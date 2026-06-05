Lamda Development: Επιτυχής η έκδοση ομολόγου 350 εκατ. – Υπερκάλυψη 1,7 φορές με προσφορές 593,5 εκατ.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση κοινού 7ετούς ομολογιακού δανείου της Lamda Development.

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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση κοινού 7ετούς ομολογιακού δανείου της Lamda Development.

Η συνολική ζήτηση από επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €593,5 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 1,70 φορές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, διατέθηκαν συνολικά 350.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €350 εκατ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 05.06.2026, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 350.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €350 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €593,5 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 1,70 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,20% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,20% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 316.000 Ομολογίες (90% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 34.000 Ομολογίες (10% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.