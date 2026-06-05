Ο-καθαρός-διάδρομος-του-Σεπτεμβρίου-και-τα-σενάρια-για-εκλογές

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Επισήμως η κυβέρνηση σε κάθε ευκαιρία διαψεύδει ότι είναι στις σκέψεις της η πιθανότητα πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Όμως, μια σειρά από επιλογές και κινήσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας συντηρούν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές. Πιο πρόσφατη αφορμή η πρόταση της Ν.Δ. για τη διαδικασία Συνταγματικής Αναθεώρησης, που συζητήθηκε χθες στη Διάσκεψη Προέδρων της Βουλής. Η πλειοψηφία προτείνει μια διαδικασία εξπρές που με βάση το χρονοδιάγραμμα που βάζει στο τραπέζι, θα έχει ολοκληρωθεί στα τέλη Αυγούστου. Ένα δίμηνο εντατικών εργασιών της αρμόδιας επιτροπής και δύο ψηφοφορίες, μία στα τέλη Ιουλίου και μία στα τέλη Αυγούστου.

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Αυτό το χρονοδιάγραμμα σημαίνει ότι ο κύκλος της συζήτησης για την Αναθεώρηση σε αυτή τη Βουλή και οι σχετικές ψηφοφορίες, που αποτελούν προϋπόθεση για να μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία την επόμενη, την αναθεωρητική, θα ολοκληρωθεί πριν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Την περίοδο που θεωρείται κρίσιμη για κομβικές αποφάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, όσον αφορά τον χρόνο εκλογών.

Η κυβέρνηση ήδη επενδύει στη διαδικασία Συνταγματικής Αναθεώρησης για να ενισχύσει το θεσμικό προφίλ της, το οποίο στον απόηχο των υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών και των χειρισμών που έχουν γίνει, έχει δεχθεί πλήγματα. Μέσα από τη Συνταγματική Αναθεώρηση θέλει να εμφανιστεί το κυβερνών κόμμα ως η πολιτική δύναμη που έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και προωθεί τις αναγκαίες αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας ραγδαία μεταβαλλόμενης εποχής, αλλά και στις αγωνίες των πολιτών για κρίση των θεσμών.

Πέρα από την ενίσχυση του θεσμικού και μεταρρυθμιστικού προφίλ της, η πλειοψηφία θα επιδιώξει να στριμώξει την αντιπολίτευση. Ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ, που έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι δεν θα συναινέσει στην εξασφάλιση αυξημένης πλειοψηφίας για καμιά πρόταση που θα κατατεθεί σε αυτή τη Βουλή, με το επιχείρημα ότι δεν μπορεί να δίνεται λευκή επιταγή για τον καθορισμό του περιεχομένου των προς αναθεώρηση άρθρων στην εκάστοτε επόμενη πλειοψηφία και ότι πρέπει να επιδιώκονται ευρύτερες συνεναίσεις στην αναθεωρητική Βουλή, όπου αποφασίζεται το περιεχόμενο της αναθεώρησης. Η πλειοψηφία αποδίδει θεσμικές ακροβασίες και στείρα άρνηση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ θα επιδιώξει να καταδείξει την αντίφαση στο να εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ ότι επιθυμεί αλλαγές σε κρίσιμα ζητήματα, αλλά αρνείται να συναινέσει στην αναθεώρηση των σχετικών άρθρων.

Μέσα από μια διαδικασία εξπρές, λοιπόν, η κυβέρνηση θα επιδιώξει αφενός να εμφανιστεί ως η μόνη πραγματικά μεταρρυθμιστική δύναμη και ταυτόχρονα, στις αρχές Σεπτεμβρίου να έχει έναν καθαρό διάδρομο για όποιες αποφάσεις ληφθούν εκείνη την περίοδο σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο.

Στο ραντάρ του Μεγάρου Μαξίμου βρίσκεται διαρκώς το μεταβαλλόμενο πολιτικό περιβάλλον και η επίδραση που μπορεί να έχει η εμφάνιση των νέων κομμάτων στους συσχετισμούς δυνάμεων. Υπό την έννοια αυτή, με ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δεν είναι μόνο η κριτική που ο πρώην πρωθυπουργός ασκεί στην κυβέρνηση σε κάθε δημόσια παρέμβασή του. Από πολλούς αναμένεται ότι ο κ. Σαμαράς θα τοποθετηθεί σήμερα ευρύτερα για την πολιτική κατάσταση, μετά την ίδρυση των κομμάτων Τσίπρα – Καρυστιανού και πιθανόν θα δώσει κάποιες ενδείξεις για τις δικές του προθέσεις, όσον αφορά την ανακοίνωση ίδρυσης πολιτικού φορέα.

- sofokleous10.gr

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