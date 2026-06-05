wall-σε-πίεση:-Βουτιά-nasdaq-και-s&p-500-λόγω-ημιαγωγών-και-ισχυρών-jobs-data

Ο δείκτης S&P 500 και ο Nasdaq Composite κινήθηκαν πτωτικά την Παρασκευή 5/6, επηρεασμένοι από τις σημαντικές απώλειες σε βασικές μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών και την άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, μετά τη δημοσίευση ισχυρότερων του αναμενομένου στοιχείων για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ τον Μάιο.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Παρασκευής, ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 υποχωρεί κατά 0,93% στις 7.513,45 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq καταγράφει απώλειες 1,78% στις 26.353,217 μονάδες. Με μικρότερες απώλειες κινείται ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones, κατά 0,15% στις 51.482,61 μονάδες.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκαν οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών. Η Broadcom υποχωρούσε περίπου 3%, μετά τη βουτιά άνω του 12% που σημείωσε την προηγούμενη συνεδρίαση. Η Marvell Technology έχανε περισσότερο από 6%, ενώ η Micron Technology κατέγραφε πτώση περίπου 5%.

Οι κινήσεις αυτές ακολούθησαν τη δημοσίευση των στοιχείων του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ (Bureau of Labor Statistics), σύμφωνα με τα οποία οι νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 172.000 τον Μάιο, σημαντικά υψηλότερα από τις 80.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας διατηρήθηκε στο 4,3%, παραμένοντας αμετάβλητο σε σχέση με τον Απρίλιο και ευθυγραμμισμένο με τις προβλέψεις.

Μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά, καθώς ενισχύθηκαν οι εκτιμήσεις ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ενδέχεται να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με τα δεδομένα του εργαλείου CME FedWatch. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου ξεπέρασε το 4,5%, ενώ η αντίστοιχη του 30ετούς κινήθηκε πάνω από το 5%.

«Θα είναι ένα δύσκολο ξεκίνημα για τον Κέβιν Γουόρς», δήλωσε ο Stephen Coltman, επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής της 21Shares. «Με τα σημερινά δεδομένα για τον πληθωρισμό και την απασχόληση, η συζήτηση μετατοπίζεται γρήγορα από το πότε η Fed θα μπορέσει να μειώσει τα επιτόκια στο γιατί δεν τα αυξάνει ακόμη. Αν η Fed περάσει από μια πιο ήπια (dovish) σε μια πιο αυστηρή (hawkish) στάση, οι αγορές πιθανότατα θα δυσκολευτούν να προσαρμοστούν και ενδέχεται να δούμε νέα περίοδο έντονης μεταβλητότητας».

Την Πέμπτη, ο Dow Jones είχε καταγράψει νέο ιστορικό υψηλό κλείσιμο. Ο S&P 500 είχε επίσης κινηθεί ανοδικά, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε λόγω μετατόπισης των επενδυτικών κεφαλαίων εκτός του τεχνολογικού κλάδου.

«Πολλοί επενδυτές θα ήθελαν να δουν μια ευρύτερη συμμετοχή της αγοράς στην άνοδο. Και όταν μιλάμε για διεύρυνση, πλέον δεν αφορά μόνο την απομάκρυνση από τις “Magnificent Seven”, αλλά κυρίως από τις εταιρείες εξοπλισμού και hardware που σχετίζονται με τους ημιαγωγούς», δήλωσε ο Charles Kantor, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίων της Neuberger Wealth, μιλώντας στο CNBC. «Είδαμε ένα μέρος αυτής της τάσης σήμερα, όμως η ζήτηση για υποδομές υπολογιστικής ισχύος και κέντρα δεδομένων μέχρι και το 2030 παραμένει εξαιρετικά ισχυρή».

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες μικρότερες του 1% και οδεύει προς την πρώτη αρνητική εβδομάδα έπειτα από εννέα συνεχόμενες ανοδικές. Ο Dow Jones βρίσκεται σε τροχιά εβδομαδιαίων κερδών περίπου 1%, ενώ ο Nasdaq Composite κατευθύνεται προς απώλειες σχεδόν 2%.