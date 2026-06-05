Τσουκαλάς:-Η-ακρίβεια-δεν-είναι-φυσικό-φαινόμενο,-είναι-αποτέλεσμα-αποτυχημένων-επιλογών-της-κυβέρνησης

Την πλήρη διάταξη των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ ώστε να είναι έτοιμο για εκλογές έθεσε ως στόχο της παράταξης ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ρ/σ Real Fm 97.8, αναφέροντας ότι πρέπει «να είναι καθαρός ο οδικός χάρτης των πολιτικών παρεμβάσεων, της οργανωτικής διάταξης μάχης και βέβαια της στρατηγικής, όπως έχει αποφασιστεί στο συνέδριο».

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Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε την ανάγκη ενιαίας πολιτικής έκφρασης από τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, σημειώνοντας ότι «η ενιαιότητα στο δημόσιο λόγο είναι προφανώς πάρα πολύ σημαντική, ειδικά όταν δέχεσαι μια επίθεση πολλαπλή». «Καλό είναι τα κορυφαία στελέχη όλα να έχουν ενιαίο λόγο, προφανώς. Ο κ. Δούκας έχει εξηγήσει τι εννοούσε με την ανάρτησή του. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια για θολά μηνύματα», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις εκτίμησε ότι η τελική πολιτική αξιολόγηση θα γίνει «όταν κάτσει η σκόνη. Τότε θα αναμετρηθούν προγράμματα, πολιτικά σχέδια, πολιτικό προσωπικό και η κοινωνική αντιστοίχιση που έχει το κάθε κόμμα». «Θεωρούμε ότι ο ΠΑΣΟΚ έχει μια μεγάλη ιδεολογική υπεροχή και μια πολύ πιο στιβαρή οργανωτική δομή. Αν δούμε ένα κοινό στοιχείο των δημοσκοπήσεων, είναι ότι ο βασικός πυρήνας του ΠΑΣΟΚ μένει ανεπηρέαστος», είπε.

Επεσήμανε, επιπλέον, «δύο γεγονότα που διαρκώς εγείρουν συζητήσεις και του προκαλούν έκπληξη»: «Εδώ και εννέα μήνες μετράμε τη δυνητική επιρροή συγκεκριμένων κομμάτων και μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι μετά την ίδρυση των δύο κομμάτων σταμάτησαν να μετρούν όλες οι εταιρείες τη δυνητική ψήφο για το κόμμα Σαμαρά. Μέχρι τώρα το μετρούσαν, βέβαια».

Επίσης είπε ότι του προκαλεί «τρομερή εντύπωση ότι πολλά sites κάνουν αναφορά για νέο διπολισμό με τον κόμμα ΕΛΑΣ, που βρίσκεται στο 15%, ενώ δεν έκαναν το ίδιο όταν το ΠΑΣΟΚ βρισκόταν σε αυτά τα ποσοστά, ακριβώς ένα μήνα πριν, σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις». Σχολίασε ότι «τότε στον δημόσιο λόγο κυριαρχούσε το ζήτημα της μεγάλης απόστασης». Είπε ότι δεν αμφισβητεί συλλήβδην τις δημοσκοπήσεις, αλλά παρατηρεί «ότι και οι ίδιες, η μία αμφισβητεί την άλλη, καθώς παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις».

Με αφορμή τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό και το αυξημένο κόστος ζωής, ο κ. Τσουκαλάς επέμεινε ότι «η ακρίβεια αποτελεί αποτέλεσμα κυβερνητικών επιλογών και όχι “φυσικό φαινόμενο”, όπως διατυμπανίζει κυβέρνηση». «Εμείς λέμε ότι είναι ξεκάθαρο αποτέλεσμα αποτυχημένων επιλογών. Όταν έχεις 56% παραπάνω πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όταν για 7ο μήνα είσαι πάνω από τον μέσο όρο, όταν σε 48 μήνες τους 40 είσαι πάνω από τον μέσο όρο, τότε κάτι δεν πάει καλά», τόνισε.

Παράλληλα, υπενθύμισε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και της λειτουργίας του ανταγωνισμού στην αγορά. «Είναι η ολιγοπωλιακή δομή της οικονομίας, είναι η απουσία ελέγχων, είναι ότι εμείς ζητήσαμε να γίνεται έλεγχος σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας και εν τέλει γίνεται μόνο γραφειοκρατικός έλεγχος στο ράφι. Παράλληλα, δεν μειώθηκαν οι έμμεσοι φόροι, ενώ στην Ισπανία που εφαρμόστηκε αυτό το μέτρο τον Μάρτιο, τον Απρίλιο υπήρξε μείωση του πληθωρισμού», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι επιβεβαιώνεται θέση που το ΠΑΣΟΚ είχε ήδη καταθέσει με τροπολογία του στη Βουλή.

«Χθες βγήκε μία ιστορική απόφαση από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που ορίζει η δικαστική απόφαση και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής σε εκείνους που έχουν υπαχθεί στο νόμο 3869 του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε. Κάλεσε εκ νέου «την κυβέρνηση να εφαρμόσει άμεσα την απόφαση γιατί έχουν απενταχθεί πολλοί δανειολήπτες από το νόμο, γιατί έχασαν ρυθμίσεις λόγω των παράνομων, όπως κρίθηκαν, επιτοκίων».

Αναφερόμενος στις συντάξεις χηρείας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε τις θέσεις του κόμματος για τη διατήρηση της προστασίας των δικαιούχων: «Για το θέμα των συντάξεων χηρείας, εμείς προτείναμε να παραμένουν στο 70% και να μην είναι μόνο μία η εθνική σύνταξη. Όλα αυτά είναι προτάσεις μας».

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