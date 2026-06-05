Χρηματίστηριο: Μικρός τζίρος, μεγάλες προσδοκίες και το παράδοξο μιας ώριμης αγοράς

01 Επισκόπηση Μια ήρεμη πράσινη συνεδρίαση μέσα σε ένα εξαετές ράλι Με άνοδο 0,65% και τον γενικό δείκτη στις 2.355,67 μονάδες, η αγορά έκλεισε την εβδομάδα σε θετικό έδαφος. Πίσω από το μέτριο μέγεθος της κίνησης κρύβεται μια πολύ μεγαλύτερη ιστορία: το έκτο συνεχόμενο έτος ανόδου και η αντίστροφη μέτρηση για την αναβάθμιση σε αναπτυγμένη αγορά. Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google 2.355,67 Γενικός Δείκτης (μον.) +0,65% Ημερήσια Μεταβολή ΓΔ +1,19% Δείκτης Τραπεζών (καλύτερος) 196,1 Τζίρος ΓΔ (εκατ. €) Όλοι οι κύριοι δείκτες έκλεισαν πράσινοι — από +0,64% έως +1,19% Η συνεδρίαση της Παρασκευής 5 Ιουνίου 2026 ήταν, στην επιφάνεια, μια συνηθισμένη ανοδική ημέρα. Ο Γενικός Δείκτης κέρδισε 15,18 μονάδες (+0,65%) και έκλεισε στις 2.355,67, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 196,14 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap ανέβηκε λίγο περισσότερο, κατά 0,80% (στις 5.976,6 μονάδες), σημάδι ότι η κίνηση κατευθύνθηκε προς τις μεγάλες, εμπορεύσιμες αξίες. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο δεν είναι το μέγεθος της ανόδου αλλά η ομοιομορφία της: και οι επτά παρακολουθούμενοι δείκτες έκλεισαν σε θετικό έδαφος, σε ένα στενό εύρος από +0,64% (ATHEX ESG) έως +1,19% (Δείκτης Τραπεζών). Όταν όλα τα τμήματα της αγοράς κινούνται μαζί και προς την ίδια κατεύθυνση, η άνοδος δεν οφείλεται σε μεμονωμένη είδηση αλλά σε ένα γενικότερο, υποβόσκον θετικό κλίμα. Πίνακας 1 · Κύριοι δείκτες — κλείσιμο 5 Ιουνίου 2026 Δείκτης Τιμή Μεταβ. % Μεταβ. (μον.) Κεφαλ. (δισ. €) Γενικός Δείκτης (ΓΔ) 2.355,67 +0,65% +15,18 76,60 FTSE/ATHEX Large Cap 5.976,60 +0,80% +47,23 75,99 FTSEA (συνολική αγορά) 1.410,43 +0,84% +11,76 92,79 ATHEX ESG 2.792,56 +0,64% +17,73 76,92 ΣΑΓΔ 4.686,60 +0,65% +30,20 76,60 FTSE/ATHEX Τράπεζες (FTSE_FS) 12.417,46 +1,18% +144,72 42,81 Δείκτης Τραπεζών (ΔΤΡ) 2.655,64 +1,19% +31,19 42,55 Ημερήσια μεταβολή ανά δείκτη (%) — 5 Ιουνίου 2026 Η ιεράρχηση των αποδόσεων είναι αποκαλυπτική: στην κορυφή βρίσκονται οι δύο τραπεζικοί δείκτες (+1,18% και +1,19%), ακολουθεί ο ευρύς FTSEA (+0,84%) και ο Large Cap (+0,80%), ενώ ο Γενικός Δείκτης και ο συγγενής του ΣΑΓΔ κινούνται στο +0,65%. Με άλλα λόγια, ο μέσος όρος της αγοράς ανέβηκε επειδή ανέβηκαν οι τράπεζες — όχι παρά τις τράπεζες.

02 Κλάδοι Οι τράπεζες δίνουν τον ρυθμό Με τους δύο τραπεζικούς δείκτες να ηγούνται και την Εθνική να σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των μεγάλων αξιών (+2,69%), η συνεδρίαση επιβεβαίωσε ότι το ελληνικό χρηματιστήριο παραμένει, πρώτα και κύρια, μια ιστορία τραπεζών. Μεταξύ των βαρέων χαρτιών, η Εθνική Τράπεζα ξεχώρισε με άνοδο 2,69% (στα 14,72 ευρώ) και τον υψηλότερο τζίρο σε αξία του κλάδου. Ακολούθησε η Eurobank με +1,64% (στα 3,893 ευρώ), η οποία ήταν και η πιο εμπορεύσιμη μετοχή της ημέρας με 6,66 εκατ. τεμάχια. Στον αντίποδα, η μόνη τράπεζα που υποχώρησε ήταν η Τράπεζα Πειραιώς (-0,23%), ενώ οι Alpha Bank, Bank of Cyprus, CrediaBank και Optima Bank έκλεισαν με ήπια κέρδη. Η Εθνική Τράπεζα +2,69%: η μεγαλύτερη άνοδος μεταξύ των βαρέων χαρτιών Πίνακας 2 · Τραπεζικός κλάδος — 5 Ιουνίου 2026 Μετοχή Εταιρεία Τιμή (€) Μεταβ. % Όγκος Κεφαλ. (δισ. €) ΕΤΕ Εθνική Τράπεζα 14,72 +2,69% 1,92 εκατ. 13,47 ΕΥΡΩΒ Eurobank 3,893 +1,64% 6,66 εκατ. 14,14 ΠΕΙΡ Τράπεζα Πειραιώς 8,68 −0,23% 2,95 εκατ. 10,73 ΑΛΦΑ Alpha Bank 3,708 +0,22% 4,26 εκατ. 8,59 BOCHGR Bank of Cyprus 9,475 +0,26% 519 χιλ. 4,14 CREDIA CrediaBank 1,222 +0,49% 2,38 εκατ. 2,44 OPTIMA Optima Bank 10,19 +0,10% 137 χιλ. 2,26 Τραπεζικές μετοχές — ημερήσια μεταβολή (%) Το πλαίσιο — δείκτες κερδοφορίας τραπεζών Σύμφωνα με την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος (Μάιος 2026), η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (RoE) των ελληνικών τραπεζικών ομίλων διαμορφώθηκε στο 11,8% το 2025, με τον δείκτη CET1 σε ικανοποιητικό 15,3% και τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαίου στο 19,7%. Είναι αυτή η θεμελιώδης βελτίωση που στηρίζει τη χρηματιστηριακή υπεραπόδοση του κλάδου. Το βάρος του κλάδου στην αγορά είναι δυσανάλογο με τον αριθμό των ονομάτων. Ο τραπεζικός δείκτης FTSE_FS αποτιμά κεφαλαιοποίηση 42,81 δισ. ευρώ — δηλαδή περίπου τα τρία πέμπτα της αξίας του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης συγκεντρώνονται σε λίγες συστημικές τράπεζες. Αυτή η συγκέντρωση εξηγεί γιατί, όταν κινούνται οι τράπεζες, κινείται ολόκληρο το ταμπλό.

03 Κεφαλαιοποίηση Πού συγκεντρώνεται η αξία: η γεωγραφία της κεφαλαιοποίησης Στην κορυφή του ταμπλό δεν βρίσκεται τράπεζα αλλά η Coca-Cola HBC, ενώ στην πεντάδα των μεγαλύτερων αξιών μπαίνει μια εταιρεία που εισήχθη μόλις πριν δύο μήνες. Η εικόνα μιας αγοράς που μεγαλώνει και διαφοροποιείται. Η μεγαλύτερη εισηγμένη παραμένει η Coca-Cola HBC με κεφαλαιοποίηση 18,65 δισ. ευρώ — ένας πολυεθνικός όμιλος εμφιαλώσεων που λειτουργεί ως «αμυντικό» αντίβαρο στην τραπεζοκεντρική αγορά. Ακολουθούν η Eurobank (14,14 δισ.), η Εθνική (13,47 δισ.) και η ΔΕΗ (12,88 δισ.). Στην πέμπτη θέση, με 10,9 δισ. ευρώ, βρίσκεται η Allwyn — η πολυεθνική του κλάδου λοταριών και τυχερών παιγνίων που ξεκίνησε να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών μόλις τον Απρίλιο του 2026 και ήδη συγκαταλέγεται στα πέντε μεγαλύτερα χαρτιά της αγοράς. Η Allwyn, εισηγμένη μόλις από τον Απρίλιο, ήδη στην πεντάδα κεφαλαιοποίησης Κορυφαίες κεφαλαιοποιήσεις (δισ. €) — 5 Ιουνίου 2026 Πίνακας 3 · Αναλυτικό ταμπλό υψηλής κεφαλαιοποίησης — 5 Ιουνίου 2026 Σύμβολο Εταιρεία Τιμή (€) Μεταβ. % Μεταβ. (€) Όγκος Κεφαλ. (δισ. €) EEE Coca-Cola HBC 49,95 +0,10% +0,05 12.821 18,65 ΕΥΡΩΒ Eurobank 3,893 +1,64% +0,063 6,66 εκατ. 14,14 ΕΤΕ Εθνική Τράπεζα 14,72 +2,69% +0,385 1,92 εκατ. 13,47 ΔΕΗ ΔΕΗ 21,56 +1,03% +0,22 1,21 εκατ. 12,88 ALWN Allwyn 13,51 +0,97% +0,13 477 χιλ. 10,90 ΠΕΙΡ Τράπεζα Πειραιώς 8,68 −0,23% −0,02 2,95 εκατ. 10,73 ΑΛΦΑ Alpha Bank 3,708 +0,22% +0,008 4,26 εκατ. 8,59 ΟΤΕ ΟΤΕ 18,12 −0,17% −0,03 364 χιλ. 7,32 MTLN Metlen 40,90 +0,34% +0,14 168 χιλ. 5,85 BIO Viohalco 20,85 −0,24% −0,05 102 χιλ. 5,41 CENER Cenergy Holdings 24,96 +0,48% +0,12 247 χιλ. 5,31 ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 42,86 +0,37% +0,16 121 χιλ. 4,44 ΜΟΗ Motor Oil 39,94 +0,15% +0,06 130 χιλ. 4,43 BOCHGR Bank of Cyprus 9,475 +0,26% +0,025 519 χιλ. 4,14 TITC Titan Cement 49,60 +0,61% +0,30 44.321 3,89 ΔΑΑ Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 10,28 +0,98% +0,10 78.392 3,28 ΕΛΠΕ HELLENiQ Energy 10,30 0,00% 0,00 270 χιλ. 3,15 ΜΠΕΛΑ Jumbo 23,00 +0,70% +0,16 173 χιλ. 3,10 CREDIA CrediaBank 1,222 +0,49% +0,006 2,38 εκατ. 2,44 OPTIMA Optima Bank 10,19 +0,10% +0,01 137 χιλ. 2,26 BYLOT Bally’s Intralot 1,18 −0,42% −0,005 3,34 εκατ. 2,21 AKTR Aktor Group 10,18 +0,39% +0,04 131 χιλ. 2,08 ΕΛΧΑ ElvalHalcor 5,17 +0,39% +0,02 158 χιλ. 1,94 Διαβάζοντας οριζόντια το ταμπλό, η εικόνα της ημέρας είναι αυτή μιας ευρείας, αλλά συγκρατημένης ανόδου: από τα 23 χαρτιά του πίνακα, τα 18 έκλεισαν θετικά, τα 4 αρνητικά (Πειραιώς, ΟΤΕ, Viohalco, Bally’s Intralot) και ένα αμετάβλητο (HELLENiQ Energy). Αυτό το εύρος συμμετοχής (breadth) — όπου τα ανερχόμενα χαρτιά υπερτερούν συντριπτικά — επιβεβαιώνει ότι η άνοδος δεν στηρίχθηκε σε δύο-τρεις μετοχές αλλά σε διάχυτη ζήτηση.

04 Ρευστότητα Ο τζίρος και το πραγματικό βάρος των συναλλαγών Ο συνολικός τζίρος του γενικού δείκτη στα 196 εκατ. ευρώ μαρτυρά μια ήρεμη, όχι ευφορική, αγορά. Και εκεί που κινήθηκε το χρήμα, κινήθηκε γύρω από τις τράπεζες και τα δύο «χαρτιά με ιστορία». Ο τζίρος των 196,14 εκατ. ευρώ στον Γενικό Δείκτη (και 129,42 εκατ. στον Large Cap) είναι ένας απολύτως φυσιολογικός όγκος για μια ανοδική, αλλά όχι «θερμή», συνεδρίαση. Σε όρους τεμαχίων, η συντριπτική πλειονότητα του όγκου συγκεντρώθηκε σε λίγα ονόματα: η Eurobank ηγήθηκε με 6,66 εκατ. τεμάχια, ακολουθούμενη από την Alpha Bank (4,26 εκατ.), την Bally’s Intralot (3,34 εκατ.), την Τράπεζα Πειραιώς (2,95 εκατ.) και τη CrediaBank (2,38 εκατ.). Πρωταγωνιστές όγκου (εκατ. τεμάχια) — 5 Ιουνίου 2026 Πίνακας 4 · Μετοχές με τον υψηλότερο όγκο τεμαχίων Μετοχή Εταιρεία Όγκος (εκατ. τεμ.) Τιμή (€) Μεταβ. % ΕΥΡΩΒ Eurobank 6,66 3,893 +1,64% ΑΛΦΑ Alpha Bank 4,26 3,708 +0,22% BYLOT Bally’s Intralot 3,34 1,18 −0,42% ΠΕΙΡ Τράπεζα Πειραιώς 2,95 8,68 −0,23% CREDIA CrediaBank 2,38 1,222 +0,49% ΕΤΕ Εθνική Τράπεζα 1,92 14,72 +2,69% ΔΕΗ ΔΕΗ 1,21 21,56 +1,03% Η ανάγνωση «ένα βήμα παραπέρα» αξίζει εδώ μια προειδοποίηση: ο όγκος σε τεμάχια δεν ισοδυναμεί με όγκο σε αξία. Η Coca-Cola HBC, με τιμή κοντά στα 50 ευρώ, άλλαξε χέρια μόλις 12.821 φορές αλλά κινεί τεράστια κεφάλαια· αντίθετα, χαρτιά χαμηλής τιμής όπως η Bally’s Intralot (1,18 €) ή η CrediaBank (1,222 €) εμφανίζουν εκατομμύρια τεμαχίων με σαφώς μικρότερη χρηματική αξία. Η συγκέντρωση του όγκου στις τράπεζες και στα δύο εταιρικά «σίριαλ» της αγοράς δείχνει πού βρίσκεται σήμερα το ενδιαφέρον των επενδυτών.