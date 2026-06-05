Πολάκης-κατά-Φάμελλου:-Με-την-αδράνεια-μας-οδήγησες-στο-δημοσκοπικό-1%-1,5%

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που ενέκρινε με πλειοψηφία την εισήγηση του προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου.

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Την κάθετη διαφωνία του με την εισήγηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, εξέφρασε στην τοποθέτηση του στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος ο Παύλος Πολάκης.

Ο Σωκράτης Φάμελλος στην εισήγηση του ανέφερε ότι σε καμία περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κινηθεί ανταγωνιστικά και αντιπαραθετικά στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Που σημαίνει όχι σε αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η Όλγα Γεροβασίλη και ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε ότι «είναι αδιανόητο να κατέβει αντιπαραθετικά ψηφοδέλτιο στις εκλογές», σημειώνοντας: «Πρέπει να παρακολουθήσουμε με θετικό τρόπο τις ανασυνθετικές διαδικασίες που συντελούνται δίπλα μας. Και να συμβάλουμε θετικά σ’ αυτές. Και που παλέψαμε πολύ γι’ αυτές».

Η τοποθέτηση για μη αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές προκαλεί τις αντιδράσεις στελεχών που θέλουν σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ να δώσει την εκλογική μάχη ακόμη και εάν δεν ευοδωθούν οι προσπάθειες προσέγγισης και κοινής καθόδου.

Σύμφωνα - κομματικές πηγές, στη δική του τοποθέτηση ο Παύλος Πολάκης έκανε μια αναδρομή από το 2012 μέχρι σήμερα, αναδεικνύοντας τα σημεία ευθύνης της ηγεσίας, όπως για παράδειγμα την απουσία ουσιαστικής αντιπολίτευσης το 2019-23, αλλά και για το διάστημα από το 2024 μέχρι σήμερα που -όπως είπε- η ηγεσία Φάμελλου οδήγησε το κόμμα (δια της αδράνειας) στο δημοσκοπικό 1-1,5%.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες για τη σημερινή κατάσταση του κόμματος έκανε τις παρακάτω εκτιμήσεις και προτάσεις:

«Επειδή η τακτική της διαρκούς και χωρίς τέλους αναμονής οδηγεί στη σταδιακή απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και νομοτελειακά στη διάλυση του, καλώ όλες και όλους σε μια πολιτική απόφαση που θα διατρανώνει δημόσια ότι:

1. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι και αύριο εδώ, πιστός στο όραμα της Αριστεράς για έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο.

2. Βάζουμε τέλος στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στόχος μας ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι “δανείζοντας” στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες. Αν οι προσπάθειες μας για ενωτικό σχήμα δεν ευοδωθούν, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει στις εκλογές με τις προοδευτικές δυνάμεις και τα πρόσωπα που συνεκτιμούν την αναγκαιότητα και το επιθυμούν.

3. Η ελπίδα και οι προσπάθειες μας για τον σχηματισμό ενός ενωτικού ψηφοδελτίου δεν σημαίνει ότι στο μεταξύ μπαίνουμε σε “χειμερία νάρκη”. Σήμερα αποφασίζουμε την αναδιάταξη όλων των κομματικών δυνάμεων σε θέση εκλογικής μάχης και από αύριο κιόλας ξεκινάμε την εκλογική μας προετοιμασία κάνοντας ότι είναι απαραίτητο για να εξασφαλίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε κάθε περίπτωση θα δώσει ισχυρό παρόν και στην επόμενη βουλή.

Αυτό συγκεκριμένα σημαίνει ότι αύριο στην Κ.Ε. προχωράμε στη:

α. Συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και συγκρότησης προοδευτικού πόλου

β. ⁠Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος

γ. ⁠Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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