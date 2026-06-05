Στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Κίνας στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Η εμβάθυνση της ελληνο-κινεζικής συνεργασίας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης βρέθηκε στο επίκεντρο φόρουμ που διοργανώθηκε στην πρεσβεία της Κίνας, στην Αθήνα.

Στο φόρουμ συμμετείχαν επιχειρηματίες και άνθρωποι του Τύπου από τις δύο χώρες, καθώς φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από την υπογραφή της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας – Κίνας. Ανοίγοντας τις εργασίες της συνάντησης, ο πρέσβης της Κίνας, Φανγκ Τσιού, τόνισε ότι και «οι δύο χώρες θα εκμεταλλευτούν αυτόν τον διάλογο ως ευκαιρία για να εξερευνήσουν από κοινού νέους χώρους για πολιτισμική ανταλλαγή και αμοιβαία μάθηση και να συνδυάσουν την ισχυρή δύναμη της τεχνολογίας για το καλό».

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Ο Κινέζος πρέσβης πρόσθεσε ότι και οι δύο χώρες αξιοποιούν ενεργά τις πολιτιστικές ανταλλαγές με τη βοήθεια και της Τεχνητής Νοημοσύνης, ιδρύοντας το Κοινό Εργαστήριο Ψηφιακής Κληρονομιάς Κίνας – Ελλάδας και παράγοντας από κοινού το ντοκιμαντέρ «Όταν ο Σωκράτης συναντά τον Κομφούκιο». «Χρησιμοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία, δίνουμε τη δυνατότητα στον Πήλινο Στρατό, στις τοιχογραφίες του Ντουνχουάνγκ αλλά και στα αρχαία ελληνικά γλυπτά και στον Παρθενώνα να συμμετάσχουν σε διάλογο, δια χρονικά και χωροχρονικά, δίνοντας στους αρχαίους πολιτισμούς μια νέα πνοή ζωής στην ψηφιακή εποχή», πρόσθεσε.

Ο Δημήτρης Μελισσανίδης

Ο ιδρυτής της Aegean Oil, Δημήτρης Μελισσανίδης, κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε στο φόρουμ Ελλάδας – Κίνας.

Χαιρετισμό απηύθυνε στο φόρουμ ο ιδρυτής της Aegean Oil, Δημήτρης Μελισσανίδης, τονίζοντας ότι η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Κίνας, που εγκαινιάστηκε πριν από 20 χρόνια, έχει αποφέρει αμοιβαία οφέλη. «Μπορεί η απόσταση των δύο χωρών να είναι μεγάλη, αλλά μας ενώνει το γεγονός ότι Ελλάδα και Κίνα είναι δύο από τους αρχαιότερους πολιτισμούς. Ο πραγματικά στρατηγικός χαρακτήρας των σχέσεων Ελλάδας και Κίνας επικεντρώθηκε κυρίως σε τρεις τομείς συνεργασίας: στη ναυτιλία, το εμπόριο και τον τουρισμό. Οι δύο χώρες ενίσχυσαν αποφασιστικά τη συνεργασία στα λιμάνια και τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά από την COSCO το κατέταξε μεταξύ των 5 πρώτων στην Ευρώπη και ως το μεγαλύτερο της Μεσογείου. Στα 20 αυτά χρόνια, εκατοντάδες ελληνόκτητα πλοία έχουν κτιστεί στην Κίνα, κάνοντας τους Έλληνες πλοιοκτήτες τούς πιο σημαντικούς πελάτες των κινεζικών ναυπηγείων», υπογράμμισε ο Δημήτρης Μελισσανίδης.

Η People’s Daily

Στο φόρουμ παρέστη και ο πρόεδρος της People’s Daily -της μεγαλύτερης εφημερίδας της Κίνας-, Σαολιάνγκ Γιου, επικεφαλής αντιπροσωπείας Κινέζων δημοσιογράφων, ο οποίος τόνισε ότι «τα μέσα ενημέρωσης και των δύο χωρών θα πρέπει να διαδραματίσουν έναν ρόλο γέφυρας. Θα πρέπει να προσαρμοστούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, να χρησιμοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, για να καινοτομήσουν στις διεθνείς μεθόδους επικοινωνίας και να δημιουργήσουν από κοινού περισσότερο περιεχόμενο υψηλής ποιότητας με παγκόσμια εμβέλεια, αφηγούμενα την ιστορία του αμοιβαίου οφέλους και της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας μεταξύ Κίνας και Ελλάδας στη νέα εποχή. Ταυτόχρονα, θα πρέπει επίσης να ξεπεράσουν τους αλγορίθμους, χρησιμοποιώντας την ανθρώπινη ζεστασιά για να σπάσουν το ‘‘κουκούλι της πληροφορίας’’ της ψηφιακής εποχής», σημείωσε ο πρόεδρος της People’s Daily.

Το λιμάνι του Πειραιά

Στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να γίνει το λιμάνι του Πειραιά «παγκόσμιος κόμβος πρώτης κλάσης», αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), Τσάο Χαν, τονίζοντας ότι στρατηγικός στόχος είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η δημιουργία ενός «έξυπνου» και πράσινου λιμανιού. «Η επιχειρησιακή αποδοτικότητα του Πειραιά έχει βελτιωθεί σταθερά, καθιστώντας το τέταρτο μεγαλύτερο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι κρουαζιέρας και το μεγαλύτερο λιμάνι ακτοπλοΐας στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Ο διευθυντής της ιστοσελίδας -, Μιχάλης Ψύλος, και ο πρόεδρος της People’s Daily, Σαολιάνγκ Γιου.

Δημοσιογραφική συνεργασία

Στο τέλος του φόρουμ, η «Ναυτεμπορική» υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης και Συνεργασίας με την κινεζική People’s Daily. Το Μνημόνιο εκ μέρους του Ομίλου της - υπέγραψε ο διευθυντής της ιστοσελίδας -, Μιχάλης Ψύλος, αναφέροντας πως «Έλληνες και Κινέζοι μπορεί να μιλούν διαφορετικές γλώσσες, να ζουν υπό διαφορετικά πολιτικά συστήματα, αλλά μοιράζονται μια κοινή φιλοδοξία: να κατανοήσουν τον κόσμο και να αφήσουν πίσω τους γνώση για τις μελλοντικές γενιές. Και ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία που διαθέτουν οι άνθρωποι του Τύπου και στις δύο χώρες είναι και η Τεχνητή Νοημοσύνη». Στο ελληνοκινεζικό φόρουμ μετείχαν, μεταξύ άλλων, ο εκδότης του Ομίλου της «Δημοκρατίας», Γιάννης Φιλιππάκης, ο Ανδρέας Κουρής, CEO του MAD TV, ο κοσμήτορας Ψηφιακής Τεχνολογίας του ΕΜΠ, Ιωάννης Χατζηγεωργίου, και ο αντιπρόεδρος του «Δημόκριτου», Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης.