Ο Μπαρντέλα εκτοξεύεται μετά τις ταραχές της Παρί: η Γαλλία γυρίζει ξανά στην πολιτική της τάξης

Οι ταραχές που ακολούθησαν τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν δεν έμειναν στο επίπεδο ενός ποδοσφαιρικού ξεσπάσματος. Πολύ γρήγορα μετατράπηκαν σε πολιτικό γεγονός πρώτης γραμμής. Η εικόνα της γαλλικής πρωτεύουσας με συγκρούσεις, βανδαλισμούς, συλλήψεις και τραυματίες αστυνομικούς λειτούργησε σαν επιταχυντής για το βασικό αφήγημα του Rassemblement National: ότι η Γαλλία έχει χάσει τον έλεγχο του δημόσιου χώρου.

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Σύμφωνα με το Associated Press, οι γαλλικές αρχές κατέγραψαν 780 συλλήψεις και 57 τραυματίες αστυνομικούς μετά τα επεισόδια, ενώ οι εντάσεις επικεντρώθηκαν κυρίως γύρω από τα Ηλύσια Πεδία και το Parc des Princes. Το Reuters μετέδωσε ότι η αναταραχή άφησε πάνω από 200 τραυματίες και έναν νεκρό, οδηγώντας την κυβέρνηση Λεκορνύ να επισπεύσει νομοσχέδιο για την ασφάλεια και την καθημερινή παραβατικότητα.

Η δημοσκόπηση που αλλάζει το πολιτικό βάρος της υπόθεσης

Το νέο στοιχείο είναι κρίσιμο: η δημοτικότητα του Τζόρνταν Μπαρντέλα, σύμφωνα με το θέμα του Le Figaro, φτάνει σε επίπεδο ρεκόρ μετά τα επεισόδια. Αυτό δίνει στην υπόθεση πολιτικό βάρος πολύ μεγαλύτερο από μια απλή αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Ο Μπαρντέλα δεν εμφανίζεται πλέον μόνο ως ο νεαρός πρόεδρος του RN ή ως πιθανός αντικαταστάτης της Μαρίν Λεπέν στην προεδρική κούρσα. Εμφανίζεται ως ο πολιτικός που καρπώνεται άμεσα το αίσθημα ανασφάλειας, την αγανάκτηση για την ανομία και την κόπωση ενός τμήματος της γαλλικής κοινωνίας από επαναλαμβανόμενες εικόνες χάους.

Η Λεπέν και ο Μπαρντέλα αντέδρασαν αμέσως μετά τα επεισόδια, με το RN να μιλά για σκηνές χάους και επιθέσεις κατά δημόσιων αγαθών, καταστημάτων και δυνάμεων ασφαλείας. Το Le Parisien μετέδωσε ότι οι δύο ηγέτες του RN καταδίκασαν τα επεισόδια, ενώ η Λεπέν υποστήριξε ότι οι Γάλλοι «δεν αντέχουν άλλο» αυτές τις σκηνές.

Το πολιτικό πρόβλημα για το Μακρονικό κέντρο

Εδώ βρίσκεται η ουσία. Κάθε φορά που η κυβέρνηση αναγκάζεται να απαντήσει με αυστηρότερο λόγο για την ασφάλεια, ουσιαστικά παίζει στο γήπεδο του RN. Αν υποβαθμίσει τα επεισόδια, δείχνει αποκομμένη από την κοινωνική πραγματικότητα. Αν τα αναδείξει, επιβεβαιώνει ότι το ζήτημα της τάξης και της ασφάλειας βρίσκεται πλέον στο κέντρο της πολιτικής σύγκρουσης.

Το νομοσχέδιο RIPOST, που επιχειρεί να αντιμετωπίσει φαινόμενα καθημερινής παραβατικότητας, παράνομες συγκεντρώσεις, χρήση πυροτεχνημάτων, ναρκωτικά και ενίσχυση των αστυνομικών εξουσιών, είναι ακριβώς μια τέτοια απάντηση. Όμως για την κυβέρνηση το πρόβλημα είναι ότι έρχεται εκ των υστέρων. Για το RN, αντίθετα, λειτουργεί σαν δικαίωση της δικής του ατζέντας.

Το συμπέρασμα

Η δημοσκόπηση που φέρνει τον Μπαρντέλα σε ιστορικό υψηλό μετά τις ταραχές της Παρί Σεν Ζερμέν δείχνει κάτι βαθύτερο: στη Γαλλία, η ασφάλεια δεν είναι πλέον ένα από τα πολλά θέματα της πολιτικής ατζέντας. Είναι ίσως το κεντρικό πεδίο πάνω στο οποίο θα κριθεί η επόμενη μεγάλη πολιτική μάχη.

Ο Μπαρντέλα κερδίζει επειδή μιλά πάνω σε ένα τραύμα που μεγάλο μέρος της γαλλικής κοινωνίας θεωρεί καθημερινό: την αίσθηση ότι το κράτος υπάρχει μεν, αλλά συχνά φτάνει αργά. Και όσο οι εικόνες βίας, ταραχών και αδυναμίας ελέγχου επαναλαμβάνονται, τόσο ο πρόεδρος του RN μετατρέπεται από διαμαρτυρόμενος πολιτικός σε πιθανό φορέα εξουσίας.

Η νίκη της Παρί θα έπρεπε να είναι ποδοσφαιρική γιορτή. Για τη γαλλική πολιτική, όμως, έγινε άλλη μία υπενθύμιση ότι η μάχη του 2027 μπορεί να κριθεί όχι στα οικονομικά προγράμματα, αλλά στο ποιος πείθει περισσότερο ότι μπορεί να ξαναβάλει τάξη στον δρόμο.