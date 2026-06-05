Ο-Τραμπ-βλέπει-πρόοδο-για-εκεχειρία-στον-Λίβανο,-η-Χεζμπολάχ-απορρίπτει-τη-συμφωνία-με-το-Ισραήλ

Σημάδια προόδου στις προσπάθειες για τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο διέκρινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά την κατηγορηματική απόρριψη από τη Χεζμπολάχ της συμφωνίας εκεχειρίας που επιτεύχθηκε μεταξύ της λιβανικής κυβέρνησης και του Ισραήλ με αμερικανική διαμεσολάβηση. Παρά τις δηλώσεις αισιοδοξίας από την Ουάσιγκτον, ισραηλινές δυνάμεις και μαχητές της Χεζμπολάχ συνέχισαν τις επιθέσεις, ενώ η οργάνωση υποστηρίζει ότι η συμφωνία εξυπηρετεί αποκλειστικά τους στόχους του Ισραήλ.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι «έχει σημειωθεί πρόοδος» στις προσπάθειες για τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο, παρά το γεγονός ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ απέρριψε δημόσια τη συμφωνία εκεχειρίας που συμφωνήθηκε μεταξύ Βηρυτού και Τελ Αβίβ.

«Μας κάλεσαν από τη Χεζμπολάχ και μας είπαν: “Τι θα λέγατε να σταματήσουμε;”», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και με τη Χεζμπολάχ για το ζήτημα.

Ο Τραμπ σημείωσε επίσης ότι η σύγκρουση στον Λίβανο είναι «αλληλένδετη με το Ιράν», σε μια περίοδο κατά την οποία Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εκπέμπουν αντιφατικά μηνύματα σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για την ειρήνη.

«Θα ήταν πολύ ωραίο αν ο Λίβανος μπορούσε να έχει ειρήνη. Ο Λίβανος βρίσκεται υπό επίθεση εδώ και πολλά χρόνια, πάντα σαν ο αδύναμος της υπόθεσης. Θα ήταν πολύ καλό αν αυτό μπορούσε να τελειώσει», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Trump: Lebanon has been under attack for so many years and is always like an underdog. It would be really nice if they could have peace. I spoke to Bibi Netanyahu and Hezbollah about it. pic.twitter.com/JGZ15NNaPa — Clash Report (@clashreport) June 4, 2026

Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία

Παρά τις δηλώσεις Τραμπ, ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, απέρριψε κατηγορηματικά τη συμφωνία.

Σε έντονα διατυπωμένη ανακοίνωσή του, υποστήριξε ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν «μάταιες» και «ταπεινωτικές» για τον Λίβανο και ότι απορρίπτονται από «ευρεία τμήματα του λιβανικού λαού».

Η αντίδραση ήρθε μετά την ανακοίνωση Ισραήλ, Λιβάνου και Ηνωμένων Πολιτειών για ανανέωση της εύθραυστης εκεχειρίας μέσω της δημιουργίας πιλοτικών ζωνών ασφαλείας στο λιβανικό έδαφος, στις οποίες θα απαγορεύεται η παρουσία μαχητών της Χεζμπολάχ.

Σε κοινή δήλωση που δημοσιοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών την Τετάρτη, οι τρεις χώρες ανέφεραν ότι η συμφωνία τελεί υπό την προϋπόθεση της «πλήρους παύσης» των επιθέσεων από τη Χεζμπολάχ.

Ο Κάσεμ, ωστόσο, υποστήριξε ότι η «υποτιθέμενη εκεχειρία», η οποία προβλέπει τον τερματισμό των επιθέσεων της οργάνωσης και την αποχώρηση των μαχητών της από το νότιο μέτωπο με το Ισραήλ, ισοδυναμεί με παράδοση και υλοποιεί τους στρατηγικούς στόχους του Ισραήλ.

Hezbollah leader Naim Qassem rejects the Lebanon-Israel ceasefire agreement, which he calls “Satan’s dream in heaven,” and warned that as long as Israel continues to strike and be present in Lebanon, Israel’s northern communities will not be safe. In a written statement, Qassem… pic.twitter.com/9yYzrrJQyQ — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) June 4, 2026

Παρά τη συμφωνία, ισραηλινές δυνάμεις και μαχητές της Χεζμπολάχ πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις λίγες ώρες μετά την ανακοίνωσή της.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον και προβλέπει την απομάκρυνση όλων των στελεχών της Χεζμπολάχ από την περιοχή μεταξύ των ισραηλινών συνόρων και του ποταμού Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμβάλουν στη δημιουργία πιλοτικών ζωνών στις οποίες οι Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου θα ασκούν αποκλειστικό έλεγχο χωρίς την παρουσία μη κρατικών ένοπλων οργανώσεων.

Ωστόσο, δεν έχουν δοθεί χάρτες που να δείχνουν την ακριβή τοποθεσία των ζωνών ούτε λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας τους.

Η συμφωνία ακολούθησε τη μερική εκεχειρία που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ θα απέχει από βομβαρδισμούς στη Βηρυτό και η Χεζμπολάχ από επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου στις 22 Ιουνίου με στόχο την επίτευξη συνολικής συμφωνίας.

Οι πολιτικές προεκτάσεις

Η κυβέρνηση του Λιβάνου φαίνεται ότι προσδοκούσε πως η συμμετοχή σε συνομιλίες με το Ισραήλ θα περιόριζε τα περιθώρια της Χεζμπολάχ να απορρίψει μια ειρηνευτική διαδικασία.

Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες ευελπιστούν ότι πρόοδος στο λιβανικό μέτωπο θα μπορούσε να ενισχύσει τις ευρύτερες διπλωματικές προσπάθειες με το Ιράν, το οποίο επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και τον Λίβανο.

Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των Λιβανέζων δεν στηρίζει τη Χεζμπολάχ, η ισραηλινή στρατιωτική παρουσία στη χώρα παραμένει εξίσου αντιδημοφιλής. Η οργάνωση φαίνεται να θεωρεί ότι πολιτικά ωφελείται παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως τη μοναδική δύναμη που αντιστέκεται στο Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ, σιιτική πολιτοφυλακή, πολιτικό κόμμα και κοινωνικό κίνημα, θεωρείται η ισχυρότερη οργάνωση στον Λίβανο και, με τη στήριξη του Ιράν, διαθέτει στρατιωτική δύναμη που ξεπερνά εκείνη του λιβανικού στρατού. Έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες.

Νεκροί και νέες συγκρούσεις

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δήλωσε ότι η εκεχειρία «θα μπορούσε να εφαρμοστεί εντός 24 ωρών από την τελική έγκρισή της» από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν «προς το παρόν τα πυρά και τις επιχειρήσεις στο έδαφος» για την «εξάρθρωση τρομοκρατικών υποδομών».

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές στην πόλη Σοχμόρ της κοιλάδας Μπεκάα, ενώ ακόμη ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε πλήγμα στην πόλη Μααρούμπ κοντά στην Τύρο.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε αργότερα ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε επιθέσεις στις περιοχές Σοχμόρ, Μασάκεν και Αράμπ αλ-Τζαλίλ.

Η UNIFIL ανακοίνωσε ότι ένας κυανόκρανος υπέκυψε στα τραύματά του μετά από πλήγμα όλμων κοντά στη Μαρτζαγιούν. Ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ για την επίθεση, ενώ η οργάνωση δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Το υπουργείο Άμυνας της Σερβίας ταυτοποίησε τον νεκρό ως τον αρχιλοχία Μίλοβαν Γιοβάνοβιτς.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο του λοχαγού Εϊτάν Σμουέλ Λέμπεργκ στο νότιο Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι επιτέθηκε με drones και ρουκέτες εναντίον ισραηλινών στρατιωτών και οχημάτων στην Καντάρα και στην περιοχή του κάστρου Μποφόρ.

Το ιστορικό του πολέμου

Ο Λίβανος ενεπλάκη στη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ ως αντίποινα για ισραηλινό πλήγμα που σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν.

Ακολούθησαν εκτεταμένοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί και χερσαία εισβολή στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η προηγούμενη εκεχειρία της 16ης Απριλίου δεν κατάφερε να σταματήσει τις συγκρούσεις, ενώ την περασμένη εβδομάδα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή για εντατικοποίηση των επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 3.526 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου. Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, ενώ οι ισραηλινές εντολές εκκένωσης καλύπτουν περισσότερο από το ένα όγδοο της χώρας.

Το Ισραήλ αναφέρει ότι έχουν σκοτωθεί 26 στρατιώτες και τέσσερις άμαχοι Ισραηλινοί κατά τη διάρκεια του πολέμου.