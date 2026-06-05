Πώς η Κίνα «σκοτώνει» την Ευρώπη

Ένα πλεόνασμα δύο τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ένα νόμισμα που αρνείται να ανατιμηθεί και μια ήπειρος που αποβιομηχανίζεται εν ώρα δείπνου. Καθώς οι ηγέτες της G7 συγκεντρώνονται στο Εβιάν για να συζητήσουν τις «παγκόσμιες ανισορροπίες», η μεγαλύτερη από αυτές κάθεται απέξω — χωρίς πρόσκληση.

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Από τότε που ο Ντενγκ Σιαοπίνγκ αποφάνθηκε ότι «δεν έχει σημασία αν η γάτα είναι άσπρη ή μαύρη, αρκεί να πιάνει ποντίκια», η Κίνα έπιασε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα τέταρτο του αιώνα μετά την είσοδό της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, η χώρα που ξεκίνησε ως φθηνό εργαστήρι συναρμολόγησης είναι σήμερα η μοναδική βιομηχανική υπερδύναμη του πλανήτη — και η Ευρώπη πληρώνει τον λογαριασμό.

Όταν οι ηγέτες των επτά πλουσιότερων δημοκρατιών συγκεντρωθούν στο Εβιάν, από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου, η ατζέντα της γαλλικής προεδρίας έχει έναν επίσημο τίτλο: «παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες». Είναι ένας ευγενικός ευφημισμός. Η μεγαλύτερη ανισορροπία στην ιστορία του εμπορίου δεν θα κάθεται στο τραπέζι· θα στέκεται απέξω, αόρατη και πανταχού παρούσα, με το όνομα Κίνα.

≈ 2 τρισ. $ Πλεόνασμα μεταποίησης της Κίνας — όσο το εθνικό εισόδημα της Ιταλίας 1,2 τρισ. $ Ρεκόρ εμπορικού πλεονάσματος αγαθών το 2025 ≈ 4% ΑΕΠ Ετήσιο κόστος των κινεζικών βιομηχανικών επιδοτήσεων (ΔΝΤ) 30 εκατ. Θέσεις εργασίας στη μεταποίηση της ΕΕ που εκτίθενται στην πίεση

Ένα σοκ που δεν μοιάζει με το προηγούμενο

Το πρώτο «κινεζικό σοκ», στις αρχές της δεκαετίας του 2000, χτύπησε κυρίως τη βιομηχανία χαμηλής προστιθέμενης αξίας: υφάσματα, παιχνίδια, έπιπλα, φθηνά ηλεκτρονικά. Η Γερμανία, αντίθετα, ευημέρησε· πουλούσε στο Πεκίνο ακριβώς τα αγαθά που η ανερχόμενη Κίνα δεν μπορούσε ακόμη να φτιάξει — αυτοκίνητα, χημικά, μηχανήματα, εργαλειομηχανές. Όπως σημειώνει ο Σάντερ Τόρντουαρ, επικεφαλής οικονομολόγος του βρετανικού Centre for European Reform, εκείνο το κύμα δεν άγγιξε τους κλάδους που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της γερμανικής οικονομίας.

Το δεύτερο σοκ είναι διαφορετικής φύσης — και πολύ πιο επικίνδυνο. Από τότε που έσκασε η κινεζική φούσκα ακινήτων γύρω στο 2021, το Πεκίνο επιχειρεί να εξαγάγει τον δρόμο του έξω από την εσωτερική ύφεση. Δεν στοχεύει πια τα ράφια των πολυκαταστημάτων· στοχεύει την καρδιά της ευρωπαϊκής βιομηχανίας: ηλεκτρικά αυτοκίνητα, φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ρομποτική, ημιαγωγούς, βασικά χημικά για τη φαρμακοβιομηχανία. Στους κλάδους όπου το κινεζικό μερίδιο εξαγωγών εκτοξεύτηκε, η γερμανική παραγωγή υποχώρησε αντίστοιχα. Δεν πρόκειται για σύμπτωση· πρόκειται για μηχανισμό.

Το πλεόνασμα που δεν χωράει στον κόσμο

Τα νούμερα είναι ιλιγγιώδη. Σύμφωνα με τα κινεζικά τελωνειακά στοιχεία, το πλεόνασμα της Κίνας στα μεταποιημένα προϊόντα έχει φτάσει περίπου τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια — ποσό ισοδύναμο με το σύνολο του εθνικού εισοδήματος της Ιταλίας. Σε σχέση με το δικό της ΑΕΠ, το πλεόνασμα αυτό αγγίζει το 10%· σε σχέση με το παγκόσμιο ΑΕΠ, ξεπερνά το 2%. Για να γίνει κατανοητή η κλίμακα: υπερβαίνει τα συνδυασμένα πλεονάσματα που σημείωσαν στο απόγειό τους η Γερμανία και η Ιαπωνία — οι δύο μεγαλύτερες εξαγωγικές μηχανές του 20ού αιώνα — μαζί.

Το συνολικό εμπορικό πλεόνασμα αγαθών της Κίνας έσπασε το 2025 κάθε ρεκόρ, φτάνοντας τα 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, όπως κατέγραψαν τόσο η Federal Reserve όσο και το Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων (CFR). Και, σε αντίθεση με κάθε προηγούμενο, δεν δείχνει κανένα σημάδι συρρίκνωσης.

Το κρίσιμο σημείο, ωστόσο, δεν είναι οι εξαγωγές. Είναι οι εισαγωγές που δεν έρχονται. Σε όρους όγκου, οι κινεζικές εισαγωγές μετά βίας αυξήθηκαν την τελευταία εξαετία. Σε όρους αξίας, οι εισαγωγές μεταποιημένων προϊόντων —μαζί με τα εξαρτήματα— παραμένουν στάσιμες εδώ και μια δεκαετία· αν αφαιρεθούν οι ημιαγωγοί, έχουν μειωθεί ευθέως. Η διάγνωση του Τόρντουαρ είναι αμείλικτη: η Κίνα απλώς δεν μοιράζεται τη ζήτησή της με τους εμπορικούς της εταίρους.

Όταν ο ένας πουλάει διαρκώς και δεν αγοράζει ποτέ, κάποιος άλλος — εξ ορισμού — χάνει. Αυτός ο κάποιος άλλος λέγεται Ευρώπη. Η ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Το αποτέλεσμα αυτής της μονόδρομης σχέσης είναι μια αύξηση άνω του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων στις κινεζικές εξαγωγές χωρίς κανένα αντίκρισμα για τους υπόλοιπους. Με τις κινεζικές εξαγωγές να αυξάνονται και τις εισαγωγές να μένουν καθηλωμένες, οι άλλοι, εξ ορισμού, χάνουν μερίδιο αγοράς. Δεδομένου του μεγέθους των ευρωπαϊκών εξαγωγών, η Ευρώπη δέχεται το πιο βαρύ πλήγμα — και η Γερμανία πάνω από όλους.

Πώς στήνεται το παιχνίδι

Αν μια οικονομία συσσωρεύει τόσο τεράστια πλεονάσματα, η οικονομική θεωρία προβλέπει αυτόματη επανεξισορρόπηση: το νόμισμα ανατιμάται, οι εξαγωγές ακριβαίνουν, οι εισαγωγές φθηναίνουν, η ισορροπία αποκαθίσταται. Στην περίπτωση της Κίνας, ο μηχανισμός αυτός έχει σκόπιμα απενεργοποιηθεί. Το σοκ που βιώνει η Ευρώπη δεν είναι το αποτέλεσμα ενός φυσικού συγκριτικού πλεονεκτήματος, αλλά μαζικών και σχεδιασμένων στρεβλώσεων.

Πρώτον, το νόμισμα. Το ΔΝΤ, στην ετήσια έκθεσή του (Article IV) τον Δεκέμβριο του 2025, κρίνει το γουάν υποτιμημένο. Με βάση το αναθεωρημένο πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών του 3,3% του ΑΕΠ, ανεξάρτητες εκτιμήσεις ανεβάζουν την υποτίμηση έως και στο 18%. Και αντί να αφήσει την αγορά να διορθώσει την απόκλιση, η κινεζική κεντρική τράπεζα παρεμβαίνει συστηματικά για να μπλοκάρει κάθε ανατίμηση.

Δεύτερον, οι επιδοτήσεις. Το ισοδύναμο δημοσιονομικό κόστος της κινεζικής βιομηχανικής πολιτικής υπολογίζεται από το ΔΝΤ σε περίπου 4% του ΑΕΠ ετησίως — εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια που κατευθύνονται, κατά κύριο λόγο, στη μεταποίηση. Οι επιδοτήσεις αυτές οδηγούν σε τεχνητά υψηλή παραγωγή, ενώ φραγμοί στο εμπόριο και στους κανονισμούς κρατούν τις εισαγωγές κάτω από το φυσιολογικό επίπεδο.

Τρίτον, η καταπιεσμένη ζήτηση. Οι αποταμιεύσεις των κινεζικών νοικοκυριών παραμένουν δομικά υπερβολικά υψηλές — η ανάποδη όψη μιας εγχώριας κατανάλωσης που το Πεκίνο αρνείται να απελευθερώσει. Με την εσωτερική ζήτηση καθηλωμένη, οι κινεζικές επιχειρήσεις δεν έχουν άλλη διέξοδο από το να εξάγουν με κάθε κόστος.

Το πιο αποκαλυπτικό είναι ότι ακόμη και το ίδιο το Πεκίνο αναγνωρίζει το πρόβλημα. Στην έκθεση του ΔΝΤ, οι κινεζικές αρχές παραδέχονται ανοιχτά τον «εσωστρεφή ανταγωνισμό» (involution) — την καταστροφική υπερπροσφορά σε κλάδους όπως τα φωτοβολταϊκά, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οι μπαταρίες και τα χημικά. Η λύση τους, όμως, δεν είναι λιγότερη παραγωγή· είναι περισσότερη πειθαρχία στις τιμές και ακόμη περισσότερες εξαγωγές. Στο νέο πενταετές πρόγραμμα (2026-2030), η Κίνα δεσμεύεται ρητά να εκτοπίσει τις εισαγωγές ακόμη και στους λίγους τομείς όπου εξακολουθεί να εξαρτάται από ξένους προμηθευτές.

Η τριπλή μέγγενη

Το σοκ χτυπά τους Ευρωπαίους κατασκευαστές ταυτόχρονα σε τρία μέτωπα — μια «τριπλή μέγγενη» χωρίς προηγούμενο.

Στο πρώτο μέτωπο, εκδιώκονται από την ίδια την κινεζική αγορά, όπου εθνικοί «πρωταθλητές», θρεμμένοι με κρατικό χρήμα, αντικαθιστούν τις εισαγωγές. Στο δεύτερο, χάνουν έδαφος σε τρίτες αγορές —από τη Νοτιοανατολική Ασία ως τη Λατινική Αμερική— όπου τα φθηνότερα κινεζικά προϊόντα τους υποσκελίζουν. Και στο τρίτο, το πιο επώδυνο, δέχονται την κινεζική επέλαση μέσα στην ίδια τους την έδρα: καθώς τα κινεζικά εμπορεύματα «αναπηδούν» από το αμερικανικό τείχος των δασμών —οι ΗΠΑ έχουν ανεβάσει τον μέσο πραγματικό δασμό κοντά στο 17%— ανακατευθύνονται μαζικά προς μια Ευρώπη με πολύ χαμηλότερα τείχη.

Καμία εναλλακτική αγορά δεν απομένει. Αυτή ακριβώς η ταυτόχρονη πίεση σε τρία μέτωπα είναι που καθιστά το δεύτερο σοκ ασύγκριτα πιο επικίνδυνο από το πρώτο.

Γερμανία, στο μάτι του κυκλώνα

Αν η Ευρώπη είναι ο ασθενής, η Γερμανία είναι το όργανο που πλήττεται πρώτο. Το γερμανικό ΑΕΠ αυξήθηκε μόλις 0,2% το 2025 — και αυτή η ισχνή επίδοση δεν είναι άσχετη με το Πεκίνο. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι, χωρίς τον κινεζικό ανταγωνισμό, η γερμανική ανάπτυξη θα είχε φτάσει το 0,5%. Με άλλα λόγια, η Κίνα αφαιρεί μόνη της περίπου τα τρία δέκατα της ποσοστιαίας μονάδας από την ανάπτυξη της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, χρόνο με τον χρόνο.

Ο οίκος προβλέπει ότι το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών της Κίνας θα φτάσει σχεδόν το 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ μέσα στην επόμενη τριετία έως πενταετία — το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ από οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία. Και προειδοποιεί ρητά ότι αυτό θα βαρύνει δυσανάλογα την ανάπτυξη των οικονομιών που ανταγωνίζονται έντονα με την Κίνα — όπως η ευρωζώνη, και ιδιαίτερα η Γερμανία.

Το διακύβευμα δεν είναι αφηρημένο. Η ΕΕ, με τη Γερμανία στον βιομηχανικό της πυρήνα, στηρίζεται σε περίπου 30 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στη μεταποίηση — σχεδόν διπλάσιες από όσες είχαν οι ΗΠΑ πριν από το πρώτο κινεζικό σοκ. Η Κίνα εξάγει σήμερα περίπου 5 εκατομμύρια περισσότερα οχήματα από όσα εισάγει, ενώ οι γερμανικές καθαρές εξαγωγές αυτοκινήτων έχουν υποδιπλασιαστεί. Το πλεόνασμα της Κίνας εκτινάχθηκε από το 2% στο 5% του ΑΕΠ της μέσα σε μόλις τρία χρόνια, 2022-2025· το Βερολίνο δυσκολεύτηκε ήδη να προσαρμοστεί σε αυτό το άλμα.

Το προηγούμενο των ηλιακών: μια προαναγγελθείσα κατάρρευση

Όποιος αμφιβάλλει για το πού οδηγεί αυτή η δυναμική, αρκεί να θυμηθεί τα φωτοβολταϊκά. Στις αρχές της δεκαετίας του 2010, εταιρείες όπως η Q-Cells, η SolarWorld και η Centrotherm είχαν καταστήσει την Ευρώπη —και ιδίως τη Γερμανία— παγκόσμιο πρωταθλητή στην ηλιακή τεχνολογία. Σήμερα, ο κλάδος αυτός είναι νεκροταφείο. Η Q-Cells χρεοκόπησε το 2012, η SolarWorld ακολούθησε το 2017, και η Κίνα ελέγχει πλέον πάνω από το 80% κάθε σταδίου της αλυσίδας αξίας των φωτοβολταϊκών, παράγοντας στο μισό κόστος των ανταγωνιστών της.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτή η κατάρρευση συντελέστηκε παρά τους επιθετικούς δασμούς αντιντάμπινγκ που επέβαλε η ΕΕ στα κινεζικά πάνελ ήδη από το 2013 — δηλαδή παρά ακριβώς το είδος της εμπορικής άμυνας που πολλοί προτείνουν σήμερα. Το ίδιο σενάριο ξετυλίγεται τώρα στα αυτοκίνητα, στις εργαλειομηχανές, στις μπαταρίες· και, σύμφωνα με τους αναλυτές, αύριο θα έρθει η σειρά της αεροναυπηγικής.

Από την εξάρτηση στον εκβιασμό

Η απώλεια μεριδίων αγοράς είναι μόνο η μισή απειλή. Η άλλη μισή είναι στρατηγική. Καθώς η Ευρώπη χάνει ολόκληρους βιομηχανικούς κλάδους, βυθίζεται σε μια εξάρτηση που το Πεκίνο μπορεί να μετατρέψει σε μοχλό πίεσης ανά πάσα στιγμή.

Το προειδοποιητικό σημάδι έχει ήδη δοθεί. Τον Οκτώβριο του 2025, η Κίνα διεύρυνε το καθεστώς ελέγχου εξαγωγών της ώστε να καλύπτει όχι μόνο τις σπάνιες γαίες —απαραίτητες για τα πάντα, από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα κινητά ως τα αμυντικά συστήματα— αλλά και τις σχετικές τεχνολογίες και τον εξοπλισμό παραγωγής. Μια Ευρώπη που εξαρτάται από την Κίνα για αυτές τις κρίσιμες εισροές δεν χάνει απλώς την οικονομική της κυριαρχία· χάνει και την ίδια την ικανότητά της να επανεξοπλιστεί, σε μια εποχή που η ασφάλεια επανέρχεται στο προσκήνιο.

Γιατί δεν θα έρθει η «δημιουργική καταστροφή»

Υπάρχει μια βολική παρηγοριά που ακούγεται συχνά στις Βρυξέλλες: ότι η παρακμή των παλιών βιομηχανιών θα ανοίξει τον δρόμο για νέες, σύμφωνα με τη «δημιουργική καταστροφή» του Σουμπέτερ. Είναι αυταπάτη. Η δημιουργική καταστροφή προϋποθέτει ότι κάτι νέο προλαβαίνει να γεννηθεί προτού πεθάνει το παλιό. Χωρίς επαρκή προστασία που να δίνει χρόνο στα βιομηχανικά οικοσυστήματα να ανασυγκροτηθούν, αυτό που επικρατεί δεν είναι αναγέννηση αλλά καθαρή αποβιομηχάνιση: εργοστάσια κλείνουν, δεξιότητες χάνονται, και η υψηλής παραγωγικότητας βιομηχανία που υποτίθεται ότι θα τις διαδεχόταν δεν εμφανίζεται ποτέ.

Η Γαλλία το βλέπει καθαρά. Έκθεση του Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan —της γαλλικής υπηρεσίας στρατηγικού σχεδιασμού υπό τον Κλεμάν Μπον— προειδοποιεί ότι έως και το 55% της ευρωπαϊκής μεταποιητικής παραγωγής θα μπορούσε να καταστεί μη βιώσιμο μεσοπρόθεσμα, με το ποσοστό να εκτοξεύεται στο 60% για τη Γερμανία, με «άμεσες και μαζικές συνέπειες για τις θέσεις εργασίας».

Το ρολόι του Εβιάν

Η Ευρώπη δεν είναι ακόμη καταδικασμένη. Όπως λέει ο Τόρντουαρ, μπορεί να αντιδράσει — αλλά ο χρόνος τελειώνει. Ο βιομηχανικός «επιταχυντής» που προωθεί η ΕΕ έχει ελαττώματα, και χρειάζονται περισσότερα χαρτιά: στοχευμένη βιομηχανική πολιτική, αυστηρότερη εμπορική άμυνα και, πάνω απ’ όλα, η πολιτική βούληση να αντιμετωπιστεί η Κίνα ως αυτό που είναι — όχι ένας απλός ανταγωνιστής, αλλά ένας κρατικά καθοδηγούμενος μηχανισμός που εξάγει την ανισορροπία του στον υπόλοιπο κόσμο.

Στο Εβιάν, οι ηγέτες της G7 θα μιλήσουν, ευγενικά, για «παγκόσμιες ανισορροπίες». Η ειρωνεία είναι ότι η μεγαλύτερη ανισορροπία όλων δεν θα έχει θέση στο τραπέζι. Και όσο η Ευρώπη συζητά, η γάτα συνεχίζει να πιάνει ποντίκια — ένα προς ένα, εργοστάσιο προς εργοστάσιο.