Το Μουντιάλ βάζει «πλάτη» στην αγορά τηλεοράσεων – Διατηρεί την πρωτιά η Samsung

Τα μερίδια του κορεατικού κολοσσού στην αγορά της τηλεόρασης και οι νέες προτάσεις για το 2026 – Η στροφή των καταναλωτών σε περισσότερες ίντσες και των κατασκευαστών στο AI.

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Την πτωτική πορεία της αγοράς της τηλεόρασης το πρώτο πεντάμηνο του έτους δείχνει να ισορροπεί η επερχόμενη τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, με την Samsung να παραμένει στην πρώτη θέση της αγοράς με μερίδιο που φτάνει το 37% σε επίπεδο αξίας και το 24% σε επίπεδο τεμαχίων.

Το Μουντιάλ σώζει την παρτίδα στην αγορά της τηλεόρασης

Τα παραπάνω ανέφερε ο Γιώργος Τσαούσης, επικεφαλής του τμήματος καταναλωτικών ηλεκτρονικών της Samsung Electronics Hellas, κατά τη διάρκεια χθεσινής συνέντευξης Τύπου όπου παρουσιάστηκε το νέο line up των τηλεοράσεων του κορεατικού κολοσσού.

Όπως εξήγησε, η αυξημένη ζήτηση κατά το δεύτερο εξάμηνο λόγω Μουντιάλ θα αντισταθμίσει τη χαμηλότερη πορεία των πρώτων μηνών του έτους, χωρίς όμως να είναι αρκετή ώστε να οδηγήσει την αγορά σε ουσιαστική ανάπτυξη.

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Με αυτή την γενική εικόνα και παρά τον συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνισμό από παίκτες από την Κίνα όπως η HiSense, η TCL και η Xiaomi, η Samsung δεν δείχνει να πτοείται, διατηρώντας την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά και μάλιστα αυξάνοντας ελαφρώς το μερίδιο της τους πρώτους μήνες του έτους (στο 38,5% από άποψη αξίας και στο 26% από άποψη τεμαχίων), κινούμενη αντιστρόφως ανάλογα από την ευρύτερη τάση.

Όπως διευκρίνισαν τα στελέχη της μάλιστα, η κορεατική εταιρεία βρίσκεται στην πρώτη θέση της αγοράς και στην αναπτυσσόμενη κατηγορία των πολύ μεγάλων τηλεοράσεων (super big screens), δηλαδή των μοντέλων άνω των 90 ιντσών.

Νέες προτάσεις με όλες τις τεχνολογίες απεικόνισης

Αρωγός σε αυτό θα είναι η νέα προϊοντική γκάμα τηλεοράσεων που συστήνει στην εγχώρια αγορά το 2026 η Samsung. Η νέα γκάμα της Samsung καλύπτει όλες τις κατηγορίες της αγοράς, από τις Crystal UHD και Mini LED τηλεοράσεις έως Neo QLED, OLED Micro RGB και Neo QLED 8K προτάσεις. Παρότι κινείται σε όλο το εύρος των τεχνολογιών απεικόνισης – από τις πολύ ακριβές Micro RGB και QLED 8K μέχρι τις Mini Led και τις Crystal UHD – έμφαση δίνεται στην κατηγορία των OLED μοντέλων όπου η Samsung παρουσιάζει τέσσερις νέες σειρές.

Ξεχωριστή θέση εξακολουθούν να κατέχουν και οι Frame τηλεοράσεις, οι οποίες συνδυάζουν την τηλεόραση με τη διακόσμηση του χώρου και συνεχίζουν να καταγράφουν θετικές επιδόσεις στις πωλήσεις.

Η στρατηγική της εταιρείας ωστόσο, όπως φάνηκε και το προηγούμενο έτος, βασίζεται στην ενσωμάτωση λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης σε όλο το εύρος της γκάμας, ώστε να προσφέρονται λειτουργίες βελτιστοποίησης εικόνας και ήχου έως και προσωποποιημένης εμπειρίας θέασης.

Όλο και μεγαλύτερες τηλεοράσεις προτιμούν οι Έλληνες

Η στόχευση συμβαδίζει με τις αλλαγές που καταγράφονται σε επίπεδο αγοράς, όπου οι καταναλωτές δείχνουν να στρέφονται προς το έξυπνο σπίτι αλλά και προς τις περισσότερες ίντσες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η εταιρεία, η κατηγορία κάτω των 55 ιντσών συνεχίζει να υποχωρεί με διψήφια ποσοστά, ενώ οι τηλεοράσεις 55 ιντσών κυριαρχούν ως τα μοντέλα με τις περισσότερες πωλήσεις. Πλέον μάλιστα καταγράφεται και μια μετατόπιση προς τις 65 ίντσες με ένα μεγάλο μέρος των νοικοκυριών να τις επιλέγουν, οδηγώντας σε ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 15%.

Μερίδια αυξάνουν ακόμα και οι super big screens καθώς υπάρχουν πλέον πιο προσιτά μοντέλα, με την άνοδο στις πολύ μεγάλες διαστάσεις να φτάνει ακόμα και το 30%, ξεκινώντας ωστόσο από πολύ χαμηλότερη βάση. Ενδεικτικό της μεταστροφής είναι ότι οι τηλεοράσεις 98 ιντσών και άνω, μια κατηγορία που μέχρι πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν εξειδικευμένη, φθάνουν πλέον σε πωλήσεις περίπου 100 τεμαχίων ετησίως στην ελληνική αγορά. Βέβαια και η μέση τιμή τους έχει υποχωρήσει σημαντικά, στα περίπου 2.100 ευρώ από σχεδόν 3.000 ευρώ πριν από δύο χρόνια.

Η τάση αυτή δεν αποτελεί ελληνικό φαινόμενο. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η Samsung, οι αποστολές τηλεοράσεων άνω των 80 ιντσών αναμένεται να διπλασιαστούν παγκοσμίως έως το 2028, ξεπερνώντας τα 12 εκατ. τεμάχια, ενώ περισσότερο από το ένα τρίτο των τηλεοράσεων που θα πωλούνται διεθνώς μέχρι το τέλος της δεκαετίας θα έχουν μέγεθος άνω των 60 ιντσών. Ήδη οι οθόνες άνω των 70 ιντσών αντιπροσωπεύουν πάνω από το 25% της αξίας της παγκόσμιας αγοράς τηλεοράσεων.

Η τεχνητή νοημοσύνη το νέο σημείο διαφοροποίησης

Πέρα όμως από το μέγεθος, η Samsung θεωρεί ότι το επόμενο μεγάλο πεδίο ανταγωνισμού θα είναι η ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης στις τηλεοράσεις.

Σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας, οι βασικοί παράγοντες επιλογής μιας τηλεόρασης σήμερα παραμένουν το μέγεθος, η τεχνολογία οθόνης, η ποιότητα ήχου και η αξιοπιστία του κατασκευαστή. Ωστόσο, η AI έρχεται να επηρεάσει πλέον σχεδόν κάθε πτυχή της εμπειρίας θέασης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι νέες τηλεοράσεις της Samsung αξιοποιούν νεότερες γενιές AI επεξεργαστών για τη βελτίωση της εικόνας σε πραγματικό χρόνο, αναβαθμίζοντας περιεχόμενο χαμηλότερης ανάλυσης σε 4K ή 8K και προσαρμόζοντας δυναμικά φωτεινότητα, αντίθεση και χρώματα.

Η εταιρεία παρουσίασε επίσης νέες δυνατότητες επεξεργασίας ήχου με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, που επιτρέπουν στον χρήστη να απομονώνει ή να μειώνει συγκεκριμένα ηχητικά στοιχεία. Σε μια συναυλία, για παράδειγμα, θα μπορεί να μειώσει τη φωνή του τραγουδιστή ή τον θόρυβο του κοινού και να ενισχύσει τη μουσική, δημιουργώντας μια περισσότερο προσωποποιημένη εμπειρία θέασης