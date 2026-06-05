Πιθανό-τετ-α-τετ-Γεραπετρίτη-Φιντάν-στη-Σόφια:-Τα-μηνύματα-της-Αθήνας-για-τη-«Γαλάζια-Πατρίδα»

Του Στέφανου Νικολαΐδη

Η επικείμενη μετάβαση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στη Σόφια της Βουλγαρίας στις 10 Ιουνίου για τη Σύνοδο Κορυφής και την Υπουργική Συνάντηση της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP) είναι πολύ πιθανό να προσφέρει και μια ακόμη ευκαιρία για απευθείας επαφή με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

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Όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών την περασμένη Τετάρτη, στο επίκεντρο των εργασιών της Συνόδου θα βρεθούν η περιφερειακή διασυνδεσιμότητα, η ασφάλεια, η οικονομική συνεργασία, ο συντονισμός απέναντι στις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις και η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Στις εργασίες συμμετέχει και η Τουρκία, γεγονός που δημιουργεί το πλαίσιο για μια ακόμη συνάντηση μεταξύ των επικεφαλής της ελληνικής και της τουρκικής διπλωματίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επαφή των δύο υπουργών δεν προγραμματίζεται ως αυτοτελής διμερής συνάντηση αλλά στο περιθώριο των ευρύτερων εργασιών της διάσκεψης. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η ελληνική πλευρά θα αξιοποιήσει την ευκαιρία προκειμένου να μεταφέρει με σαφήνεια τις θέσεις της Αθήνας αναφορικά με το υπό συζήτηση τουρκικό νομοθέτημα που συνδέεται με τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα».

Τα μηνύματα της Αθήνας

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναμένεται να καταστήσει σαφές προς τον Τούρκο ομόλογό του ότι τυχόν προώθηση ενός τέτοιου νομοθετήματος δεν θα αποτελούσε απλώς μία ακόμη μονομερή ενέργεια της Άγκυρας, αλλά θα είχε ευρύτερες συνέπειες τόσο για το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις όσο και για τη διεθνή εικόνα της Τουρκίας.

Η ελληνική πλευρά φέρεται να έχει ήδη κινηθεί το τελευταίο διάστημα σε διπλωματικό επίπεδο, ενημερώνοντας εταίρους και συμμάχους για τις ανησυχίες της γύρω από τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Πρόκειται για κινήσεις που, σύμφωνα με διπλωματικές εκτιμήσεις, πραγματοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και χωρίς δημόσιες αντιπαραθέσεις.

Διπλωματικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η στρατηγική αυτή φαίνεται να έχει αποδώσει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί επίσημο κείμενο και οι πληροφορίες που κυκλοφορούν προέρχονται κυρίως από διαρροές και δημοσιεύματα στην Τουρκία, οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι το επίμαχο νομοθέτημα φαίνεται προς το παρόν να μετατίθεται χρονικά.

Οι ενδείξεις που υπάρχουν συγκλίνουν στο ότι η κατάθεσή του στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση δεν αναμένεται άμεσα και ενδέχεται να μεταφερθεί για το φθινόπωρο, πιθανότατα έως τον Οκτώβριο.

Στην Αθήνα η εξέλιξη αυτή αξιολογείται ως θετική, καθώς συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης που είχε δημιουργηθεί τις τελευταίες εβδομάδες γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Διπλωματικοί παράγοντες εξακολουθούν πάντως να τηρούν στάση επιφυλακής, επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει επίσημο νομοθετικό κείμενο και ως εκ τούτου οι τελικές προθέσεις της τουρκικής πλευράς δεν μπορούν να θεωρηθούν δεδομένες.

Υπό αυτό το πρίσμα, η πιθανή συνάντηση Γεραπετρίτη-Φιντάν στη Σόφια αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς -εφόσον πραγματοποιηθεί- αναμένεται να αποτελέσει έναν ακόμη σταθμό στην προσπάθεια διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας, αλλά και στην αποσαφήνιση των ελληνικών «κόκκινων γραμμών» απέναντι σε πρωτοβουλίες που η Αθήνα θεωρεί ότι θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέα ένταση στην περιοχή.

- sofokleous10.gr

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