reuters:-Ελληνικά-σχέδια-για-φόρο-15%-στα-κέρδη-από-τα-κρυπτονομίσματα

Σχέδια για την επιβολή φόρου 15% στα κέρδη από τα κρυπτονομίσματα επεξεργάζεται η Ελλάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, το οποίο επικαλείται δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, η Ελλάδα δεν διαθέτει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων, ενώ οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ένα ενιαίο φορολογικό σύστημα για τον τομέα.

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Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προετοιμάζει σχέδιο νόμου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τους επόμενους μήνες.

«Στόχος είναι να συμπεριληφθούν τα κρυπτονομίσματα στον φορολογικό κώδικα της χώρας», δήλωσε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με το Reuters.

Τι ισχύει στην Ευρώπη

Η φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων στις ευρωπαϊκές χώρες κυμαίνεται από 8% στην Κύπρο έως 30% στη Γαλλία και συνήθως επιβάλλεται στα κεφαλαιακά κέρδη.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Reuters το σχέδιο της κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι τα πρώτα 500 ευρώ κερδών θα είναι αφορολόγητα.

Ο φόρος δεν θα ισχύει για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων σε ατομικό επίπεδο, αλλά θα ισχύει εάν η οντότητα που κάνει εξόρυξη είναι καταχωρημένη ως εταιρεία.

Και οι δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί το μέγεθος της αγοράς κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των επενδυτών χρησιμοποιεί πλατφόρμες εκτός της χώρας. Προς το παρόν δεν υπάρχει συγκεκριμένη εκτίμηση για τα έσοδα που θα μπορούσε να έχει το κράτος από έναν τέτοιο φόρο.