reuters:-Καλιφόρνια-και-Νέα-Υόρκη-ετοιμάζουν-αγωγή-για-να-εμποδίσουν-την-εξαγορά-της-warner-bros-από-την-paramount

Μια ομάδα πολιτειών των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Καλιφόρνια και της Νέας Υόρκης, ετοιμάζουν αγωγή για να εμποδίσουν την εξαγορά της Warner Bros από την Paramount Skydance ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, δήλωσαν στο Reuters την Παρασκευή.

Η αγωγή θα σηματοδοτήσει την πιο τολμηρή κίνηση μέχρι στιγμής από τις πολιτείες στην προσπάθειά τους να βρεθούν στην πρώτη γραμμή της επιβολής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στις ΗΠΑ, καθώς οι καλύτερα χρηματοδοτούμενες αντίστοιχες υπηρεσίες της κυβέρνησης Τραμπ υιοθετούν μια πιο φιλική προς τις επιχειρήσεις άποψη για την επιβολή της.

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Οι αναλυτές έχουν επίσης θεωρήσει ότι η Paramount αντιμετωπίζει έναν ευκολότερο δρόμο για την έγκριση των ομοσπονδιακών αρχών αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στις ΗΠΑ, εν μέρει λόγω των πολιτικών της διασυνδέσεων. Ο πατέρας του Διευθύνοντος Συμβούλου της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον, έχει καλλιεργήσει δεσμούς με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Υποχώρηση των μετοχών

Οι μετοχές της Warner Bros. υποχώρησαν μετά την είδηση ​​και σημείωσαν πτώση 1,9%. Οι μετοχές της Paramount αύξησαν ελαφρώς τις απώλειές τους και μειώθηκαν κατά 7%.

Δεν ήταν άμεσα σαφές ποιες άλλες πολιτείες θα συμμετάσχουν στην αγωγή. Ένας εκπρόσωπος του γραφείου του Bonta δήλωσε ότι η έρευνα της Καλιφόρνια παραμένει ενεργή, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

Η προτεινόμενη συναλλαγή έχει αντιμετωπίσει αντιδράσεις από ηθοποιούς, συγγραφείς και άλλους στο Χόλιγουντ λόγω της δυνατότητάς της να καταργήσει θέσεις εργασίας. Το Χόλιγουντ και η Γουόλ Στριτ παρακολουθούν στενά τη συμφωνία υψηλού στοιχήματος, η οποία θα φέρει κοντά μερικά από τα πιο ανθεκτικά franchise της βιομηχανίας ψυχαγωγίας.