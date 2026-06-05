Ο-Κωνσταντίνος-Κυρανάκης-νέος-γραμματέας-της-Νέας-Δημοκρατίας

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Βουλευτής Β3´ Νότιου Τομέα Αθηνών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, σύμφωνα με πηγές της ΝΔ.

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Την Τετάρτη 10 Ιουνίου, στις 16:00, θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.

- sofokleous10.gr

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