Πολάκης:-Τα-ιστορικά-κόμματα-δεν-καταργούνται-με-ατομικές-αποφάσεις

«Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις», ανέφερες ο Παύλος Πολάκης προσερχόμενος στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

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Ερωτηθείς αν θα στηρίξει το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε: «Θα δώσουμε πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος. Εκεί θα δώσουμε στήριξη».

- sofokleous10.gr

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