Allwyn: Η αγορά κοιτά τα €443 εκατ., το databook λέει περισσότερα

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 ήταν το πρώτο πλήρες τεστ για τον νέο όμιλο που προέκυψε από τη συνένωση της Allwyn International (ALWN) με τον ΟΠΑΠ.

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Η πρώτη ανάγνωση των αποτελεσμάτων της Allwyn οδηγεί εύκολα σε ένα συμπέρασμα: ισχυρή ανάπτυξη, επιτυχημένη συνένωση με την ΟΠΑΠ, ενσωμάτωση της PrizePicks και επιβεβαίωση των στόχων για το σύνολο της χρονιάς.

Η δεύτερη ανάγνωση, όμως, φωτίζει τις πραγματικές εστίες ανάπτυξης του ομίλου. Η Allwyn του 2026 έχει πλέον πολύ διαφορετική κατανομή κερδών, διαφορετικές πηγές ταμειακών ροών και σαφώς μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά από εκείνη που γνώριζαν οι επενδυτές πριν από λίγα χρόνια.

Τα βασικά μεγέθη είναι γνωστά. Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε €1,204 δισ., αυξημένα κατά 21%, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA έφθασε στα €443 εκατ., με άνοδο 24%. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 36,8%, επίπεδο ιδιαίτερα υψηλό για επιχείρηση αυτού του μεγέθους.

Αυτό που αξίζει μεγαλύτερης προσοχής είναι ο τρόπος με τον οποίο παράγονται πλέον αυτά τα κέρδη.

Πριν από μερικά χρόνια ο όμιλος στηριζόταν σχεδόν αποκλειστικά σε λοταρίες και επίγεια δίκτυα. Σήμερα το επιχειρηματικό μίγμα μετακινείται με γρήγορους ρυθμούς προς δραστηριότητες με μεγαλύτερη ανάπτυξη. Τα online καθαρά έσοδα ανήλθαν σε €540 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 68% μέσα σε ένα χρόνο. Ως ποσοστό του συνολικού NGR έφθασαν το 48%, από 36% πέρυσι.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι το ποσοστό των εσόδων που προέρχονται από προϊόντα διαθέσιμα και μέσω διαδικτύου ανήλθε στο 56%, έναντι 42% ένα χρόνο πριν. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από το μισό του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου μπορεί πλέον να αναπτυχθεί μέσα από ψηφιακά κανάλια.

Το δεύτερο εύρημα βρίσκεται στη συμβολή της Betano.

Στις περισσότερες αναλύσεις η Betano εμφανίζεται ως μια συμμετοχή που λογιστικοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Στην πραγματικότητα η επίδρασή της στα αποτελέσματα της Allwyn είναι πολύ μεγαλύτερη από όσο υποδηλώνει η λογιστική της παρουσίαση. Τα συνολικά έσοδα της Betano διαμορφώθηκαν στα €788 εκατ., ενώ το μερίδιο της Allwyn στα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκε στα €60 εκατ., παρουσιάζοντας άνοδο 43%.

Για να ξέρετε η Betano κατέβαλε κατά το τρίμηνο μέρισμα €200 εκατ., από το οποίο €74 εκατ. εισέρρευσαν στην Allwyn. Πρόκειται για πραγματικό χρήμα που ενισχύει τη ρευστότητα του ομίλου και προσθέτει μια δεύτερη διάσταση αξίας πέρα από την κερδοφορία που εμφανίζεται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων.

Η τρίτη μεγάλη ιστορία αφορά την PrizePicks.

Η εξαγορά του 62,3% της εταιρείας κόστισε $1,504 δισ., ποσό που αρχικά προκάλεσε συζητήσεις για το ύψος του τιμήματος. Όμως οι λεπτομέρειες του databook έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η PrizePicks αποκτήθηκε χωρίς τραπεζικό δανεισμό στον ισολογισμό της, ενώ το earnout έως $1 δισ. ενεργοποιείται μόνο εφόσον η εταιρεία πετύχει εξαιρετικά υψηλούς στόχους EBITDA την περίοδο 2026-2028.

Κοινώς, μεγάλο μέρος του πρόσθετου τιμήματος θα πληρωθεί μόνο εφόσον η ίδια η εταιρεία παράξει την αντίστοιχη αξία.

Στην Ευρώπη, η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Η Ηπειρωτική Ευρώπη παρήγαγε €325 εκατ. EBITDA με περιθώριο 43,1%, παρά την αύξηση της φορολογίας στην Αυστρία και τις ζημιές εκκίνησης της νέας δραστηριότητας στη Σλοβακία. Η διοίκηση εκτιμά ότι μόνο η φορολογική μεταβολή στην Αυστρία αφαίρεσε περίπου €14 εκατ. EBITDA στο τρίμηνο.

Ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες, η περιοχή συνέχισε να παράγει το μεγαλύτερο μέρος της λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου.

Μέσα σε αυτή τη γεωγραφική ενότητα περιλαμβάνεται και η δραστηριότητα της Ελλάδας και της Κύπρου, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς μετρητών του ομίλου. Η διοίκηση αναφέρει ότι η συγκεκριμένη αγορά κινήθηκε με πιο συγκρατημένο ρυθμό ανάπτυξης, περίπου 2%, καθώς συγκρίνεται με ένα ιδιαίτερα ισχυρό περσινό τρίμηνο που είχε ενισχυθεί από τα μεγάλα jackpot του Τζόκερ. Παρά τη δύσκολη βάση σύγκρισης, η ελληνική δραστηριότητα συνέχισε να συνεισφέρει σταθερή κερδοφορία και ταμειακές ροές στο νέο σχήμα της Allwyn.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το EBITDA περιορίστηκε στα €4 εκατ., αριθμός που εύκολα δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις. Στην πραγματικότητα ολοκληρώθηκε μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές μεταβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στον κλάδο των λοταριών διεθνώς.

Περίπου 18 εκατ. λογαριασμοί παικτών μεταφέρθηκαν στις νέες ψηφιακές πλατφόρμες της National Lottery, ενώ ολοκληρώθηκε επενδυτικό πρόγραμμα που υπολογίζεται σε περίπου £450 εκατ. Η διοίκηση εκτιμά ότι η μεγάλη πλειονότητα αυτού του ποσού θα ανακτηθεί κατά τη διάρκεια της άδειας λειτουργίας. Στο μεταξύ, ετοιμάζεται η εισαγωγή του Powerball στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξέλιξη που μπορεί να δημιουργήσει μια νέα πηγή ανάπτυξης στην αγορά λοταριών της χώρας.

Στο μέτωπο του ισολογισμού, η εξαγορά της PrizePicks αύξησε τον καθαρό δανεισμό μαζί με τις μισθώσεις στα €5,35 δισ. Ωστόσο, ο λόγος καθαρού δανεισμού προς EBITDA διαμορφώνεται στις 2,8 φορές, επίπεδο που παραμένει ελεγχόμενο για έναν όμιλο με pro forma EBITDA τελευταίων δώδεκα μηνών €1,907 δισ.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι η Allwyn διαθέτει €2,435 δισ. σε ταμειακά διαθέσιμα, ενώ οι μη χρησιμοποιημένες πιστωτικές γραμμές φθάνουν τα €1,375 δισ. Η χρηματοδοτική ευχέρεια που προκύπτει από αυτά τα μεγέθη αφήνει σημαντικό περιθώριο κινήσεων για τα επόμενα χρόνια.

Το συμπέρασμα του τριμήνου βρίσκεται κυρίως στη μεταβολή της αρχιτεκτονικής του ομίλου. Σήμερα η Allwyn αντλεί κέρδη από λοταρίες σε πολλές χώρες, από online gaming, από τη Betano, από την αμερικανική αγορά μέσω της PrizePicks και από συμμετοχές που παράγουν σημαντικές ταμειακές διανομές. Αυτό το μίγμα είναι αισθητά διαφορετικό από εκείνο που είχε ο όμιλος πριν από λίγα χρόνια και εξηγεί γιατί η διοίκηση επιβεβαιώνει για το 2026 ανάπτυξη καθαρών εσόδων στη ζώνη του mid-to-high 20% και παράλληλα ανακοινώνει πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους €150 εκατ.

Από πλευράς διαγραμματικής ανάλυσης η μετοχή της Allwyn κατάφερε και κρατήθηκε στο τριεβδομαδιαίο chart τιμών πάνω από το επίπεδο των €12,20 με €12 δείχνοντας έτσι τη διάθεση να δοκιμάσει να ανέλθει πρός τη σημαντικά αντίσταση των €14,00. Πάνω από εκεί ανοίγει ο δρόμος για τα €15,80 με €16,00.

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June 5, 2026