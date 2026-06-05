h-πράσινη-μετάβαση-κεντρικός-άξονας της-στρατηγικής-της-eurobank

Με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία να καθοδηγούν τη λειτουργίας και στρατηγικής της, η Eurobank Ltd, στήριξε για 3η χρονιά, ως platinum χορηγός, το Green Agenda Summit, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 2026, με θέμα: “Transition as a Responsibility (not a trend)”.

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Το συνέδριο λειτούργησε ως πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων αναφορικά με τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την πράσινη μετάβαση τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Σε αυτό συμμετείχαν ακαδημαϊκοί, υψηλόβαθμα επαγγελματικά στελέχη και κορυφαίοι στο αντικείμενό τους ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ήταν οι τοποθετήσεις σχετικά με το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουν πλέον οι οργανισμοί αλλά και οι τοπικοί φορείς αυτή τη μετάβαση, η οποία δεν είναι μια τάση παροδική αλλά μια αναγκαιότητα, που θα αποτελέσει θεμέλιο για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ετοιμότητα και στην προσαρμοστικότητα που πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν τους κινδύνους που προκύπτουν κατά τη διαδικασία μετάβασης, καθώς και στη σημασία καθορισμού μετρήσιμων στόχων ESG που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο και βοηθούν τις επιχειρήσεις να μετρούν τους κινδύνους και την αποδοτικότητά τους σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Για τον τραπεζικό τομέα, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις σύνθετες και πολυεπίπεδες προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε να εναρμονίζονται πλήρως με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο. Οι ομιλητές, που συμμετείχαν στο πάνελ “Green Transition and Risk Management” σκιαγράφησαν το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στον τομέα των τραπεζών, το οποίο επηρεάζεται από μια σειρά παραγόντων όπως η κλιματική αλλαγή, οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι πολεμικές συρράξεις, το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, ο πιστωτικός κίνδυνος κ.α.

Εκ μέρους της Eurobank Limited, ο κ. Joseph Aντωνίου, Chief Risk Officer, περιέγραψε στη δική του τοποθέτηση το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στον τομέα των τραπεζών. Όπως επεσήμανε, η Τράπεζα ιεραρχεί την πράσινη μετάβαση ως κορυφαία προτεραιότητα και όχι ως απλή υποχρέωση αφού θα καθορίσει το βιώσιμο μέλλον της οικονομίας και των επόμενων γενεών. Σημειώνοντας ότι η πράσινη μετάβαση καθώς και οι κλιματικοί φυσικοί κίνδυνοι αναδιαμόρφωσαν το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και πλέον το ESG αντιμετωπίζεται μέσω μιας ολοκληρωμένης και συγκροτημένης στρατηγικής προσέγγισης, αναφέρθηκε σε σειρά μέτρων που λαμβάνει η Τράπεζα για εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών σε όλο το φάσμα της λειτουργίας της.

Όπως ανέφερε ο κ. Αντωνίου, ο ρόλος των τραπεζών είναι να λειτουργούν ως πρότυπο βέλτιστων πρακτικών, θέτοντας σαφείς στρατηγικούς στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Παράλληλα, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πελατών τους και της ευρύτερης αγοράς, ενισχύοντας την κατανόηση τόσο των προκλήσεων όσο και των ευκαιριών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και τη βιωσιμότητα. Την ίδια στιγμή, οι τράπεζες αποτελούν βασικό πυλώνα στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης, λειτουργώντας όχι μόνο ως χρηματοδότες, αλλά και ως καθοδηγητές της αγοράς.

Τέλος, είπε ότι η Eurobank δεσμεύεται για στήριξη και ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας μέσω βιώσιμων χρηματοδοτήσεων των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, για συνεχή τεχνολογική αναβάθμιση και καινοτομία, για διαφάνεια και δράσεις κοινωνικής ευθύνης, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης κοινωνικής αξίας.

