Microsoft: Αποχωρεί από το δ.σ. μετά από 10 χρόνια ο ιδρυτής του LinkedIn

Η Microsoft ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο συνιδρυτής του LinkedIn, Reid Hoffman, αποχωρεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας λογισμικού έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία συμμετοχής.

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Η Microsoft ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο συνιδρυτής του LinkedIn, Reid Hoffman, αποχωρεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας λογισμικού έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία συμμετοχής.

Ο 58χρονος Hoffman ενημέρωσε το διοικητικό συμβούλιο την Τρίτη ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή την Τρίτη. Θα παραμείνει μέλος του συμβουλίου μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του έτους.

Αφού ίδρυσε το LinkedIn το 2002 και το ανέδειξε στην κορυφαία πλατφόρμα επαγγελματικής δικτύωσης και εύρεσης ταλέντων από εργοδότες και recruiters, ο Hoffman πούλησε την εταιρεία στη Microsoft έναντι 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2016. Στις αρχές του επόμενου έτους εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Microsoft.

Ο Hoffman ήταν επίσης ένας από τους χρηματοδότες της OpenAI κατά την ίδρυσή της το 2015 ως μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Καθώς η Microsoft ανέπτυξε στενή συνεργασία με την OpenAI μέσω σημαντικών επενδύσεων και μιας στρατηγικής τεχνολογικής σύμπραξης, ο Hoffman αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της δημιουργού του ChatGPT το 2023.

Σήμερα, ο Hoffman είναι συνιδρυτής της Manas, μιας εταιρείας που αυτοπροσδιορίζεται ως «βιοφαρμακευτική εταιρεία με εγγενή αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI-native)». Τις τελευταίες ημέρες, είχε επισημάνει στον διευθύνοντα σύμβουλο της Microsoft, Satya Nadella, ότι θα πρέπει να αφοσιωθεί περισσότερο σε αυτό το εγχείρημα.

«Στο τέλος του έτους, θα πρέπει ουσιαστικά να έχω ήδη περάσει πλήρως σε ρόλο ιδρυτή και επιχειρηματία», δήλωσε ο Hoffman σε podcast με τη συμμετοχή του Nadella, το οποίο δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.