομίλου της οικογένειας, και ακολουθεί σταθερή στρατηγική ανανέωσης του στόλου της μέσω επενδύσεων σε σύγχρονα πλοία. Διατηρεί διαχρονικά ισχυρή παρουσία στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά, με έμφαση στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και σταθερότητα. Michalis Lemos is ranked among the most prominent Greek shipowners in London. Born in 1955 in Oinousses, along with his two sisters, he inherited the maritime tradition and fortune from his father, Konstantinos Lemos. Nereus Shipping is a subsidiary of CM Lemos, the family’s historic shipping group, and follows a steady strategy of fleet renewal through investments in modern vessels. He has consistently maintained a strong presence in the international shipping market, with an emphasis on long-term growth and stability. Αξία στόλου Fleet Value 1.723,0 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 17 Ο Φίλιππος και ο Αντώνης Λαιμός συνεχίζουν τη μακρά ναυτική παράδοση της οικογένειας Λαιμού, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία. Ο Αντώνης Λαιμός διατελεί αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Το 2003 οι οικογενειακές εταιρείες Avra Shipmanagement S.A. και Sealuck Shipping Corporation συγχωνεύθηκαν, δημιουργώντας την Enesel S.A., η ονομασία της οποίας προέρχεται από τα αρχικά NSL του ονόματος του Νικόλαου Σπύρου Λαιμού. Philippos and Antonis Laimos, heirs of the illustrious maritime tradition of the Laimos family, are maintaining a strong presence in the international shipping industry. Antonis Laimos is the vice president of the Union of Greek Shipowners. In 2003, the family companies, Avra Shipmanagement S.A. and Sealuck Shipping Corporation, merged to create Enesel S.A. from the initials NSL of Nikolaos Spyrou Laimos. Αξία στόλου Fleet Value 1.620,6 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 27 Η οικογένεια Λυκιαρδόπουλου κατάγεται από τις Κεραμειές Λειβαθούς στην Κεφαλονιά, έναν από τους ιστορικότερους ναυτότοπους της Ελλάδας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ιδρύθηκε στον Πειραιά η Neda Maritime Agency Co. Ltd, εκπροσωπώντας τον όμιλο Λυκιαρδόπουλου. Σήμερα η τρίτη γενιά της οικογένειας διαχειρίζεται έναν σύγχρονο στόλο bulk carriers και tankers, με σημαντικό μέρος των πλοίων να φέρει την ελληνική σημαία. The Lykiardopoulos family originates from Keramies Leivathous in Kefalonia, one of Greece’s most important maritime centers. In the early 1970s, Neda Maritime Agency Co. Ltd was founded in Piraeus, representing the Lykiardopoulos group. The third generation of the Lykiardopoulos family is building a modern fleet of bulk carriers and tankers, with the majority of its vessels flying the Greek flag. Αξία στόλου Fleet Value 1.611,4 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 28 Παρότι ιδρύθηκε μόλις το 2019 από τον Νικόλα Ιγγλέση και τις κόρες του, Ισμήνη και Αλεξία, η Alberta Shipmanagement έχει ήδη αναπτύξει έντονη δυναμική στον κλάδο. Οι δύο κόρες του αποτελούν την πέμπτη γενιά μιας ναυτικής οικογένειας από τη Σάμο, με ιστορία 148 ετών στη ναυτιλία. Μετά την αποχώρησή τους από τη Samos Steamship, ξεκίνησαν τη νέα τους πορεία με στόλο τεσσάρων δεξαμενόπλοιων και τριών bulk carriers. Μέσα σε λίγα χρόνια η Alberta Shipmanagement εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον ανερχόμενες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες. Although founded only in 2019 by Nikolas Inglessis and his daughters Ismini and Alexia, Alberta Shipmanagement has already gained significant momentum in the industry. His two daughters represent the fifth generation of the family, originating from Samos with a 148-year presence in the shipping industry. After leaving Samos Steamship, they embarked on their new venture with a fleet of four tankers and three bulk carriers. Within a few years, Alberta Shipmanagement has become one of the most rapidly growing Greek shipping companies. Αξία στόλου Fleet Value 1.587,6 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 26 Ο Γιάννης και ο Μιχάλης Χανδρής συνεχίζουν μία από τις σημαντικότερες οικογενειακές παραδόσεις της ελληνικής ναυτιλίας. Ο Μιχάλης Χανδρής διατελεί τα τελευταία χρόνια αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Η οικογένεια έχει συνδέσει το όνομά της με την ανάπτυξη της κρουαζιέρας διεθνώς, αν και η πορεία της στη ναυτιλία ξεκίνησε από τα φορτηγά πλοία. Η παρουσία τους παραμένει διακριτή στον διεθνή ναυτιλιακό χώρο, με συνέπεια και πολυετή επιχειρηματική συνέχεια. Yiannis and Michalis Chandris are carrying on one of the most important family traditions in Greek shipping. Michalis Chandris has served as vice president of the Union of Greek Shipowners in recent years. The family has contributed to the growth of the cruise industry internationally, although its journey in shipping began with cargo ships. Their presence remains distinct in the international shipping industry, marked by consistency and decades of business continuity. Αξία στόλου Fleet Value 1.531,7 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 16 Η Olympic Shipping and Management S.A. αποτελεί τη συνέχεια της Olympic Maritime, που ίδρυσε το 1952 στο Παρίσι ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Η εταιρεία είχε αρχικά έδρα το Μονακό, προτού μεταφερθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1990 στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στο Παλαιό Φάληρο. Το Ίδρυμα Ωνάση διακρίνεται σε Επιχειρηματικό και Κοινωφελές Ίδρυμα, με σαφή διαχωρισμό μεταξύ επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και κοινωφελούς έργου. Το Επιχειρηματικό Ίδρυμα δραστηριοποιείται κυρίως στη ναυτιλία, καθώς και σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων. The company Olympic Shipping and Management S.A. is the continuation of Olympic Maritime, founded in 1952 in Paris by Aristotle Onassis. Based in Monaco until the early 1990s, the company has since moved to Athens, in Palaio Faliro. The Onassis Foundation is divided into a Business Foundation and a Public Benefit Foundation, with a clear separation between business activities and charitable work. The Business Foundation is primarily active in shipping, as well as in a broad investment portfolio. Αξία στόλου Fleet Value 1.517,5 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 13 Η οικογένεια Αλαφούζου, με καταγωγή από τη Σαντορίνη, διαθέτει μακρά ιστορία στη ναυτιλία. Ο Γιάννης Αλαφούζος εισήλθε στον κλάδο στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και παράλληλα ανέπτυξε ισχυρή επιχειρηματική παρουσία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στον επαγγελματικό αθλητισμό. Από την 1η Δεκεμβρίου 2022 η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Όσλο Okeanis Eco Tankers προχώρησε σε διοικητικές αλλαγές, με τον Αριστείδη Αλαφούζο να αναλαμβάνει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, διαδεχόμενος τον πατέρα του. The Alafouzos family, originating from Santorini, has a long history in shipping. Having entered the shipping industry in the early 1980s, Yiannis Alafouzos simultaneously built a diversified business presence in media and professional sports. On December 1, 2022, the Oslo-listed Okeanis Eco Tankers underwent a leadership transition, with Aristidis Alafouzos succeeding his father, Yiannis, as the CEO. Αξία στόλου Fleet Value 1.500,9 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 34 Το 2021 ο Πάνος και ο Θανάσης Λασκαρίδης διαχώρισαν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, διατηρώντας άριστες προσωπικές σχέσεις. Την ίδια χρονιά ιδρύθηκε η Laskaridis Maritime, η οποία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες. Ο Θανάσης Λασκαρίδης διαχειρίζεται επίσης δύο ναυπηγεία στην Ισπανία και βάση προμήθειας καυσίμων στο Μοντεβιδέο, ενώ στο πελατολόγιό του περιλαμβάνονται διεθνείς ενεργειακοί κολοσσοί όπως οι Shell, Petrobras, Glencore και Repsol. Παράλληλα, επεκτείνει δυναμικά τη διεθνή παρουσία του στον τομέα της ναυτιλιακής υποστήριξης. In 2021, Panos and Thanasis Laskaridis separated their business activities while maintaining excellent relations. Laskaridis Maritime was founded the same year, and soon emerged as one of the country’s leading shipping companies. Under Thanasis Laskaridis’s management are two shipyards in Spain, a fuel supply base in Montevideo, and his client portfolio includes major energy giants such as Shell, Petrobras, Glencore, and Repsol. At the same time, he is dynamically expanding his international presence in the maritime support sector. Αξία στόλου Fleet Value 1.380,2 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 17 Η οικογένεια Πολέμη διαθέτει ιστορία δυόμισι αιώνων στη ναυτιλία, με καταγωγή από την Άνδρο και διαχρονική παρουσία στα διεθνή ναυτιλιακά δρώμενα. Το 2014, έπειτα από τέσσερις δεκαετίες κοινής πορείας, τα δύο αδέλφια Πολέμη ακολούθησαν ξεχωριστή επιχειρηματική διαδρομή. Ο Σπύρος Πολέμης διατήρησε την Polembros Shipping, η οποία επενδύει στη νέα εποχή της ψηφιακής μετάβασης της ναυτιλίας και ενισχύει τον στόλο της με νεότευκτα δεξαμενόπλοια. The roots of the Polemis family go back two and a half centuries to Andros, with a strong presence in the global shipping community. In 2014, after 40 years of shared journey, the two Polemis brothers took separate shipping paths. Spyros Polemis retained Polembros Shipping, which is investing in the new era of the shipping industry’s digital transition and strengthens its fleet by ordering new tankers. Αξία στόλου Fleet Value 1.350,1 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 53 Ο Πάνος Λασκαρίδης σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στη Γερμανία και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στη ναυπηγική στο Λονδίνο. Ο στόλος του περιλαμβάνει κυρίως αλιευτικά-ψυγεία, ενώ οι δραστηριότητές του εκτείνονται από την Ελλάδα έως τα νησιά Φόκλαντ και την Κίνα. Το 2020 τιμήθηκε με τον τίτλο του “Υποναυάρχου επί τιμή” για τις σημαντικές δωρεές του προς το Πολεμικό Ναυτικό, οι οποίες συνεχίζονται έως σήμερα. Παράλληλα, είναι πρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη και έχει διατελέσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και αντιπρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος. Panos Laskaridis studied mechanical engineering in Germany and pursued postgraduate studies in shipbuilding in London. His fleet consists mainly of fishing-reefer vessels, and his operations extend from Greece to the Falkland Islands and China. In 2020, he was honored with the title of Rear Admiral in honor, due to donations exceeding 30 million euros to the Hellenic Navy, which continue to this day. He is also president of the Aikaterini Laskaridis Foundation and has served as a member of the board of directors of the Union of Greek Shipowners and vice president of the Hellenic Maritime Museum. Αξία στόλου Fleet Value 1.263,9 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 17 Η οικογένεια Λιβανού συγκαταλέγεται στις πλέον ιστορικές και επιδραστικές εφοπλιστικές οικογένειες της Ελλάδας, με ρίζες που ανάγονται στη Χίο από το 1878. Η Sun Enterprises Ltd αποτελεί τον βραχίονα διαχείρισης δεξαμενόπλοιων του ομίλου, ενώ η Alios Bulkers Ltd διαχειρίζεται τον στόλο ξηρού φορτίου. Ο Γιώργος Λιβανός διατηρεί διεθνή παρουσία, κινούμενος μεταξύ Λοζάνης, Λονδίνου, Μόντε Κάρλο και Νέας Υόρκης, χωρίς ποτέ να αποκόπτεται από τον τόπο καταγωγής του. Ιδιαίτερη θέση στη ζωή του κατέχει η Κορωνίδα, το ιδιωτικό νησί της οικογένειας στις Οινούσσες. Hailing from Chios and tracing roots back to 1878, the Livanos family is one of Greece’s most historic and influential shipping families. Sun Enterprises Ltd is the group’s tanker management branch, while Alios Bulkers Ltd manages the dry bulk fleet. Giorgos Livanos moves between Lausanne, Switzerland, London, Monte Carlo, and New York City, without ever losing touch with his birthplace. Koronida, the family’s private island in Oinousses, holds a special place in his life. Αξία στόλου Fleet Value 1.238,5 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 46 Μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες της ελληνικής ναυτιλίας, ο Θεόδωρος Βενιάμης διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών επί δεκατρία συναπτά έτη (2009-2022), αποτελώντας έναν από τους μακροβιότερους προέδρους στην ιστορία της. Ίδρυσε την Golden Union σε ηλικία μόλις 27 ετών και κατά τη δεκαετία του 1980 ξεκίνησε τη δραστηριότητά της με τσιμεντάδικα πλοία. Σήμερα ο όμιλος Golden Union δραστηριοποιείται σε ευρύ φάσμα ναυτιλιακών και παραναυτιλιακών υπηρεσιών, ενώ παράλληλα έχει παρουσία σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές και η μαστιχοπαραγωγή. One of the most iconic figures in Greek shipping, Theodoros Veniamis served as president of the Union of Greek Shipowners for thirteen consecutive years (2009-2022), making him one of the longest-serving presidents in its history. He founded Golden Union at the age of 27, and in the 1980s, the company’s first steps involved cement carriers. Today, Golden Union Group is active in a wide range of shipping and maritime services, but also in telecommunications, transportation, and mastic production. Αξία στόλου Fleet Value 1.214 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 21 Η Μελίνα Τραυλού ηγείται της Neptune Lines, της ναυτιλιακής εταιρείας που ίδρυσε ο Νίκος Τραυλός το 1975 και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους operators μεταφοράς οχημάτων στην Ευρώπη. Η εταιρεία διαθέτει στόλο 21 Pure Car & Truck Carrier (PCTC) πλοίων και δραστηριοποιείται σε περισσότερα από 50 λιμάνια σε 27 χώρες, εξυπηρετώντας τη Μεσόγειο, τη Βόρεια Ευρώπη, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Βόρεια Αμερική και τη Λατινική Αμερική. Τα τελευταία χρόνια η Neptune Lines προχωρά σε στρατηγική ανανέωση του στόλου της μέσω του “Genesis Project”, με παραγγελίες τεσσάρων LNG dual-fuel πλοίων νέας γενιάς, επενδύοντας στη βιώσιμη ναυτιλία και στη μείωση των εκπομπών. Παράλληλα, επεκτείνει το αποτύπωμά της στις υπηρεσίες logistics και automotive terminals, ενισχύοντας τη θέση της στον τομέα της μεταφοράς οχημάτων. Melina Travlos heads Neptune Lines, the shipping company founded by Nikos Travlos in 1975, which has evolved into one of Europe’s leading vehicle transport operators. The company operates a fleet of 21 Pure Car & Truck Carrier (PCTC) vessels and serves more than 50 ports in 27 countries, covering the Mediterranean, Northern Europe, the Black Sea, North America, and Latin America. In recent years, Neptune Lines has been undertaking a strategic fleet renewal through the “Genesis Project,” ordering four next-generation LNG dual-fuel vessels as part of its investment in sustainable shipping and emissions reduction. At the same time, the company is expanding its footprint in logistics services and automotive terminals, strengthening its position in the auto transport sector. Αξία στόλου Fleet Value 1.167,1 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 14 Τα αδέλφια Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος συνεχίζουν τη μακρά οικογενειακή παράδοση στη ναυτιλία, διατηρώντας την ελληνική σημαία στη συντριπτική πλειονότητα του στόλου τους – ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών ελληνικών συμφερόντων. Η Arcadia Shipmanagement διαχειρίζεται στόλο δεξαμενόπλοιων, ενώ στον όμιλο ανήκει και η Aegean Bulk, με παρουσία στον κλάδο του ξηρού φορτίου. Η Arcadia ιδρύθηκε το 1998 από τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, με σταθερή προσήλωση στην ελληνική σημαία και τη ναυπήγηση αποκλειστικά νεότευκτων πλοίων, αποφεύγοντας διαχρονικά την αγορά μεταχειρισμένων. Τα τελευταία χρόνια ο όμιλος ολοκλήρωσε σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα, με έμφαση στη βιωσιμότητα και στο μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Brothers Panagiotis and George Angelopoulos are continuing their family’s long tradition in shipping, keeping the Greek flag on the vast majority of their fleet – one of the highest percentages among Greek-owned shipping companies. Arcadia Shipmanagement manages a fleet of tankers, while the group also owns Aegean Bulk, active in dry bulk shipping. Arcadia was founded in 1998 by Konstantinos Angelopoulos, with a steadfast commitment to the Greek flag and new-build vessels, consistently avoiding the purchase of second-hand ships. In recent years, the group has completed a major investment program with an emphasis on sustainability and a reduced environmental footprint. Αξία στόλου Fleet Value 1.145,2 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 38 Ο Πόλυς Χατζηιωάννου ανήκει στη γνωστή κυπριακή ναυτιλιακή οικογένεια Χατζηιωάννου. Είναι γιος του Βάσου Χατζηιωάννου, ο οποίος μαζί με τον αδελφό του, Λουκά, ίδρυσαν την Troodos Shipping. Το 1987 ακολούθησε τη δική του αυτόνομη πορεία και το 2008 ίδρυσε τη Safe Bulkers, η οποία εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η εταιρεία διατηρεί ισχυρή παρουσία στον κλάδο του ξηρού φορτίου, ακολουθώντας σταθερή στρατηγική ανανέωσης του στόλου της, ενώ παράλληλα καταγράφει υψηλή κερδοφορία. Ο Πόλυς Χατζηιωάννου δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της ενέργειας και των επενδύσεων, συνδυάζοντας ναυτιλιακή εμπειρία με διεθνή επενδυτική δραστηριότητα σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους. Polys Hajioannou is a member of the renowned Cypriot maritime family. He is the son of Vassos Hajioannou, who, along with his brother Loukas, founded Troodos Shipping. In 1987, Polys embarked on his own path and in 2008, he founded Safe Bulkers, which is listed on the New York Stock Exchange. The company maintains a robust presence in the dry bulk sector, driven by a disciplined fleet renewal strategy and strong profitability. Beyond shipping, his business footprint also extends into the energy sector and investments, combining shipping experience with international investment activity across different business sectors. Αξία στόλου Fleet Value 1.078,6 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 27 Με καταγωγή από τη Χίο, ο Αριστείδης Πίττας ηγείται σήμερα δύο εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών, της Euroseas και της EuroDry, υλοποιώντας παράλληλα σημαντικό πρόγραμμα ναυπηγήσεων. Είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Euroseas από την ίδρυσή της το 2005 και της EuroDry από το 2018. Η οικογένεια Πίττα διαθέτει βαθιές ρίζες στη ναυτιλία, με γενάρχη τον Νικόλαο Φ. Πίττα (1837-1913), ο οποίος ασχολήθηκε με τα ατμόπλοια ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα. Ο όμιλος συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην ανανέωση και ανάπτυξη του στόλου του. Hailing from Chios, Aristeides Pittas heads two listed shipping companies (Euroseas and EuroDry) while implementing a large shipbuilding program. He is Chairman of the Board and CEO of Euroseas since 2005 and of EuroDry since 2018. Pittas family has deep roots in shipping, tracing its origins to Nikolaos F. Pittas (1837-1913), who was involved in the steamship industry as early as the beginning of the 20th century. The group continues to invest heavily in the renewal and expansion of its fleet. Αξία στόλου Fleet Value 1.074,3 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 39 Η Cosmoship του Νίκου Σάββα έχει καταγράψει εντυπωσιακή ανάπτυξη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, επενδύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε νέες ναυπηγήσεις. Παράλληλα με τις νέες παραγγελίες, η εταιρεία υλοποιεί πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του στόλου της μέσω επιλεκτικών πωλήσεων πλοίων, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της σύνθεσής του. Η δυναμική αυτή πορεία οδήγησε την Cosmoship στην είσοδό της στη φετινή λίστα των σημαντικότερων ναυτιλιακών εταιρειών ελληνικών συμφερόντων. Nikos Savvas’s Cosmoship has achieved impressive growth in a short period of time, investing hundreds of millions of dollars in new shipbuilding projects. Alongside new orders, the company is implementing a fleet restructuring program through selective vessel sales, with the aim of modernizing and optimizing its fleet. This dynamic trajectory is exactly why Cosmoship is included in this year’s list of the top shipping companies of Greek interests. Αξία στόλου Fleet Value 1.017,5 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 12 Η οικογένεια Ιγγλέση, με καταγωγή από τη Σάμο, μετρά σχεδόν 150 χρόνια παρουσίας στη ναυτιλία. Το 2025 η Samos Steamship διασπάστηκε και, ως αποτέλεσμα, ο Γιάννης Ιππ. Ιγγλέσης ίδρυσε την JHI Steamship, η οποία σήμερα κατέχει 12 πλοία, tankers και bulk carriers, ενώ αναμένει ακόμα 7 έως το τέλος του 2028. Ο Γιάννης Ιππ. Ιγγλέσης συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση, ενώ παράλληλα αναπτύσσει έντονη κοινωνική δράση στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. The Inglessis family hails from Samos and has been involved in shipping for nearly 150 years. In 2025, Samos Steamship split up, and as a result, Yannis Ipp. Inglessis founded JHI Steamship, which currently owns 12 ships, including tankers and bulk carriers, and expects to add 7 more by the end of 2028. Yannis Hipp. Inglessis carries on the family tradition while also actively engaging in social initiatives in the northeastern Aegean islands. Αξία στόλου Fleet Value 978,2 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 34 Η οικογένεια Παληού αποτελεί μία από τις πλέον παραδοσιακές ναυτιλιακές οικογένειες της Χίου. Ο Συμεών Παληός διαμόρφωσε επί δεκαετίες τη διεθνή πορεία του ομίλου, ενώ σήμερα η Σεμίραμις Παληού βρίσκεται στο τιμόνι της εισηγμένης Diana Shipping Inc. ως διευθύνουσα σύμβουλος. Η εταιρεία βρίσκεται σε φάση ανανέωσης του στόλου της, προχωρώντας σε πωλήσεις παλαιότερων πλοίων με στόχο τη μείωση του μέσου όρου ηλικίας. Παράλληλα, μέσω θυγατρικής, συμμετέχει σε κοινοπραξία που δραστηριοποιείται στην αξιοποίηση πλοίων για έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. The Paliou family stands as one of Chios’s historic shipowner families. Simeon Palios has carved his own path in the global shipping industry. Semiramis Paliou has now taken over as CEO of the listed company Diana Shipping Inc. The company is currently in a phase of renewal, selling its older vessels and reducing the average age of its fleet. Through its subsidiary, it participates in a joint venture for the utilization of offshore wind vessels. Αξία στόλου Fleet Value 834,4 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 31 Η οικογένεια Βαρδινογιάννη συγκαταλέγεται μεταξύ των ισχυρότερων επιχειρηματικών και εφοπλιστικών οικογενειών της χώρας. Μέσω της Avin International, διατηρεί ισχυρή παρουσία στη ναυτιλία, ενώ ο ευρύτερος όμιλος δραστηριοποιείται σε ένα εκτεταμένο φάσμα επιχειρηματικών τομέων, όπως τα διυλιστήρια πετρελαίου, η διανομή πετρελαιοειδών, ο ανεφοδιασμός πλοίων, τα ξενοδοχεία, τα χρηματοοικονομικά, τα μέσα ενημέρωσης, η ψυχαγωγία και τα εμπορικά κέντρα. Η πολυσχιδής επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας την καθιστά μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις της ελληνικής οικονομίας. The Vardinogiannis family is one of the most powerful families in the country’s business and shipping sector. Through Avin International, the family maintains a strong presence in shipping, while the group is active in a wide range of sectors, including oil refineries, petroleum distribution, ship supply, hotels, finance, mass media, entertainment, and shopping centers. The family’s diverse business activities make it one of the most significant players in the Greek economy. Αξία στόλου Fleet Value 748,6 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 29 Ο Γιάννης Δράγνης, ως διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Goldenport, ηγείται ενός διαφοροποιημένου στόλου που περιλαμβάνει φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια, containerships και mega yachts. Στο πλευρό του βρίσκονται ο αδελφός του, Βασίλης Δράγνης, και ο ιδρυτής του ομίλου, Πάρης Δράγνης. Σημαντικός σταθμός στην πορεία της εταιρείας υπήρξε η εισαγωγή της Goldenport Holdings στην κύρια αγορά του London Stock Exchange το 2006, από όπου άντλησε 115 εκατ. δολάρια, αποτελώντας μία από τις πρώτες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες με τέτοια παρουσία στη βρετανική κεφαλαιαγορά. Giannis Dragnis, as CEO of the Goldenport Group, leads a diversified fleet that includes cargo ships, tankers, containerships, and mega yachts. At his side are his brother Vasilis Dragnis and the group’s founder, Paris Dragnis. A significant milestone in the company’s path was the listing of Goldenport Holdings on the main market of the London Stock Exchange in 2006, raising $115 million, becoming one of the first Greek shipping companies with such a presence in the UK stock market. Αξία στόλου Fleet Value 707,7 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 31 Ο Δημήτρης Δαλακούρας συνεχίζει με διακριτικό αλλά σταθερό τρόπο τη ναυτική παράδοση της οικογένειάς του, αναπτύσσοντας περαιτέρω την Conbulk Shipmanagement Corp. Είναι γιος του Γιώργου Δαλακούρα, εφοπλιστή, πολιτικού και πρώην διοικητή του Αγίου Όρους. Εκτός από τη ναυτιλία, η οικογένεια διατηρεί στενούς δεσμούς με την Πάτμο, συμβάλλοντας σημαντικά στη διατήρηση και αναστήλωση της ιστορικής Χώρας του νησιού, η οποία αναγνωρίστηκε αργότερα ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Dimitris Dalakouras continues his family’s maritime tradition in a discreet yet steady manner, further developing Conbulk Shipmanagement Corp. He is the son of George Dalakouras, a shipowner, politician, and former Civil Governor of Mount Athos. Beyond shipping, the family maintains deep roots in Patmos, having contributed significantly to the preservation and restoration of the island’s historic Chora, which was subsequently recognized as a UNESCO World Heritage site. Αξία στόλου Fleet Value 684,8 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 32 Η International Maritime Services (IMS), που ιδρύθηκε το 1995, εξειδικεύεται στις υπηρεσίες ανοικτών νηολογίων και τεχνικής υποστήριξης πλοίων. Οι ρίζες της δραστηριότητάς της φτάνουν στο 1968, όταν η οικογένεια Μακρή, ιδρύτρια και της Honduras Maritime Services (HMS), ξεκίνησε να παρέχει υπηρεσίες σε πλοία υπό σημαία Ονδούρας. Σήμερα η IMS προσφέρει ολοκληρωμένες διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες στη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία, ενώ παράλληλα προχωρά σε νέες ναυπηγήσεις και επιλεκτικές πωλήσεις πλοίων, στο πλαίσιο στρατηγικής ανανέωσης του στόλου της. International Maritime Services (IMS), founded in 1995, specializes in open registries and technical consultancy. The company has deep roots in the industry, dating back to 1968 when the Makris family, also founders of Honduras Maritime Services (HMS), began providing services to ships flying the flag of Honduras. Today, IMS provides comprehensive administrative and technical services to the shipping industry, while also proceeding with new shipbuilding orders and selective vessel sales as part of its strategic fleet renewal. Αξία στόλου Fleet Value 587,5 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 30 Η Nomikos A.M. ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1958 από τον Αναστάσιο και την Αγγέλα Νομικού, με καταγωγή από τη Σαντορίνη. Ξεκίνησε δραστηριοποιούμενη στην ακτοπλοΐα και σταδιακά εξελίχθηκε σε εταιρεία με παρουσία σε όλους τους βασικούς τύπους πλοίων ξηρού φορτίου χύδην. Τα τελευταία χρόνια επεκτάθηκε και στη διαχείριση containerships. Το γραφείο της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ιδρύθηκε το 1982, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις αγοραπωλησίες πλοίων και στις εμπορικές δραστηριότητες του ομίλου. Η οικογένεια Νομικού διατηρεί παράλληλα έντονη κοινωνική και φιλανθρωπική παρουσία. Nomikos A.M. was founded in Greece in 1958 by Anastasios Nomikos and his wife Angela Nomikou, originally from Santorini. The company initially dealt with coastal shipping and gradually expanded in all major types of dry bulk carriers. More recently, the company has expanded into container ship management. The company’s UK office, established in 1982, plays a significant role in ship sales and purchases and the group’s commercial activities. The Nomikos family simultaneously maintains a strong social and philanthropic presence. Αξία στόλου Fleet Value 561,2 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 24 Ο Γιώργος Γιουρούκος σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο University College London και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Brunel University, πριν τον κερδίσει οριστικά η ναυτιλία. Το 1993 ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία σε μεγάλη ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία, αποκτώντας εμπειρία σε διαφορετικά τμήματα του κλάδου. Το 1994 ίδρυσε την Technomar Shipping και αναδείχθηκε σε μία από τις πλέον δραστήριες προσωπικότητες στις αγοραπωλησίες πλοίων και στις συνεργασίες με επενδυτικά funds. George Yiouroukos studied mechanical engineering at University College London and went on to pursue postgraduate studies at Brunel University before shipping ultimately won him over. In 1993, he began his professional career at a major Greek shipping company, gaining experience in various departments of the industry. In 1994, he founded Technomar Shipping and emerged as one of the most active players in ship acquisitions and partnerships with investment funds. Αξία στόλου Fleet Value 533,6 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 27 Η Newport ιδρύθηκε το 2004 με στόλο πλοίων handysize και το 2016 επεκτάθηκε στην κατηγορία panamax. Η εταιρεία εξειδικεύεται στη μεταφορά χύδην ξηρών φορτίων, με ιδιαίτερη έμφαση στα σιτηρά, όπως το σιτάρι και το κριθάρι. Η στρατηγική της εταιρείας βασίζεται στη σταθερή ανάπτυξη και στην εξειδίκευση στη διεθνή αγορά ξηρού φορτίου. Newport was founded in 2004 and created a fleet of handysize vessels. In 2016, it entered the panamax category. The company specializes in the dry bulk sector, with particular emphasis on grains such as wheat and barley. Its strategy is based on steady growth and specialization in the international dry cargo market. Αξία στόλου Fleet Value 374,6 εκ.$ Αριθμός πλοίων Number of Vessels 27 Ο Νικόλαος Πατέρας είναι πλοιοκτήτης έβδομης γενιάς και ιδρυτής της Contships Management Inc. Πριν από την ίδρυση της εταιρείας του δραστηριοποιήθηκε ως επικεφαλής της Pacific & Atlantic Corporation (P&A), συνεχίζοντας την παράδοση της Pateras Brothers Ltd, που είχε ιδρυθεί το 1957 από τον πατέρα του, Διαμαντή Πατέρα, και τον θείο του, Ιωάννη. Η οικογένεια Πατέρα διαθέτει μακρά ιστορία στη ναυτιλία, ενώ ο Νικόλαος Πατέρας έχει αναπτύξει και σημαντική κοινωφελή δράση μέσω του Ιδρύματος “Νικόλαος Δ. Πατέρας”, στηρίζοντας πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς και πολιτισμού. Nikolaos Pateras is a seventh-generation shipowner and founder of Contships Management Inc. Before founding his company, he served as head of Pacific & Atlantic Corporation (P&A), continuing the tradition of Pateras Brothers Ltd, which was founded in 1957 by his father Diamantis Pateras and his uncle Ioannis. The Pateras family has a long history in shipping, while Nikolaos Pateras has also developed significant charitable work through the “Nikolaos D. Pateras” Foundation, supporting social contribution and cultural initiatives.