Τουρκική-αντιπολίτευση-κατά-Ερντογάν-για-«Γαλάζια-Πατρίδα»:-«Πλήγμα-στην-αξιοπιστία-μας-αν-αναβληθεί»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το ενδεχόμενο αναβολής της έγκρισης του νομοσχεδίου για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, γνωστού στην Τουρκία ως «νόμος της Γαλάζιας Πατρίδας», ασκεί η τουρκική αντιπολίτευση.

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Ο αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Γιανκί Μπαγτζίογλου, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δημιούργησε αρχικά υψηλές προσδοκίες γύρω από το νομοσχέδιο, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα άνοιγε ζητήματα που αφορούν το καθεστώς νησιών και νησίδων στο Αιγαίο, καθώς και την ανακήρυξη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως ανέφερε, οι σχετικές αναφορές που προωθήθηκαν από φιλοκυβερνητικούς κύκλους και λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σταδιακά εγκαταλείφθηκαν, ενώ στη συνέχεια έγινε σαφές ότι το νομοσχέδιο αφορά κυρίως ρυθμίσεις εσωτερικού δικαίου.

«Η Ελλάδα ήδη το παρουσιάζει ως νίκη»

Ο Μπαγτζίογλου σημείωσε ότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ελληνικού Τύπου, η διαδικασία έγκρισης του νομοσχεδίου ενδέχεται να μετατεθεί για τον Οκτώβριο λόγω τεχνικών και κοινοβουλευτικών διαδικασιών, υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα ήδη αξιοποιεί πολιτικά την εξέλιξη αυτή.

«Η Ελλάδα έχει ήδη αρχίσει να παρουσιάζει την αναβολή ως αποτέλεσμα της δικής της διπλωματικής πίεσης», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ανησυχία του για τις εντυπώσεις που δημιουργούνται.

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος του CHP κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί ζητήματα εθνικής στρατηγικής για μικροπολιτικούς σκοπούς.

Όπως υποστήριξε, «τα εθνικά δικαιώματα και συμφέροντα θυσιάστηκαν για ακόμη μία φορά στον βωμό της εσωτερικής πολιτικής για χάρη λίγων ψήφων», αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η κυβέρνηση τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί η αναβολή της εισαγωγής του νομοσχεδίου στην τουρκική Εθνοσυνέλευση και τελικά αποδειχθεί πως πρόκειται μόνο για ρυθμίσεις εσωτερικού δικαίου, τότε θα πρόκειται για «σοβαρό πλήγμα στην αξιοπιστία του τουρκικού κράτους».

- sofokleous10.gr

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