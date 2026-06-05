Morgan Stanley: Έως €150 εκατ. επιπλέον EBITDA για Metlen από το ευρωπαϊκό σχέδιο πρώτων υλών

Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για τη Metlen διαβλέπει η Morgan Stanley, συνδέοντας τις επενδυτικές κινήσεις της ελληνικής εταιρείας με τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενίσχυση της αυτάρκειας σε κρίσιμες πρώτες ύλες.

Σε πρόσφατη ανάλυσή της, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιταχύνει την εφαρμογή πολιτικών που αποσκοπούν στη μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες σε στρατηγικά υλικά, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την πράσινη μετάβαση, την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ευρώπη εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εξωτερικούς προμηθευτές για περισσότερες από τις μισές κρίσιμες πρώτες ύλες που απαιτούνται για την υποστήριξη των στρατηγικών της στόχων. Ως αποτέλεσμα, η εφαρμογή του Critical Raw Materials Act (CRMA) εισέρχεται πλέον σε φάση υλοποίησης, με την προώθηση στρατηγικών έργων και τη διάθεση σημαντικών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να κινητοποιήσει κεφάλαια ύψους περίπου 16 δισ. ευρώ για έργα που σχετίζονται με την εξόρυξη, την επεξεργασία και την ανακύκλωση κρίσιμων πρώτων υλών, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης και της ασφάλειας εφοδιασμού.

Σημαντικά οφέλη για τη Metlen

Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Metlen αναδεικνύεται ως μία από τις εταιρείες που μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη από τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

Η αμερικανική τράπεζα αναφέρεται ειδικότερα στο επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποιεί η εταιρεία στις εγκαταστάσεις της «Αλουμίνιον της Ελλάδος», με επίκεντρο την παραγωγή αλουμίνας, βωξίτη και γαλλίου. Πρόκειται για υλικά που αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, καθώς χρησιμοποιούνται σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, στην ενεργειακή μετάβαση και στην αμυντική παραγωγή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Morgan Stanley, η συγκεκριμένη επένδυση θα μπορούσε να προσθέσει ετήσια λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ύψους 100 έως 150 εκατ. ευρώ στη Metlen από το 2028 και μετά, ενισχύοντας σημαντικά τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας.

Παράλληλα, η δυνατότητα χρηματοδοτικής στήριξης μέσω ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, οι οποίες ενδέχεται να καλύψουν έως και το 40% του συνολικού επενδυτικού κόστους, βελτιώνει αισθητά την οικονομική βιωσιμότητα και τις αναμενόμενες αποδόσεις του έργου.

Οι τρεις άξονες της ευρωπαϊκής στρατηγικής

Η Morgan Stanley υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να κινηθεί σε τρεις βασικούς άξονες προκειμένου να μειώσει τις εξαρτήσεις της από τρίτες χώρες και να θωρακίσει τις εφοδιαστικές της αλυσίδες.

Ο πρώτος αφορά την ανάπτυξη νέων μονάδων επεξεργασίας και ανακύκλωσης κρίσιμων πρώτων υλών εντός των κρατών-μελών της ΕΕ, ώστε να αυξηθεί η εγχώρια παραγωγική δυνατότητα.

Ο δεύτερος σχετίζεται με την εξασφάλιση πρόσβασης σε στρατηγικά κοιτάσματα μέσω επενδύσεων και συνεργασιών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας.

Ο τρίτος άξονας περιλαμβάνει τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων για πρώτες ύλες υψηλής σημασίας και αυξημένου γεωπολιτικού κινδύνου, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις πιθανών διαταραχών στην παγκόσμια αγορά.

Προτεραιότητα η ασφάλεια εφοδιασμού

Οι αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν ότι η ασφάλεια εφοδιασμού θα αποτελέσει μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια, καθώς η αυξανόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι περιορισμοί στις εξαγωγές πρώτων υλών από βασικούς παραγωγούς και οι πιέσεις στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες ενισχύουν την ανάγκη για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτάρκεια.

Στο πλαίσιο αυτό, εταιρείες με ισχυρή παρουσία στην εξόρυξη, την επεξεργασία και την παραγωγή στρατηγικών υλικών, όπως η Metlen, αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών σχεδίων για την επόμενη δεκαετία.