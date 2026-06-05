Χρηματίστηριο: Μικρός τζίρος, μεγάλες προσδοκίες και το παράδοξο μιας ώριμης αγοράς

Οι τράπεζες κρατούν το τιμόνι,
ο Σεπτέμβριος πλησιάζει
Μια ήρεμη πράσινη συνεδρίαση μέσα σε ένα εξαετές ράλι
Με άνοδο 0,65% και τον γενικό δείκτη στις 2.355,67 μονάδες, η αγορά έκλεισε την εβδομάδα σε θετικό έδαφος. Πίσω από το μέτριο μέγεθος της κίνησης κρύβεται μια πολύ μεγαλύτερη ιστορία: το έκτο συνεχόμενο έτος ανόδου και η αντίστροφη μέτρηση για την αναβάθμιση σε αναπτυγμένη αγορά.
Η συνεδρίαση της Παρασκευής 5 Ιουνίου 2026 ήταν, στην επιφάνεια, μια συνηθισμένη ανοδική ημέρα. Ο Γενικός Δείκτης κέρδισε 15,18 μονάδες (+0,65%) και έκλεισε στις 2.355,67, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 196,14 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap ανέβηκε λίγο περισσότερο, κατά 0,80% (στις 5.976,6 μονάδες), σημάδι ότι η κίνηση κατευθύνθηκε προς τις μεγάλες, εμπορεύσιμες αξίες.
Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο δεν είναι το μέγεθος της ανόδου αλλά η ομοιομορφία της: και οι επτά παρακολουθούμενοι δείκτες έκλεισαν σε θετικό έδαφος, σε ένα στενό εύρος από +0,64% (ATHEX ESG) έως +1,19% (Δείκτης Τραπεζών). Όταν όλα τα τμήματα της αγοράς κινούνται μαζί και προς την ίδια κατεύθυνση, η άνοδος δεν οφείλεται σε μεμονωμένη είδηση αλλά σε ένα γενικότερο, υποβόσκον θετικό κλίμα.
|Δείκτης
|Τιμή
|Μεταβ. %
|Μεταβ. (μον.)
|Κεφαλ. (δισ. €)
|Γενικός Δείκτης (ΓΔ)
|2.355,67
|+0,65%
|+15,18
|76,60
|FTSE/ATHEX Large Cap
|5.976,60
|+0,80%
|+47,23
|75,99
|FTSEA (συνολική αγορά)
|1.410,43
|+0,84%
|+11,76
|92,79
|ATHEX ESG
|2.792,56
|+0,64%
|+17,73
|76,92
|ΣΑΓΔ
|4.686,60
|+0,65%
|+30,20
|76,60
|FTSE/ATHEX Τράπεζες (FTSE_FS)
|12.417,46
|+1,18%
|+144,72
|42,81
|Δείκτης Τραπεζών (ΔΤΡ)
|2.655,64
|+1,19%
|+31,19
|42,55
Η ιεράρχηση των αποδόσεων είναι αποκαλυπτική: στην κορυφή βρίσκονται οι δύο τραπεζικοί δείκτες (+1,18% και +1,19%), ακολουθεί ο ευρύς FTSEA (+0,84%) και ο Large Cap (+0,80%), ενώ ο Γενικός Δείκτης και ο συγγενής του ΣΑΓΔ κινούνται στο +0,65%. Με άλλα λόγια, ο μέσος όρος της αγοράς ανέβηκε επειδή ανέβηκαν οι τράπεζες — όχι παρά τις τράπεζες.
Οι τράπεζες δίνουν τον ρυθμό
Με τους δύο τραπεζικούς δείκτες να ηγούνται και την Εθνική να σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των μεγάλων αξιών (+2,69%), η συνεδρίαση επιβεβαίωσε ότι το ελληνικό χρηματιστήριο παραμένει, πρώτα και κύρια, μια ιστορία τραπεζών.
Μεταξύ των βαρέων χαρτιών, η Εθνική Τράπεζα ξεχώρισε με άνοδο 2,69% (στα 14,72 ευρώ) και τον υψηλότερο τζίρο σε αξία του κλάδου. Ακολούθησε η Eurobank με +1,64% (στα 3,893 ευρώ), η οποία ήταν και η πιο εμπορεύσιμη μετοχή της ημέρας με 6,66 εκατ. τεμάχια. Στον αντίποδα, η μόνη τράπεζα που υποχώρησε ήταν η Τράπεζα Πειραιώς (-0,23%), ενώ οι Alpha Bank, Bank of Cyprus, CrediaBank και Optima Bank έκλεισαν με ήπια κέρδη.
|Μετοχή
|Εταιρεία
|Τιμή (€)
|Μεταβ. %
|Όγκος
|Κεφαλ. (δισ. €)
|ΕΤΕ
|Εθνική Τράπεζα
|14,72
|+2,69%
|1,92 εκατ.
|13,47
|ΕΥΡΩΒ
|Eurobank
|3,893
|+1,64%
|6,66 εκατ.
|14,14
|ΠΕΙΡ
|Τράπεζα Πειραιώς
|8,68
|−0,23%
|2,95 εκατ.
|10,73
|ΑΛΦΑ
|Alpha Bank
|3,708
|+0,22%
|4,26 εκατ.
|8,59
|BOCHGR
|Bank of Cyprus
|9,475
|+0,26%
|519 χιλ.
|4,14
|CREDIA
|CrediaBank
|1,222
|+0,49%
|2,38 εκατ.
|2,44
|OPTIMA
|Optima Bank
|10,19
|+0,10%
|137 χιλ.
|2,26
Σύμφωνα με την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος (Μάιος 2026), η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (RoE) των ελληνικών τραπεζικών ομίλων διαμορφώθηκε στο 11,8% το 2025, με τον δείκτη CET1 σε ικανοποιητικό 15,3% και τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαίου στο 19,7%. Είναι αυτή η θεμελιώδης βελτίωση που στηρίζει τη χρηματιστηριακή υπεραπόδοση του κλάδου.
Το βάρος του κλάδου στην αγορά είναι δυσανάλογο με τον αριθμό των ονομάτων. Ο τραπεζικός δείκτης FTSE_FS αποτιμά κεφαλαιοποίηση 42,81 δισ. ευρώ — δηλαδή περίπου τα τρία πέμπτα της αξίας του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης συγκεντρώνονται σε λίγες συστημικές τράπεζες. Αυτή η συγκέντρωση εξηγεί γιατί, όταν κινούνται οι τράπεζες, κινείται ολόκληρο το ταμπλό.
Πού συγκεντρώνεται η αξία: η γεωγραφία της κεφαλαιοποίησης
Στην κορυφή του ταμπλό δεν βρίσκεται τράπεζα αλλά η Coca-Cola HBC, ενώ στην πεντάδα των μεγαλύτερων αξιών μπαίνει μια εταιρεία που εισήχθη μόλις πριν δύο μήνες. Η εικόνα μιας αγοράς που μεγαλώνει και διαφοροποιείται.
Η μεγαλύτερη εισηγμένη παραμένει η Coca-Cola HBC με κεφαλαιοποίηση 18,65 δισ. ευρώ — ένας πολυεθνικός όμιλος εμφιαλώσεων που λειτουργεί ως «αμυντικό» αντίβαρο στην τραπεζοκεντρική αγορά. Ακολουθούν η Eurobank (14,14 δισ.), η Εθνική (13,47 δισ.) και η ΔΕΗ (12,88 δισ.). Στην πέμπτη θέση, με 10,9 δισ. ευρώ, βρίσκεται η Allwyn — η πολυεθνική του κλάδου λοταριών και τυχερών παιγνίων που ξεκίνησε να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών μόλις τον Απρίλιο του 2026 και ήδη συγκαταλέγεται στα πέντε μεγαλύτερα χαρτιά της αγοράς.
|Σύμβολο
|Εταιρεία
|Τιμή (€)
|Μεταβ. %
|Μεταβ. (€)
|Όγκος
|Κεφαλ. (δισ. €)
|EEE
|Coca-Cola HBC
|49,95
|+0,10%
|+0,05
|12.821
|18,65
|ΕΥΡΩΒ
|Eurobank
|3,893
|+1,64%
|+0,063
|6,66 εκατ.
|14,14
|ΕΤΕ
|Εθνική Τράπεζα
|14,72
|+2,69%
|+0,385
|1,92 εκατ.
|13,47
|ΔΕΗ
|ΔΕΗ
|21,56
|+1,03%
|+0,22
|1,21 εκατ.
|12,88
|ALWN
|Allwyn
|13,51
|+0,97%
|+0,13
|477 χιλ.
|10,90
|ΠΕΙΡ
|Τράπεζα Πειραιώς
|8,68
|−0,23%
|−0,02
|2,95 εκατ.
|10,73
|ΑΛΦΑ
|Alpha Bank
|3,708
|+0,22%
|+0,008
|4,26 εκατ.
|8,59
|ΟΤΕ
|ΟΤΕ
|18,12
|−0,17%
|−0,03
|364 χιλ.
|7,32
|MTLN
|Metlen
|40,90
|+0,34%
|+0,14
|168 χιλ.
|5,85
|BIO
|Viohalco
|20,85
|−0,24%
|−0,05
|102 χιλ.
|5,41
|CENER
|Cenergy Holdings
|24,96
|+0,48%
|+0,12
|247 χιλ.
|5,31
|ΓΕΚΤΕΡΝΑ
|ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
|42,86
|+0,37%
|+0,16
|121 χιλ.
|4,44
|ΜΟΗ
|Motor Oil
|39,94
|+0,15%
|+0,06
|130 χιλ.
|4,43
|BOCHGR
|Bank of Cyprus
|9,475
|+0,26%
|+0,025
|519 χιλ.
|4,14
|TITC
|Titan Cement
|49,60
|+0,61%
|+0,30
|44.321
|3,89
|ΔΑΑ
|Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
|10,28
|+0,98%
|+0,10
|78.392
|3,28
|ΕΛΠΕ
|HELLENiQ Energy
|10,30
|0,00%
|0,00
|270 χιλ.
|3,15
|ΜΠΕΛΑ
|Jumbo
|23,00
|+0,70%
|+0,16
|173 χιλ.
|3,10
|CREDIA
|CrediaBank
|1,222
|+0,49%
|+0,006
|2,38 εκατ.
|2,44
|OPTIMA
|Optima Bank
|10,19
|+0,10%
|+0,01
|137 χιλ.
|2,26
|BYLOT
|Bally’s Intralot
|1,18
|−0,42%
|−0,005
|3,34 εκατ.
|2,21
|AKTR
|Aktor Group
|10,18
|+0,39%
|+0,04
|131 χιλ.
|2,08
|ΕΛΧΑ
|ElvalHalcor
|5,17
|+0,39%
|+0,02
|158 χιλ.
|1,94
Διαβάζοντας οριζόντια το ταμπλό, η εικόνα της ημέρας είναι αυτή μιας ευρείας, αλλά συγκρατημένης ανόδου: από τα 23 χαρτιά του πίνακα, τα 18 έκλεισαν θετικά, τα 4 αρνητικά (Πειραιώς, ΟΤΕ, Viohalco, Bally’s Intralot) και ένα αμετάβλητο (HELLENiQ Energy). Αυτό το εύρος συμμετοχής (breadth) — όπου τα ανερχόμενα χαρτιά υπερτερούν συντριπτικά — επιβεβαιώνει ότι η άνοδος δεν στηρίχθηκε σε δύο-τρεις μετοχές αλλά σε διάχυτη ζήτηση.
Ο τζίρος και το πραγματικό βάρος των συναλλαγών
Ο συνολικός τζίρος του γενικού δείκτη στα 196 εκατ. ευρώ μαρτυρά μια ήρεμη, όχι ευφορική, αγορά. Και εκεί που κινήθηκε το χρήμα, κινήθηκε γύρω από τις τράπεζες και τα δύο «χαρτιά με ιστορία».
Ο τζίρος των 196,14 εκατ. ευρώ στον Γενικό Δείκτη (και 129,42 εκατ. στον Large Cap) είναι ένας απολύτως φυσιολογικός όγκος για μια ανοδική, αλλά όχι «θερμή», συνεδρίαση. Σε όρους τεμαχίων, η συντριπτική πλειονότητα του όγκου συγκεντρώθηκε σε λίγα ονόματα: η Eurobank ηγήθηκε με 6,66 εκατ. τεμάχια, ακολουθούμενη από την Alpha Bank (4,26 εκατ.), την Bally’s Intralot (3,34 εκατ.), την Τράπεζα Πειραιώς (2,95 εκατ.) και τη CrediaBank (2,38 εκατ.).
|Μετοχή
|Εταιρεία
|Όγκος (εκατ. τεμ.)
|Τιμή (€)
|Μεταβ. %
|ΕΥΡΩΒ
|Eurobank
|6,66
|3,893
|+1,64%
|ΑΛΦΑ
|Alpha Bank
|4,26
|3,708
|+0,22%
|BYLOT
|Bally’s Intralot
|3,34
|1,18
|−0,42%
|ΠΕΙΡ
|Τράπεζα Πειραιώς
|2,95
|8,68
|−0,23%
|CREDIA
|CrediaBank
|2,38
|1,222
|+0,49%
|ΕΤΕ
|Εθνική Τράπεζα
|1,92
|14,72
|+2,69%
|ΔΕΗ
|ΔΕΗ
|1,21
|21,56
|+1,03%
Η ανάγνωση «ένα βήμα παραπέρα» αξίζει εδώ μια προειδοποίηση: ο όγκος σε τεμάχια δεν ισοδυναμεί με όγκο σε αξία. Η Coca-Cola HBC, με τιμή κοντά στα 50 ευρώ, άλλαξε χέρια μόλις 12.821 φορές αλλά κινεί τεράστια κεφάλαια· αντίθετα, χαρτιά χαμηλής τιμής όπως η Bally’s Intralot (1,18 €) ή η CrediaBank (1,222 €) εμφανίζουν εκατομμύρια τεμαχίων με σαφώς μικρότερη χρηματική αξία. Η συγκέντρωση του όγκου στις τράπεζες και στα δύο εταιρικά «σίριαλ» της αγοράς δείχνει πού βρίσκεται σήμερα το ενδιαφέρον των επενδυτών.
Η μεγάλη εικόνα: Euronext, FTSE Russell και η αναβάθμιση του Σεπτεμβρίου
Μια συνεδρίαση δεν κρίνεται από το +0,65% της. Κρίνεται από το πού βρίσκεται μέσα σε μια μεγαλύτερη πορεία — και αυτή η πορεία, εδώ και έξι χρόνια, ανηφορίζει σταθερά προς μια ιστορική μετάβαση.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε το 2025 στις 2.121 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 44,3% — την καλύτερη χρονιά της τελευταίας δεκαπενταετίας και το πέμπτο συνεχόμενο έτος κερδών. Με το κλείσιμο της 5ης Ιουνίου στις 2.355,67, ο δείκτης βρίσκεται ήδη περίπου 11% υψηλότερα από τα τέλη του 2025, σε τροχιά για ένα έκτο συνεχόμενο ανοδικό έτος. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς είχε ξεπεράσει τα 146 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025.
Ο διεθνής πάροχος δεικτών FTSE Russell έχει ανακοινώσει την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία των αναπτυγμένων αγορών (developed markets) τον Σεπτέμβριο του 2026 — δεκαπέντε χρόνια μετά τον υποβιβασμό του στις αναδυόμενες. Παράλληλα, η ένταξη του ελληνικού χρηματιστηρίου στον όμιλο Euronext ενισχύει τη διεθνή ορατότητα της αγοράς, ενώ το spread του ελληνικού 10ετούς ομολόγου έναντι του γερμανικού υποχώρησε κάτω από τις 0,7 ποσοστιαίες μονάδες — για πρώτη φορά μετά το 2008.
Η αναβάθμιση είναι μαχαίρι με δύο κόψεις, και εδώ χρειάζεται νηφαλιότητα. Από τη μία, η ένταξη στις αναπτυγμένες αγορές ανοίγει την πόρτα σε μεγάλα παθητικά κεφάλαια (index funds) που σήμερα δεν επενδύουν στην Ελλάδα. Από την άλλη, το ελληνικό βάρος μέσα στους δείκτες αναπτυγμένων αγορών είναι μικρό — πολύ μικρότερο απ’ ό,τι στους δείκτες αναδυόμενων — και τμήμα του «αναδυόμενου» χρήματος ενδέχεται να αποχωρήσει. Το καθαρό αποτέλεσμα παραμένει αντικείμενο έντονης συζήτησης μεταξύ των αναλυτών.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ήρεμη πράσινη συνεδρίαση της 5ης Ιουνίου αποκτά το πραγματικό της νόημα. Δεν είναι το μέγεθος της ανόδου που μετράει, αλλά η σταθερότητα με την οποία η αγορά ανηφορίζει καθώς πλησιάζει ένα γεγονός-ορόσημο. Με τις τράπεζες στο τιμόνι, μια νέα γενιά εισηγμένων (Allwyn, Bally’s Intralot) να διευρύνει το ταμπλό και την αντίστροφη μέτρηση για τον Σεπτέμβριο να τρέχει, το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν διανύει απλώς μια καλή χρονιά — επαναπροσδιορίζει τη θέση του στον παγκόσμιο χάρτη.