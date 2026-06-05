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    Friday, June 5

    Χρηματίστηριο: Μικρός τζίρος, μεγάλες προσδοκίες και το παράδοξο μιας ώριμης αγοράς

    By Πρώτο Θέμα No Comments8 Mins Read
    Χρηματιστήριο Αθηνών – Συνεδρίαση 5 Ιουνίου 2026
    Χρηματιστήριο Αθηνών · Euronext Athens · Συνεδρίαση Παρασκευής 5 Ιουνίου 2026

    Οι τράπεζες κρατούν το τιμόνι,
    ο Σεπτέμβριος πλησιάζει

    Γενικός δείκτης · FTSE Large Cap · τραπεζικοί δείκτες · κορυφαίες κεφαλαιοποιήσεις
    01
    Επισκόπηση

    Μια ήρεμη πράσινη συνεδρίαση μέσα σε ένα εξαετές ράλι

    Με άνοδο 0,65% και τον γενικό δείκτη στις 2.355,67 μονάδες, η αγορά έκλεισε την εβδομάδα σε θετικό έδαφος. Πίσω από το μέτριο μέγεθος της κίνησης κρύβεται μια πολύ μεγαλύτερη ιστορία: το έκτο συνεχόμενο έτος ανόδου και η αντίστροφη μέτρηση για την αναβάθμιση σε αναπτυγμένη αγορά.

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    2.355,67Γενικός Δείκτης (μον.)
    +0,65%Ημερήσια Μεταβολή ΓΔ
    +1,19%Δείκτης Τραπεζών (καλύτερος)
    196,1Τζίρος ΓΔ (εκατ. €)
    Όλοι οι κύριοι δείκτες έκλεισαν πράσινοι — από +0,64% έως +1,19%

    Η συνεδρίαση της Παρασκευής 5 Ιουνίου 2026 ήταν, στην επιφάνεια, μια συνηθισμένη ανοδική ημέρα. Ο Γενικός Δείκτης κέρδισε 15,18 μονάδες (+0,65%) και έκλεισε στις 2.355,67, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 196,14 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap ανέβηκε λίγο περισσότερο, κατά 0,80% (στις 5.976,6 μονάδες), σημάδι ότι η κίνηση κατευθύνθηκε προς τις μεγάλες, εμπορεύσιμες αξίες.

    Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο δεν είναι το μέγεθος της ανόδου αλλά η ομοιομορφία της: και οι επτά παρακολουθούμενοι δείκτες έκλεισαν σε θετικό έδαφος, σε ένα στενό εύρος από +0,64% (ATHEX ESG) έως +1,19% (Δείκτης Τραπεζών). Όταν όλα τα τμήματα της αγοράς κινούνται μαζί και προς την ίδια κατεύθυνση, η άνοδος δεν οφείλεται σε μεμονωμένη είδηση αλλά σε ένα γενικότερο, υποβόσκον θετικό κλίμα.

    Πίνακας 1 · Κύριοι δείκτες — κλείσιμο 5 Ιουνίου 2026
    Δείκτης Τιμή Μεταβ. % Μεταβ. (μον.) Κεφαλ. (δισ. €)
    Γενικός Δείκτης (ΓΔ)2.355,67+0,65%+15,1876,60
    FTSE/ATHEX Large Cap5.976,60+0,80%+47,2375,99
    FTSEA (συνολική αγορά)1.410,43+0,84%+11,7692,79
    ATHEX ESG2.792,56+0,64%+17,7376,92
    ΣΑΓΔ4.686,60+0,65%+30,2076,60
    FTSE/ATHEX Τράπεζες (FTSE_FS)12.417,46+1,18%+144,7242,81
    Δείκτης Τραπεζών (ΔΤΡ)2.655,64+1,19%+31,1942,55
    Ημερήσια μεταβολή ανά δείκτη (%) — 5 Ιουνίου 2026

    Η ιεράρχηση των αποδόσεων είναι αποκαλυπτική: στην κορυφή βρίσκονται οι δύο τραπεζικοί δείκτες (+1,18% και +1,19%), ακολουθεί ο ευρύς FTSEA (+0,84%) και ο Large Cap (+0,80%), ενώ ο Γενικός Δείκτης και ο συγγενής του ΣΑΓΔ κινούνται στο +0,65%. Με άλλα λόγια, ο μέσος όρος της αγοράς ανέβηκε επειδή ανέβηκαν οι τράπεζες — όχι παρά τις τράπεζες.

    02
    Κλάδοι

    Οι τράπεζες δίνουν τον ρυθμό

    Με τους δύο τραπεζικούς δείκτες να ηγούνται και την Εθνική να σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των μεγάλων αξιών (+2,69%), η συνεδρίαση επιβεβαίωσε ότι το ελληνικό χρηματιστήριο παραμένει, πρώτα και κύρια, μια ιστορία τραπεζών.

    Μεταξύ των βαρέων χαρτιών, η Εθνική Τράπεζα ξεχώρισε με άνοδο 2,69% (στα 14,72 ευρώ) και τον υψηλότερο τζίρο σε αξία του κλάδου. Ακολούθησε η Eurobank με +1,64% (στα 3,893 ευρώ), η οποία ήταν και η πιο εμπορεύσιμη μετοχή της ημέρας με 6,66 εκατ. τεμάχια. Στον αντίποδα, η μόνη τράπεζα που υποχώρησε ήταν η Τράπεζα Πειραιώς (-0,23%), ενώ οι Alpha Bank, Bank of Cyprus, CrediaBank και Optima Bank έκλεισαν με ήπια κέρδη.

    Η Εθνική Τράπεζα +2,69%: η μεγαλύτερη άνοδος μεταξύ των βαρέων χαρτιών
    Πίνακας 2 · Τραπεζικός κλάδος — 5 Ιουνίου 2026
    Μετοχή Εταιρεία Τιμή (€) Μεταβ. % Όγκος Κεφαλ. (δισ. €)
    ΕΤΕΕθνική Τράπεζα14,72+2,69%1,92 εκατ.13,47
    ΕΥΡΩΒEurobank3,893+1,64%6,66 εκατ.14,14
    ΠΕΙΡΤράπεζα Πειραιώς8,68−0,23%2,95 εκατ.10,73
    ΑΛΦΑAlpha Bank3,708+0,22%4,26 εκατ.8,59
    BOCHGRBank of Cyprus9,475+0,26%519 χιλ.4,14
    CREDIACrediaBank1,222+0,49%2,38 εκατ.2,44
    OPTIMAOptima Bank10,19+0,10%137 χιλ.2,26
    Τραπεζικές μετοχές — ημερήσια μεταβολή (%)
    Το πλαίσιο — δείκτες κερδοφορίας τραπεζών

    Σύμφωνα με την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος (Μάιος 2026), η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (RoE) των ελληνικών τραπεζικών ομίλων διαμορφώθηκε στο 11,8% το 2025, με τον δείκτη CET1 σε ικανοποιητικό 15,3% και τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαίου στο 19,7%. Είναι αυτή η θεμελιώδης βελτίωση που στηρίζει τη χρηματιστηριακή υπεραπόδοση του κλάδου.

    Το βάρος του κλάδου στην αγορά είναι δυσανάλογο με τον αριθμό των ονομάτων. Ο τραπεζικός δείκτης FTSE_FS αποτιμά κεφαλαιοποίηση 42,81 δισ. ευρώ — δηλαδή περίπου τα τρία πέμπτα της αξίας του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης συγκεντρώνονται σε λίγες συστημικές τράπεζες. Αυτή η συγκέντρωση εξηγεί γιατί, όταν κινούνται οι τράπεζες, κινείται ολόκληρο το ταμπλό.

    03
    Κεφαλαιοποίηση

    Πού συγκεντρώνεται η αξία: η γεωγραφία της κεφαλαιοποίησης

    Στην κορυφή του ταμπλό δεν βρίσκεται τράπεζα αλλά η Coca-Cola HBC, ενώ στην πεντάδα των μεγαλύτερων αξιών μπαίνει μια εταιρεία που εισήχθη μόλις πριν δύο μήνες. Η εικόνα μιας αγοράς που μεγαλώνει και διαφοροποιείται.

    Η μεγαλύτερη εισηγμένη παραμένει η Coca-Cola HBC με κεφαλαιοποίηση 18,65 δισ. ευρώ — ένας πολυεθνικός όμιλος εμφιαλώσεων που λειτουργεί ως «αμυντικό» αντίβαρο στην τραπεζοκεντρική αγορά. Ακολουθούν η Eurobank (14,14 δισ.), η Εθνική (13,47 δισ.) και η ΔΕΗ (12,88 δισ.). Στην πέμπτη θέση, με 10,9 δισ. ευρώ, βρίσκεται η Allwyn — η πολυεθνική του κλάδου λοταριών και τυχερών παιγνίων που ξεκίνησε να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών μόλις τον Απρίλιο του 2026 και ήδη συγκαταλέγεται στα πέντε μεγαλύτερα χαρτιά της αγοράς.

    Η Allwyn, εισηγμένη μόλις από τον Απρίλιο, ήδη στην πεντάδα κεφαλαιοποίησης
    Κορυφαίες κεφαλαιοποιήσεις (δισ. €) — 5 Ιουνίου 2026
    Πίνακας 3 · Αναλυτικό ταμπλό υψηλής κεφαλαιοποίησης — 5 Ιουνίου 2026
    Σύμβολο Εταιρεία Τιμή (€) Μεταβ. % Μεταβ. (€) Όγκος Κεφαλ. (δισ. €)
    EEECoca-Cola HBC49,95+0,10%+0,0512.82118,65
    ΕΥΡΩΒEurobank3,893+1,64%+0,0636,66 εκατ.14,14
    ΕΤΕΕθνική Τράπεζα14,72+2,69%+0,3851,92 εκατ.13,47
    ΔΕΗΔΕΗ21,56+1,03%+0,221,21 εκατ.12,88
    ALWNAllwyn13,51+0,97%+0,13477 χιλ.10,90
    ΠΕΙΡΤράπεζα Πειραιώς8,68−0,23%−0,022,95 εκατ.10,73
    ΑΛΦΑAlpha Bank3,708+0,22%+0,0084,26 εκατ.8,59
    ΟΤΕΟΤΕ18,12−0,17%−0,03364 χιλ.7,32
    MTLNMetlen40,90+0,34%+0,14168 χιλ.5,85
    BIOViohalco20,85−0,24%−0,05102 χιλ.5,41
    CENERCenergy Holdings24,96+0,48%+0,12247 χιλ.5,31
    ΓΕΚΤΕΡΝΑΓΕΚ ΤΕΡΝΑ42,86+0,37%+0,16121 χιλ.4,44
    ΜΟΗMotor Oil39,94+0,15%+0,06130 χιλ.4,43
    BOCHGRBank of Cyprus9,475+0,26%+0,025519 χιλ.4,14
    TITCTitan Cement49,60+0,61%+0,3044.3213,89
    ΔΑΑΔιεθνής Αερολιμένας Αθηνών10,28+0,98%+0,1078.3923,28
    ΕΛΠΕHELLENiQ Energy10,300,00%0,00270 χιλ.3,15
    ΜΠΕΛΑJumbo23,00+0,70%+0,16173 χιλ.3,10
    CREDIACrediaBank1,222+0,49%+0,0062,38 εκατ.2,44
    OPTIMAOptima Bank10,19+0,10%+0,01137 χιλ.2,26
    BYLOTBally’s Intralot1,18−0,42%−0,0053,34 εκατ.2,21
    AKTRAktor Group10,18+0,39%+0,04131 χιλ.2,08
    ΕΛΧΑElvalHalcor5,17+0,39%+0,02158 χιλ.1,94

    Διαβάζοντας οριζόντια το ταμπλό, η εικόνα της ημέρας είναι αυτή μιας ευρείας, αλλά συγκρατημένης ανόδου: από τα 23 χαρτιά του πίνακα, τα 18 έκλεισαν θετικά, τα 4 αρνητικά (Πειραιώς, ΟΤΕ, Viohalco, Bally’s Intralot) και ένα αμετάβλητο (HELLENiQ Energy). Αυτό το εύρος συμμετοχής (breadth) — όπου τα ανερχόμενα χαρτιά υπερτερούν συντριπτικά — επιβεβαιώνει ότι η άνοδος δεν στηρίχθηκε σε δύο-τρεις μετοχές αλλά σε διάχυτη ζήτηση.

    04
    Ρευστότητα

    Ο τζίρος και το πραγματικό βάρος των συναλλαγών

    Ο συνολικός τζίρος του γενικού δείκτη στα 196 εκατ. ευρώ μαρτυρά μια ήρεμη, όχι ευφορική, αγορά. Και εκεί που κινήθηκε το χρήμα, κινήθηκε γύρω από τις τράπεζες και τα δύο «χαρτιά με ιστορία».

    Ο τζίρος των 196,14 εκατ. ευρώ στον Γενικό Δείκτη (και 129,42 εκατ. στον Large Cap) είναι ένας απολύτως φυσιολογικός όγκος για μια ανοδική, αλλά όχι «θερμή», συνεδρίαση. Σε όρους τεμαχίων, η συντριπτική πλειονότητα του όγκου συγκεντρώθηκε σε λίγα ονόματα: η Eurobank ηγήθηκε με 6,66 εκατ. τεμάχια, ακολουθούμενη από την Alpha Bank (4,26 εκατ.), την Bally’s Intralot (3,34 εκατ.), την Τράπεζα Πειραιώς (2,95 εκατ.) και τη CrediaBank (2,38 εκατ.).

    Πρωταγωνιστές όγκου (εκατ. τεμάχια) — 5 Ιουνίου 2026
    Πίνακας 4 · Μετοχές με τον υψηλότερο όγκο τεμαχίων
    Μετοχή Εταιρεία Όγκος (εκατ. τεμ.) Τιμή (€) Μεταβ. %
    ΕΥΡΩΒEurobank6,663,893+1,64%
    ΑΛΦΑAlpha Bank4,263,708+0,22%
    BYLOTBally’s Intralot3,341,18−0,42%
    ΠΕΙΡΤράπεζα Πειραιώς2,958,68−0,23%
    CREDIACrediaBank2,381,222+0,49%
    ΕΤΕΕθνική Τράπεζα1,9214,72+2,69%
    ΔΕΗΔΕΗ1,2121,56+1,03%

    Η ανάγνωση «ένα βήμα παραπέρα» αξίζει εδώ μια προειδοποίηση: ο όγκος σε τεμάχια δεν ισοδυναμεί με όγκο σε αξία. Η Coca-Cola HBC, με τιμή κοντά στα 50 ευρώ, άλλαξε χέρια μόλις 12.821 φορές αλλά κινεί τεράστια κεφάλαια· αντίθετα, χαρτιά χαμηλής τιμής όπως η Bally’s Intralot (1,18 €) ή η CrediaBank (1,222 €) εμφανίζουν εκατομμύρια τεμαχίων με σαφώς μικρότερη χρηματική αξία. Η συγκέντρωση του όγκου στις τράπεζες και στα δύο εταιρικά «σίριαλ» της αγοράς δείχνει πού βρίσκεται σήμερα το ενδιαφέρον των επενδυτών.

    05
    Στρατηγική Εικόνα

    Η μεγάλη εικόνα: Euronext, FTSE Russell και η αναβάθμιση του Σεπτεμβρίου

    Μια συνεδρίαση δεν κρίνεται από το +0,65% της. Κρίνεται από το πού βρίσκεται μέσα σε μια μεγαλύτερη πορεία — και αυτή η πορεία, εδώ και έξι χρόνια, ανηφορίζει σταθερά προς μια ιστορική μετάβαση.

    Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε το 2025 στις 2.121 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 44,3% — την καλύτερη χρονιά της τελευταίας δεκαπενταετίας και το πέμπτο συνεχόμενο έτος κερδών. Με το κλείσιμο της 5ης Ιουνίου στις 2.355,67, ο δείκτης βρίσκεται ήδη περίπου 11% υψηλότερα από τα τέλη του 2025, σε τροχιά για ένα έκτο συνεχόμενο ανοδικό έτος. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς είχε ξεπεράσει τα 146 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025.

    Πορεία Γενικού Δείκτη — ετήσιες τιμές κλεισίματος 2019–2025 & τρέχουσα τιμή
    Το ορόσημο του Σεπτεμβρίου 2026

    Ο διεθνής πάροχος δεικτών FTSE Russell έχει ανακοινώσει την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία των αναπτυγμένων αγορών (developed markets) τον Σεπτέμβριο του 2026 — δεκαπέντε χρόνια μετά τον υποβιβασμό του στις αναδυόμενες. Παράλληλα, η ένταξη του ελληνικού χρηματιστηρίου στον όμιλο Euronext ενισχύει τη διεθνή ορατότητα της αγοράς, ενώ το spread του ελληνικού 10ετούς ομολόγου έναντι του γερμανικού υποχώρησε κάτω από τις 0,7 ποσοστιαίες μονάδες — για πρώτη φορά μετά το 2008.

    Η αναβάθμιση είναι μαχαίρι με δύο κόψεις, και εδώ χρειάζεται νηφαλιότητα. Από τη μία, η ένταξη στις αναπτυγμένες αγορές ανοίγει την πόρτα σε μεγάλα παθητικά κεφάλαια (index funds) που σήμερα δεν επενδύουν στην Ελλάδα. Από την άλλη, το ελληνικό βάρος μέσα στους δείκτες αναπτυγμένων αγορών είναι μικρό — πολύ μικρότερο απ’ ό,τι στους δείκτες αναδυόμενων — και τμήμα του «αναδυόμενου» χρήματος ενδέχεται να αποχωρήσει. Το καθαρό αποτέλεσμα παραμένει αντικείμενο έντονης συζήτησης μεταξύ των αναλυτών.

    +44,3%Άνοδος ΓΔ το 2025
    ~+11%Άνοδος ΓΔ από αρχές 2026
    146,3Κεφαλ. αγοράς 2025 (δισ. €)
    Σεπτ. 2026Αναβάθμιση σε αναπτυγμένη αγορά

    Σε αυτό το πλαίσιο, η ήρεμη πράσινη συνεδρίαση της 5ης Ιουνίου αποκτά το πραγματικό της νόημα. Δεν είναι το μέγεθος της ανόδου που μετράει, αλλά η σταθερότητα με την οποία η αγορά ανηφορίζει καθώς πλησιάζει ένα γεγονός-ορόσημο. Με τις τράπεζες στο τιμόνι, μια νέα γενιά εισηγμένων (Allwyn, Bally’s Intralot) να διευρύνει το ταμπλό και την αντίστροφη μέτρηση για τον Σεπτέμβριο να τρέχει, το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν διανύει απλώς μια καλή χρονιά — επαναπροσδιορίζει τη θέση του στον παγκόσμιο χάρτη.

    - Χρηματιστήριο Αθηνών / Euronext Athens — στοιχεία συνεδρίασης 5 Ιουνίου 2026 (κλείσιμο 17:20) · PwC Ελλάδος, «Εξαγορές & Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων στην Ελλάδα 2025» (Μάρτιος 2026) · Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Μάιος 2026)

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