Υπό-πίεση-οι-ευρωαγορές-με-φόντο-το-τεχνολογικό-sell-off

Πιέσεις δέχονται σήμερα, Παρασκευή (5/6), οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς η απότομη βουτιά των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street ελέω Broadcom επηρέασε την επενδυτική ψυχολογία.

Ακολουθώντας τις μεγάλες απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήρια, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,15% στις 623,54 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να βρίσκονται στα «κόκκινα».

Στο ταμπλό, ο γαλλικός CAC διασώζεται προς το παρόν με κέρδη 0,10% στις 8.252,73 μονάδες, ενώ ανοδικά κινείται και ο ισπανικός ΙΒΕΧ που κερδίζει 0,34% στις 18.336 μονάδες.

Στον αντίποδα, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,10% στις 24.889,68 μονάδες, ο βρετανικός FTSE υποχωρεί κατά 0,09% στις 10.351,55 μονάδες και ο ιταλικός ΜΙΒ στο Μιλάνο χάνει 0,11% στις 50.125,50 μονάδες.

Η προσοχή των traders είναι στραμμένη στους κραδασμούς που προκαλούν οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και ημιαγωγών, μετά την απογοήτευση που δημιούργησαν οι προβλέψεις της Broadcom, η οποία έχασε χθες (4/6) στη Wall Street 12%, ενώ απ’ την αρχή του έτους έχει καταφέρει να ενισχυθεί κατά 38%.

Παράλληλα, το βλέμμα τους στρέφεται και στις διαπραγματεύσεις για τους δύο πολέμου που συνεχίζουν να ενισχύουν τη διεθνή αβεβαιότητα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε νέες του δηλώσεις, υποστήριξε ότι θα ήταν ανοιχτό να συναντήσει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μ. Χαμενεΐ, «αν πρόκειται να επιτευχθεί συμφωνία», ενώ έτοιμος για τετ α τετ με τον Ρώσο ομόλογό του δήλωσε και ο Ουκρανός πρόεδρος, Β. Ζελένσκι, τη στιγμή που ο Πούτιν άφησε ανοιχτό «παράθυρο» για «αμοιβαίους συμβιβασμούς», προκειμένου να επιτευχθεί η πολυπόθητη ειρηνευτική συμφωνία.