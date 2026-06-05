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    Υπό-πίεση-οι-ευρωαγορές-με-φόντο-το-τεχνολογικό-sell-off
    Υπό πίεση οι ευρωαγορές με φόντο το τεχνολογικό sell off

    Υπό πίεση οι ευρωαγορές με φόντο το τεχνολογικό sell off

    By Αγορές No Comments2 Mins Read
    Υπό πίεση οι ευρωαγορές με φόντο το τεχνολογικό sell off

    Πιέσεις δέχονται σήμερα, Παρασκευή (5/6), οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς η απότομη βουτιά των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street ελέω Broadcom επηρέασε την επενδυτική ψυχολογία.

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    Ακολουθώντας τις μεγάλες απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήρια, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,15% στις 623,54 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να βρίσκονται στα «κόκκινα».

    Στο ταμπλό, ο γαλλικός CAC διασώζεται προς το παρόν με κέρδη 0,10% στις 8.252,73 μονάδες, ενώ ανοδικά κινείται και ο ισπανικός ΙΒΕΧ που κερδίζει 0,34% στις 18.336 μονάδες.

    Στον αντίποδα, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,10% στις 24.889,68 μονάδες, ο βρετανικός FTSE υποχωρεί κατά 0,09% στις 10.351,55 μονάδες και ο ιταλικός ΜΙΒ στο Μιλάνο χάνει 0,11% στις 50.125,50 μονάδες.

    Η προσοχή των traders είναι στραμμένη στους κραδασμούς που προκαλούν οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και ημιαγωγών, μετά την απογοήτευση που δημιούργησαν οι προβλέψεις της Broadcom, η οποία έχασε χθες (4/6) στη Wall Street 12%, ενώ απ’ την αρχή του έτους έχει καταφέρει να ενισχυθεί κατά 38%.

    Παράλληλα, το βλέμμα τους στρέφεται και στις διαπραγματεύσεις για τους δύο πολέμου που συνεχίζουν να ενισχύουν τη διεθνή αβεβαιότητα.

    Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε νέες του δηλώσεις, υποστήριξε ότι θα ήταν ανοιχτό να συναντήσει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μ. Χαμενεΐ, «αν πρόκειται να επιτευχθεί συμφωνία», ενώ έτοιμος για τετ α τετ με τον Ρώσο ομόλογό του δήλωσε και ο Ουκρανός πρόεδρος, Β. Ζελένσκι, τη στιγμή που ο Πούτιν άφησε ανοιχτό «παράθυρο» για «αμοιβαίους συμβιβασμούς», προκειμένου να επιτευχθεί η πολυπόθητη ειρηνευτική συμφωνία.

    #ΕΥΡΩΑΓΟΡΕΣ #SELL_OFF #ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ #BROADCOM  #Τραμπ #ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ

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