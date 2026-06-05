m.-Τραυλού:-«Η-Ελλάδα-αναγνωρίζεται-διεθνώς-ως-η-μεγαλύτερη-ναυτιλιακή-δύναμη»

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Νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου έλαβε χώρα η εθιμοτυπική συνέντευξη Τύπου της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) στο πλαίσιο της έκθεσης των Ποσειδωνίων. Στη συζήτηση που έλαβε χώρα μεταξύ του προεδρείου της ΕΕΕ και πολυάριθμων εκπροσώπων του Τύπου, αναλύθηκαν πληθώρα θεμάτων, με ιδιαίτερα έμφαση να δίνεται στην ανταγωνιστικότητα της (ελληνικής) Ναυτιλίας, τη ναυτική εκπαίδευση, τις κυρώσεις…

Νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου έλαβε χώρα η εθιμοτυπική συνέντευξη Τύπου της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) στο πλαίσιο της έκθεσης των Ποσειδωνίων.

Στη συζήτηση που έλαβε χώρα μεταξύ του προεδρείου της ΕΕΕ και πολυάριθμων εκπροσώπων του Τύπου, αναλύθηκαν πληθώρα θεμάτων, με ιδιαίτερα έμφαση να δίνεται στην ανταγωνιστικότητα της (ελληνικής) Ναυτιλίας, τη ναυτική εκπαίδευση, τις κυρώσεις και φυσικά την κοινωνική προσφορά του εφοπλισμού.

Ανταγωνιστικότητα Ναυτιλίας

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της ΕΕΕ, η Ναυτιλία των Ελλήνων είναι πρωτοπόρος, τόσο σε ό,τι αφορά την τεχνολογία, όσο και για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πλοίων της, γεγονός που αποδεικνύεται και από το τρέχον orderbook των Ελλήνων πλοιοκτητών, με τον πραγματικά εντυπωσιακό αριθμό των 931 παραγγελιών.

Σχετικά με την πρωτοκαθεδρία των Κινέζων πλοιοκτητών, η κ. Τραυλού κατέληξε στο σαφές συμπέρασμα ότι, μεγάλο ποσοστό του κινεζικού στόλου, ανήκει σε κρατικές ή δημόσιου συμφέροντος εταιρείες, εν αντιθέσει με τον ελληνόκτητο όπου η ιδιωτική πρωτοβουλία κυριαρχεί.

Ταυτόχρονα, η κ. Τραυλού υπογράμμισε το στρατηγικό και διαχρονικό πλεονέκτημα της ελληνικής ναυτιλίας. «Αυτό που μας ξεχωρίζει είναι το hands-on management. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε πρωτοπόροι σε αυτή την βιομηχανία». Ωστόσο, κρίσιμο ζήτημα σύμφωνα με την κ. Πρόεδρο είναι ο τρόπος με τον οποίο η Ευρώπη θα ακολουθήσει την ίδια ανταγωνιστική πορεία και θα χρησιμοποιήσει σωστά το στρατηγικό αυτό πλεονέκτημα. Καταλήγοντας, η πρόεδρος της ΕΕΕ τόνισε ότι το ζητούμενο για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η λήψη μέτρων που θα ενισχύσουν ουσιαστικά την βιομηχανία, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανταγωνιστές επωφελούνται από ευνοϊκότερα χρηματοδοτικά κρατικά πλαίσια επιχορήγησης.

Ναυτική Εκπαίδευση και Ελληνικό νηολόγιο

Σε ερώτηση για την πρόοδο του ελληνικού νηολογίου, η Πρόεδρος της ΕΕΕ, σχολίασε πως το συγκεκριμένο ζήτημα συνδέεται άμεσα με την προσέλκυση νέων στα επαγγέλματα της θάλασσας. «Οι συγκυρίες δεν ευνοούν τους νέους να δουν θετικά το ναυτικό επάγγελμα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως οι τρέχουσες γεωπολιτικές αναταράξεις και η στοχοποίηση της ναυτιλίας και των εμπορικών πλοίων έχουν λειτουργήσει ανασταλτικά.

Προκειμένου να υπάρξει ανάταση του εθνικού νηολογίου, διατύπωσε την άποψη πως αποτελεί αδήριτη ανάγκη η συλλογική συνεργασία των φορέων, ενώ παράλληλα ανέφερε πως «πρέπει να ξεχάσουμε τα στερεότυπα για να προχωρήσουμε μπροστά».

Επιπροσθέτως, το προεδρείο της ΕΕΕ δέχθηκε ερώτηση αναφορικά με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ένωση για την προσέλκυση περισσότερων νέων στα ναυτικά επαγγέλματα, δεδομένου ότι υπάρχει πληθώρα ανησυχητικών εκτιμήσεων αναφορικά με σημαντικό έλλειμα ναυτικών στο προσεχές μέλλον.

«Εμείς θέλουμε νέους Έλληνες στα πλοία μας. Θέλουμε να πείσουμε τους νέους να έρθουν κοντά στο ναυτικό επάγγελμα», τόνισε χαρακτηριστικά. «Δεν εξαρτάται μόνο από εμάς» σχολίασε μεταξύ άλλων η κ. Τραυλού, προσθέτοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γονείς στην επιλογή επαγγέλματος.

Πρώτο βήμα κατά την ίδια αποτελεί η συνεργασία της ΕΕΕ με το υπουργείο Ναυτιλίας για την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης. Μια επιπλέον σημαίνουσα πρωτοβουλία που απασχολεί την ΕΕΕ είναι η κατανόηση της αξίας της ναυτιλίας από την κοινωνία.

Οι διαπραγματεύσεις για IMO NZF και ο ρόλος της Ελλάδας

«Μας ζητούν να κάνουμε κάτι που δεν εξαρτάται από εμάς» σχολίασε χαρακτηριστικά η κ. Τραυλού αναφορικά με την αποανθρακοποίηση, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση όχι μόνο της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας αλλά της διεθνούς, ότι η ναυτιλία δεν παράγει ενέργεια αλλά εξαρτάται από τους παραγωγούς ενέργειας και τους κατασκευαστές μηχανών.

Σε ό,τι αφορά το φλέγον ζήτημα του IMO NZF η Πρόεδρος της ΕΕΕ, ύστερα από σχετικό ερώτημα, υπενθύμισε ότι η ναυτιλία είναι υπεύθυνη μόλις για το 1,6% των εκπομπών του θερμοκηπίου, ποσοστό εξαιρετικά χαμηλό, ειδικά όταν συγκριθεί με την τεράστια προσφορά της ναυτιλίας σε πλήθος τομέων. Όπως τόνισε, «η Ελλάδα άλλαξε τον ρου της ΜΕPC», καθώς σε περίπτωση που το πλαίσιο δεν είχε αναβληθεί, ο IMO θα λειτουργούσε ουσιαστικά ως ένας «εισπρακτικός οργανισμός». Κανείς δεν είχε καταλάβει πως ακριβώς θα χρησιμοποιηθούν τα υπέρογκα ποσά που θα συγκεντρώνονταν, πάντως δεν είχε αναφερθεί κάτι για τη ναυτιλία.

Μάλιστα, αναφέρθηκε στη στενή σχέση συνεργασίας Ναυτιλίας και Πολιτείας, καθώς πλέον η κυβέρνηση έχει καταλάβει πως η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο. Αναφορικά με το NZF, η ελληνική κυβέρνηση, κατανόησε πως το εν λόγω πλαίσιο δεν ήταν εφικτό. Ως εκ τούτου, «η ελληνική κυβέρνηση απείχε από το εν λόγω ψήφισμα του Οκτωβρίου», δείχνοντας μια ισορροπημένη αλλά και ορθολογική στάση.

Σε ό,τι αφορά την τρέχουσα κατάσταση, δήλωσε πως η Ελλάδα εξετάζει τις προτάσεις Ιαπωνίας και Λιβερίας, οι οποίες διαθέτουν τόσο θετικά όσο και αρνητικά σημεία. «Εξετάζουμε και τις δύο αυτές προτάσεις και εφόσον τις μελετήσουμε ενδελεχώς θα δώσουμε τις δικές μας παρατηρήσεις». Η κ. Τραυλού κατέληξε λέγοντας πως «βρισκόμαστε σε καλό σημείο. Αν βρεθεί χρυσή τομή θα είναι προς όφελος τόσο της οικονομίας, όσο και της κοινωνίας».

Σκιώδης στόλος και κυρώσεις

Το ενδιαφέρον των εκπροσώπων του Τύπου εστιάστηκε φυσικά σε σκιώδη στόλο και διεθνείς κυρώσεις, δύο ζητήματα που ταλανίζουν τα τελευταία χρόνια τη διεθνή επικαιρότητα.

«Η άδικη στοχοποίηση της ελληνικής ναυτιλίας πρέπει να σταματήσει», εξακόντισε η κ. Τραυλού αναφορικά με το ζήτημα. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες διαχειρίζονται το μεγαλύτερο ποσοστό δεξαμενόπλοιων του παγκόσμιου στόλου και ως απότοκο «όταν μετά από το τρίτο resale, κάποιο δεξαμενόπλοιο καταλήξει στον σκιώδη στόλο, είναι μια εξέλιξη την οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε».

Η εν λόγω ερώτηση μάλιστα, προκάλεσε και την παρέμβαση του κ. Κ. Καρούση, ο οποίος υπογράμμισε -λόγω της εμπειρίας του σε κορυφαίους ναυτασφαλιστικούς οργανισμούς- πως σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία «σχεδόν κανένα πλοίο ελληνικής διαχείρισης δεν ανήκει στον σκιώδη στόλο, αυτά τα πλοία δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα».

Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, η κ. Τραυλού ξεκαθάρισε πως αν αυτές δεν είναι παγκόσμιας κλίμακας, δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά, με αποτέλεσμα να βλάπτουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της αγοράς. «Εμείς ζητάμε παγκόσμιες λύσεις και το έχουμε αποσαφηνίσει», τόνισε.

Κοινωνική προσφορά

Σε άλλο σημείο η κ. Τραυλού, ερωτώμενη σχετικά, εξέφρασε την προσωπική της ικανοποίηση για την διαχρονική κοινωνική προσφορά της Ενώσεως στην ελληνική κοινωνία. «Είμαστε ο μόνος κλάδος που συλλογικά κάνουμε κοινωνικό έργο. Όποτε υπάρχει ανάγκη είμαστε κοντά στους συμπολίτες μας».

Η πρόεδρος της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα υποτροφιών της ΕΕΕ θα συνεχιστεί για ακόμη ένα έτος εμπλουτισμένο, σημειώνοντας πως φέτος θα δοθεί ο αριθμός ρεκόρ των 365 υποτροφιών.

«Είναι πρόγραμμα που έχει μεγάλη απήχηση και είναι και μία έμπρακτη απόδειξη της σημασίας που δίνουμε στην εκπαίδευση και τη νέα γενιά. Βέβαια εδώ είναι η εκπαίδευση, η παιδεία γενικά. Δεν κάνουμε διακρίσεις στα παιδιά στο τι θα σπουδάσουν, οι υποτροφίες αφορούν όλους τους κλάδους, όχι μόνο τη ναυτιλία».

Βασικός στόχος ΕΕΕ

«Ένας από τους πρώτους στόχος, τόσο συλλογικός, όσο και προσωπικός δεν ήταν άλλος από το κάνουμε τη ναυτιλία ορατή στην κοινωνία», υπογράμμισε χαρακτηριστικά απαντώντας σε σχετικό ερώτημα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, η ΕΕΕ είχε πραγματοποιήσει μελέτες, τα ευρήματα των οποίων κατέδειξαν πως η ελληνική κοινωνία αγνοούσε σε μεγάλο βαθμό την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία της Ναυτιλίας των Ελλήνων. «Η ελληνική κοινωνία είχε λανθασμένη αντίληψη για τον ελληνικό εφοπλισμό και εν γένει την βιομηχανία. Ωστόσο «εμείς λέμε αλήθειες και τα αποτελέσματα είναι προφανή». Η κ. Τραυλού δήλωσε πως στόχος της ΕΕΕ, ήταν και παραμένει, να γνωρίσουν οι πολίτες τον πραγματικό αντίκτυπο της ναυτιλίας, τόσο στην εθνική οικονομία, όσο και συνολικά στην κοινωνία. «Πιστεύω πως σε μεγάλο βαθμό το έχουμε καταφέρει» κατέληξε.