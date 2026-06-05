Στάσσης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο του μετασχηματισμού της ΔΕΗ – Η Ευρώπη πρέπει να ανεβάσει «στροφές»

Το σχέδιο της ΔΕΗ να εξελιχθεί σε μια εταιρεία με την Τεχνητή Νοημοσύνη να συνιστά βασικό άξονα της λειτουργίας της ανέδειξε ο Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου.

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Το σχέδιο της ΔΕΗ να εξελιχθεί σε μια εταιρεία με την Τεχνητή Νοημοσύνη να συνιστά βασικό άξονα της λειτουργίας της ανέδειξε, μεταξύ άλλων, ο Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου και αντιπρόεδρος της Eurelectric Γιώργος Στάσσης, μιλώντας εχθές στο συνέδριο της Eurelectric και στο πάνελ με τίτλο «AI for Power».

Ειδικότερα, όπως τόνισε ο ίδιος, ομονοώντας στο συνολικότερο μήνυμα που προέκυψε από τις εργασίες του συνεδρίου, η ενεργειακή μετάβαση είναι άμεσα συνυφασμένη με την ψηφιακή μετάβαση και την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης πράγμα που πλέον θα «εγγράφεται» ολοένα και περισσότερο στην φυσιογνωμία των ενεργειακών εταιρειών με την «εικόνα» του μέλλοντος να καταλήγει συντριπτικά διαφορετική σε σχέση με το παρελθόν.

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Το όφελος της ενσωμάτωσης του AI, όπως τόνισε Stephen Fitzapatrick, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Kaluza, διακρίνεται σε δύο επίπεδα με το πρώτο να αφορά την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των εταιρειών και το δεύτερο και σπουδαιότερο την κατάρτιση εξατομικευμένων λύσεων και εφαρμογών που με την σειρά τους διαμορφώνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του «αύριο». Η μεγαλύτερη συνθετότητα του ηλεκτρικού συστήματος που προκύπτει σε συνέχεια της αποκέντρωσης έναντι του κεντρικού μοντέλου, επιτάσσει νέες εφαρμογές και λειτουργίες που υποχρεωτικά «περνάνε» μέσα από την «σύζευξη» της ενέργειας με την τεχνολογία.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ΔΕΗ, όπως τόνισε ο κ. Στάσσης, έχει ήδη προσαρμόσει καταλλήλως το πλάνο ανάπτυξης με την Τεχνητή Νοημοσύνη να κατέχει κεντρική θέση στα επενδυτικά σχέδια με κορυφαίο παράδειγμα να αποτελεί η δημιουργία ενός data center στη Δυτική Μακεδονία.

Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών

Τα σχέδια του Ομίλου, όπως πρόσθεσε, δεν σταματούν στην διαμόρφωση των υποδομών αλλά επεκτείνονται στο κομμάτι της εφαρμογής με την ΔΕΗ να επεξεργάζεται ήδη την προοπτική εφαρμογών AI για ναυτιλιακές εταιρείες ή νομικές υπηρεσίες που θα γίνονται host στο data center της ΔΕΗ και θα παρέχονται ως υπηρεσίες από τρίτους που θα συνεργάζονται με τον ενεργειακό όμιλο.

Σε κάθε περίπτωση, η παραπάνω γενική αναφορά του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΗ αποκαλύπτει ότι το «ταξίδι» της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν σταματάει στην δημιουργία του data center παρά επιχειρεί να καλύψει το σύνολο της σχετικής εφοδιαστικής αλυσίδας κατά τα πρότυπα ενός καθετοποιημένου μοντέλου με αρχή, μέση και τέλος.

Ορατά τα πρώτα «δείγματα γραφής»

«Η ΔΕΗ ήταν μια εταιρεία ηλεκτρισμού που αξιοποιούσε το λιγνίτη. Σήμερα η ΔΕΗ είναι μια εταιρεία καθαρής τεχνολογίας. Αύριο μπορεί να είναι μία εταιρεία κέντρων δεδομένων ή ακόμη και μια εταιρεία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Ποιος ξέρει;» ανέφερε ο ίδιος χαρακτηριστικά, δίνοντας τόσο τον τόνο όσο και το μέγεθος του μετασχηματισμού που εκτυλίσσεται με τις εξελίξεις να καταλήγουν ραγδαίες τα αμέσως επόμενα χρόνια. «Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας αλλάζουν και δεν θα μοιάζουν με αυτό που ήταν στο παρελθόν», σημείωσε σχετικά.

Χρειάζεται να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ έχει ήδη πραγματοποιήσει τα πρώτα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση με την Τεχνητή Νοημοσύνη να έχει ήδη θέση στην διαχείριση των δεδομένων της επιχείρησης (διατήρηση δεδομένων σε cloud) καθώς και σε σειρά λειτουργιών ενεργειακού χαρακτήρα όπως συναλλαγές ενέργειας, διαχείριση ενέργειας, συντήρηση και προβλέψεις, ενσωμάτωση των ΑΠΕ στα δίκτυα, μείωση των τεχνικών και εμπορικών απωλειών.

Τα παραπάνω συνιστούν μια «μικρογραφία» των δυνατότητων που θα προκύψουν με την πλήρη ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη λειτουργία του Ομίλου πράγμα που ιεραρχείται να συμβεί τα αμέσως επόμενα χρόνια τόσο σε συνέχεια της υλοποίησης του τριετούς επενδυτικού πλάνου ανάπτυξης της ΔΕΗ όσο σε συνέχεια ευρύτερων εξελίξεων που φέρνουν στο επίκεντρο των πάντων το AI.

Η Ευρώπη πρέπει να τρέξει

Μάλιστα, όπως τόνισε, η Ευρώπη καλείται να σταθεί αποτελεσματικά στην εν λόγω πρόκληση και να αντισταθμίσει με επιτυχία την αρχική της βραδυπορία όταν άλλες χώρες και αγορές, όπως ΗΠΑ, Κίνα και Ιαπωνία ηγούνται της σχετικής κούρσας.

Αναλυτικότερα, όπως ανέδειξαν οι ομιλητές του πάνελ η Ευρώπη δεν είναι ικανή να πάρει θέση στη σχετική κούρσα μιας και την χωρίζει μεγάλη απόσταση από άλλες αγορές, ωστόσο είναι σε θέση να αδράξει το «momentum» και να αναπτύξει υποδομές κέντρων δεδομένων που θα της επιτρέψουν να διαχειριστεί με ασφάλεια τα δικά της δεδομένα, δεδομένης και της στρατηγικής ευαισθησίας που συνοδεύει την διαχείριση των data.

Το πλεονέκτημα της Ευρώπης, όπως ανέφερε ο κ. Στάσσης, έγκειται στα «use cases» (εφαρμογές και βιομηχανικές χρήσεις) που δημιουργούν αξία. Βέβαια, όλα τελούν υπό την αίρεση της ταχύτητας με την οποία η Ευρώπη θα επιλέξει να κινητοποιηθεί υπέρ της ανάπτυξης των απαραίτητων υποδομών και κέντρων δεδομένων που με την σειρά τους θα επιτρέψουν την πλήρη αξιοποίηση των ωφελειών της Τεχνητής Νοημοσύνης με τον ενεργειακό τομέα να βρίσκεται ανάμεσα στους βασικούς χρήστες.