Streem Development – Hull Logistics: «Καθαρός ορίζοντας» για την επένδυση 300 εκατ. στον Ασπρόπυργο

«Πράσινο» από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στους περιβαλλοντικούς όρους για το logistics hub της Streem, που συνδέεται με το fund της HIG, στον Ασπρόπυργο. Ποια είναι η επένδυση. Ξεκινούν σύντομα οι διαδικασίες για τις βασικές εργασίες.

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«Ανοιχτός ορίζοντα» για την ανάπτυξη ενός μεγάλου κέντρου αποθήκευσης και διανομής εμπορευμάτων στον Ασπρόπυργο από τη Streem Development S.A., που ελέγχεται από την αμερικανική επενδυτική H.I.G. Capital δίνει η πρόσφατη απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσω της οποίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της μεγάλης επένδυσης που προσεγγίζει τα 300 εκατ. ευρώ στον Ασπρόπυργο. Πλέον, με τον φορέα ανάπτυξης να μαζεύει περιβαλλοντικές εγκρίσεις, έρχεται πιο κοντά η διαδικασία εκκίνησης των βασικών εργασιών του project.

Το έργο αφορά ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα logistics που σχεδιάζονται στη Δυτική Αττική, σε έκταση περίπου 292 στρεμμάτων, με δύο μεγάλες αποθήκες, συνολική δόμηση σχεδόν 119.000 τ.μ. και αποθηκευτική δυναμικότητα που προσεγγίζει τα 2 εκατ. κυβικά μέτρα.

Όπως παλιότερα αρκετές φορές αλλά και σχετικά πρόσφατα έχουμε αναφέρει, στο πλάνο του γκρουπ ξεχωρίζει η επένδυση, στρατηγικού χαρακτήρα, ύψους 300 εκατ. ευρώ, στις παλιές εγκαταστάσεις της Ελληνικής Χαλυβουργίας στον Ασπρόπυργο. Η Streem Development, που ανήκει στο αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο, προωθεί την υλοποίηση μεγάλου πρότυπου κέντρου διεθνών μεταφορών και αποθήκευσης μέσω τρένου, πλοίου και φορτηγών (trimodal) στον Ασπρόπυργο.

Αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου (Hull Logistics City) είναι η κατασκευή και λειτουργία ενιαίας πρότυπης υπερσύγχρονης μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας και συνδυασμένων μεταφορών, χερσαίων-θαλάσσιων-σιδηροδρομικών (tri-modal), στην περιοχή Ασπρόπυργου στη Δυτική Αττική. Βάσει όσων αναφέρονταν σε παλιότερα διαβούλευση, η περιοχή επέμβασης έχει επιφάνεια 291 στρέμματα (περιλαμβάνει τη δημιουργία αποθηκών 180.000 τ.μ. και 20.000 τ.μ. συνοδών χώρων, με δυνατότητα μεταποιητικών δράσεων) και βρίσκεται εντός της ΒΙ.ΠΕ. Διυλιστηρίων, στο 17ο χλμ. της Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου.

Η έκταση διαχωρίζεται από την Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου σε δύο τμήματα, τμήμα Α (238 στρέμματα) και τμήμα Β, παραλιακό (53 στρέμματα). Στο τμήμα Α προβλέπονται κτήριο πολλαπλών χρήσεων (εμπορικά, γραφεία, ξενοδοχείο, εστιατόριο κ.α.), αποθήκες, χώρος διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, parking. Στο τμήμα Β ανήκει ο λιμένας, χώρος διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, σταθμός διακίνησης φορτηγών, αποθήκη σταθμός διακίνησης Ι.Χ..

Ωστόσο, από τότε που το project πήρε το «πράσινο φως» ως Στρατηγική Επένδυση μέχρι τώρα, σε έναν βαθμό έχουν προκύψει αλλαγές σε επιχειρηματικό και γεωπολιτικό επίπεδο, έχουν αλλάξει τα δεδομένα και με αιχμή τις εξελίξεις στο Λιμάνι Ελευσίνας, και ενδεχομένως στον όμιλο να εξετάζουν ενδεχόμενο αναπροσαρμογής ως προς κάποιες από τις προβλεπόμενες χρήσεις. Δηλαδή να μειωθούν ή «βγούνε εκτός κάδρου» κάποιες (π.χ. ξενοδοχεία) προς όφελος βασικότερων δραστηριοτήτων.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η επένδυση ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο του Ασπροπύργου και συνολικά της Δυτικής Αττικής ως του βασικότερου κόμβου logistics της χώρας.