Τραμπ-για-Ιράν:-Μπορούμε-να-πάρουμε-το-ουράνιο-χωρίς-συμφωνία,-αν-σκοτώσουν-Αμερικανούς-στρατιώτες-θα-ξαναρχίσει-ο-πόλεμος

Νέες αιχμές κατά της Τεχεράνης αλλά και προειδοποιήσεις για πιθανή επανέναρξη των εχθροπραξιών διατύπωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι τυχόν θάνατος Αμερικανών στρατιωτών από ιρανικές ενέργειες θα αποτελούσε επαρκή λόγο για να ξεκινήσει εκ νέου ο πόλεμος.

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Την ίδια ώρα υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να αποκτήσει πρόσβαση στο εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

«Αν σκοτώσουν Αμερικανούς στρατιώτες, θα ξαναρχίσει ο πόλεμος»

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο για το εάν η δολοφονία Αμερικανών στρατιωτών από το Ιράν θα αποτελούσε «κόκκινη γραμμή», ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε κατηγορηματικός.

«Θα ήταν ένας καλός λόγος. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Αν σκότωναν Αμερικανούς στρατιώτες, νομίζω ότι θα το έκανα πολύ γρήγορα. Ναι, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην πιθανότητα επανέναρξης του πολέμου.

🚨 NOW — REPORTER: You’d only restart the conflict in Iran if they killed US troops? PRESIDENT TRUMP: It would be a GOOD REASON! If they killed US troops? I’d do that very QUICKLY. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/VXVv8RcMC0 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 4, 2026

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι εκπέμπουν αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με την κατάσταση της εκεχειρίας και των διαπραγματεύσεων. Ο Τραμπ είχε δηλώσει την προηγούμενη ημέρα ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί «αυτό το Σαββατοκύριακο», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν υποστήριξε ότι δεν έχει σημειωθεί «σημαντική πρόοδος».

«Δεν χρειαζόμαστε συμφωνία για το εμπλουτισμένο ουράνιο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε επίσης ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη για να αποκτήσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει το Ιράν.

«Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να μας σταματήσουν αν το θέλαμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε. Είναι θαμμένο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

🚨Trump says his admin considered sending troops to seize Iran’s uranium, but ultimately rejected the idea because it was too risky & could have led to U.S. casualties, drawing comparisons to Carter’s failed hostage rescue mission.pic.twitter.com/zc16QbVkgE #IRAN | #USA… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) June 4, 2026

Επανέλαβε παράλληλα τη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, υπογραμμίζοντας ότι αυτό παραμένει βασικός στόχος της Ουάσιγκτον.

Τι είπε για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν επιθυμεί αυτή τη στιγμή να συναντηθεί με τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

«Δεν θέλω να τον συναντήσω», είπε αρχικά.

Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συνάντησης εάν οι δύο χώρες βρίσκονται κοντά σε συμφωνία.

«Θα μπορούσαμε να συναντηθούμε εάν επρόκειτο να κάνουμε μια συμφωνία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση «θα έδειχνε σεβασμό».

Trump: I don’t want to meet with the Ayatollah, but if I did meet him, I would be honored to meet him. I would be respectful. pic.twitter.com/kxVOpetzxn — Clash Report (@clashreport) June 4, 2026

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Χαμενεΐ διαθέτει θετική εικόνα σε ορισμένους κύκλους.

«Σε ορισμένους κύκλους έχει, στην πραγματικότητα, πολύ καλή φήμη», σχολίασε.

«Θα δείτε ποια είναι η συμφωνία»

Ερωτηθείς για τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας με την Τεχεράνη, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

«Θα δείτε ποια είναι η συμφωνία», απάντησε.

Πρόσθεσε πάντως ότι ένα από τα βασικά ζητήματα αφορά τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο.

«Τα κύρια μέρη είναι ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν αμέσως», είπε.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος για την έκβαση της αντιπαράθεσης με το Ιράν, είτε αυτή εξελιχθεί μέσω διαπραγματεύσεων είτε με άλλους τρόπους.

«Με στρατιωτικά μέσα ή σε επίπεδο διπλωματίας, θα νικήσουμε», διαβεβαίωσε.