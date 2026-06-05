deutsche-bank:-Νέες-αυξημένες-τιμές-στόχοι-για-τις-ελληνικές-τράπεζες

Η Deutsche Bank αυξάνει τις τιμές-στόχους για ελληνικές τράπεζες και Τράπεζα Κύπρου, διατηρώντας σύσταση αγρράς και βλέποντας ισχυρή κερδοφορία.

Αυξάνει τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες και την Τράπεζα Κύπρου η Deutsche Bank, διατηρώντας σύσταση «Αγορά» για το σύνολο των τραπεζών που καλύπτει.

Η γερμανική τράπεζα θέτει νέα τιμή-στόχο στα 5 ευρώ για τη Eurobank από 4,35 ευρώ προηγουμένως, στα 4,80 ευρώ για την Alpha Bank από 4,45 ευρώ, στα 10,15 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς από 8,95 ευρώ, στα 17,10 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα από 15,95 ευρώ και στα 11,25 ευρώ για την Τράπεζα Κύπρου από 10,40 ευρώ.

Στην έκθεσή της, η Deutsche Bank επισημαίνει ότι οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες συνεχίζουν να εμφανίζουν ισχυρές επιδόσεις, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί διεθνώς λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Όπως αναφέρει, το μακροοικονομικό περιβάλλον σε Ελλάδα και Κύπρο παραμένει πιο ανθεκτικό και αναπτυξιακό σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, στηρίζοντας την πιστωτική επέκταση και την κερδοφορία του κλάδου.

Οι αναλυτές της τράπεζας υπογραμμίζουν ότι η αύξηση των χορηγήσεων παραμένει ισχυρή, με αιχμή τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους σταθεροποιούνται σε υψηλά επίπεδα.

Η DB βλέπει περιθώρια περαιτέρω ανόδου για τον τραπεζικό κλάδο

Παράλληλα, τα έσοδα από προμήθειες ενισχύονται, ενώ η αποτελεσματική διαχείριση του κόστους και η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού προσφέρουν σημαντική ορατότητα στα κέρδη των τραπεζών.

«Οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με σημαντικό discount σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες, παρά τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και τις επιδόσεις τους», σημειώνει η Deutsche Bank.

Σύμφωνα με την έκθεση, η υποτίμηση αυτή συνδέεται κυρίως με παλαιότερες αντιλήψεις της αγοράς που σχετίζονται με την οικονομική κρίση των προηγούμενων ετών.

Η Deutsche Bank εκτιμά ότι η περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων των τραπεζών θα επιτρέψει υψηλότερες διανομές προς τους μετόχους μέσω μερισμάτων και επαναγορών ιδίων μετοχών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αναβάθμιση των αποτιμήσεών τους.

Η Eurobank στην κορυφή των επιλογών της Deutsche Bank

Ως κορυφαία επενδυτική επιλογή αναδεικνύεται η Eurobank, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι η στρατηγική ανάπτυξης μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, σε συνδυασμό με την ισχυρή κερδοφορία της, δημιουργούν σημαντικά περιθώρια ανόδου.

Θετική είναι επίσης η στάση της Deutsche Bank για την Alpha Bank, την οποία θεωρεί ελκυστικά αποτιμημένη, καθώς και για την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία συνεχίζει να επιβεβαιώνει την επιχειρησιακή της ανάκαμψη.

Για την Εθνική Τράπεζα, η Deutsche Bank αναγνωρίζει τις ισχυρές επιδόσεις και την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση, αν και σημειώνει ότι διαπραγματεύεται με υψηλότερους πολλαπλασιαστές σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες.

Όσον αφορά την Τράπεζα Κύπρου, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι συνεχίζει να καταγράφει ισχυρά αποτελέσματα και διαθέτει περιθώρια να υπερβεί τους στόχους που έχει θέσει.