Συνάντηση-υπουργού-Υποδομών-&-Μεταφορών-Χρίστου-Δήμα-με-τον-Γάλλο-Υπουργό-Μεταφορών-Φιλίπ-Ταμπαρό

Την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας – Γαλλίας στους τομείς των υποδομών, των μεταφορών και της ευρωπαϊκής συνδεσιμότητας συζήτησαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας με τον Γάλλο Υπουργό Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας.

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Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας αναφέρει πως είχε πολύ εποικοδομητική συνάντηση εργασίας με το Γάλλο ομόλογο του και επισημαίνει «επιβεβαιώσαμε την κοινή μας βούληση να ενισχύσουμε τη συνεργασία σε τομείς στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη, με έμφαση στις μεταφορικές υποδομές, την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, την αεροναυτιλία και την πράσινη μετάβαση των μεταφορών».

«Παράλληλα», αναφέρει ο υπουργός, «ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με τις σύγχρονες γεωπολιτικές και γεωοικονομικές εξελίξεις και υπογραμμίσαμε ότι οι υποδομές μεταφορών αποτελούν κρίσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της ασφάλειας, της ανταγωνιστικότητας, της στρατηγικής αυτονομίας και της ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

🇬🇷🇫🇷 Σήμερα πραγματοποίησα μια εποικοδομητική συνάντηση εργασίας με τον Γάλλο Υπουργό Μεταφορών @PhilippeTabarot. Συζητήσαμε για την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μας στους τομείς των υποδομών, των μεταφορών και της ευρωπαϊκής συνδεσιμότητας. @ypomeofficial @FranceenGrece pic.twitter.com/z9L2G4Xfyg — Christos Dimas (@ChristosDimas_) June 4, 2026

- sofokleous10.gr

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