alpha-bank:-Διανομή-μερίσματος-και-ακύρωση-ιδίων-μετοχών-στην-ΓΣ-στις-26-Ιουνίου

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Ιουνίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, καλεί το ΔΣ της Alpha Bank του μετόχους, η οποία θα διεξαχθεί με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των Μετόχων στο Euronext Athens, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442, και με τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν επίσης να παρίστανται στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα πρόσωπα που καλύπτονται από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του ν. 4548/2018.

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Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας, η Τακτική Γενική Συνέλευση και τυχόν Επαναληπτική αυτής θα πραγματοποιηθούν με τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω, σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της παρούσας Πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στα ελληνικά, ενώ για όσους επιθυμούν να την παρακολουθήσουν στην αγγλική γλώσσα, θα παρέχεται διαδικτυακή διερμηνεία.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Καταστατικού της Τράπεζας, δίνεται στους Μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τυχόν Επαναληπτικής αυτής με επιστολική ψήφο, η οποία πρέπει να αποσταλεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της παρούσας Πρόσκλησης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2025 (1.1.2025 – 31.12.2025), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την Έκθεση Ανεξάρτητου

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Έγκριση του συμψηφισμού του Αποθεματικού Συγχώνευσης με (i) τη Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 περ. β) του Εταιρικού Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και (ii) το Ειδικό αποθεματικό εκ μειώσεως μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Εταιρικού Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Έγκριση της διανομής μερίσματος σε μετρητά και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

4. α) Έγκριση διανομής ποσού Ευρώ 19,9 εκατ. από το Αποθεματικό ενδοομιλικών μερισμάτων και άλλων μη φορολογηθέντων κερδών της Τράπεζας σε επιλέξιμους Εργαζομένους της. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Διανομή ποσού έως Ευρώ 1,1 εκατ. από Εταιρείες του Ομίλου σε επιλέξιμους Εργαζομένους τους. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2025 (1.1.2025 – 31.12.2025), κατ’ άρθρο 108 του Εταιρικού Νόμου 548/2018, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ) του Εταιρικού Νόμου 4548/2018.

6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για τη διαχειριστική χρήση 2026 (1.1.2026 – 31.12.2026) και έγκριση της αμοιβής τους.

7. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2025, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

8. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

9. Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για τη διαχειριστική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Εταιρικού Νόμου 4548/2018.

10. Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2025 (1.1.2025 – 31.12.2025).

11. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Εταιρικού Νόμου 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2026 (1.1.2026 – 31.12.2026).

12. Ακύρωση 59.018.043 ιδίων μετοχών που απέκτησε η Τράπεζα στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών με αντίστοιχη μείωση μετοχικού κεφαλαίου ύψους Ευρώ 17.115.232,47, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Εταιρικού Νόμου 4548/2018, και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό κεφάλαιο) του Καταστατικού της Τράπεζας.

13. Θέσπιση νέου Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Εταιρικού Νόμου 4548/2018, και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.

14. Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. β) του Εταιρικού Νόμου 4548/2018, τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεων για τη διαχειριστική χρήση 2025 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Εταιρικού Νόμου 4548/2018 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

15. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Εταιρικού Νόμου 4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και σε Directors της Τράπεζας για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που

επιδιώκουν συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Τράπεζας.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 3 Ιουλίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω, δηλαδή υβριδικά, με φυσική παρουσία των Μετόχων στο Euronext Athens, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442, και με τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν επίσης να παρίστανται στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του ν. 4548/2018.