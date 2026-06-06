Αχτσιόγλου: Παραιτήθηκα από τη Νέα Αριστερά για λόγους στρατηγικής – Τι είπε για τα σενάρια προσχώρησης στο κόμμα Τσίπρα

Για βαθιά στρατηγική διάσταση με την ηγεσία της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο η Έφη Αχτσιόγλου περιγράγοντας τους λόγους της παραίτησής της αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμπόρευσης με το νέο κόμμα Τσίπρα, χωρίς όμως να προεξοφλεί τίποτα.

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Μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Δέκα με τόνο», λίγες ημέρες μετά την παραίτησή της από τη Νέα Αριστερά και την παράδοση της βουλευτικής της έδρας, είπε ότι η ηγεσία του κόμματος επέλεξε μια «λογική καταγραφής» και διατήρησης της πολιτικής ταυτότητας, ενώ η ίδια μαζί με περίπου 150 στελέχη και έξι βουλευτές θεωρούσε ότι η συγκυρία απαιτούσε ευρύτερες συμμαχίες.

«Αποχωρήσαμε γιατί υπήρχε μια στρατηγική διαφωνία για το τι πρέπει να γίνει στη χώρα», σημείωσε, τονίζοντας ότι η δική της πλευρά πίστευε πως μόνο μέσα από συσπείρωση δυνάμεων μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Υπογράμμισε επίσης ότι η διαφωνία αυτή «υπήρχε εδώ και πάνω από έναν χρόνο» και δεν μπορούσε να κρυφτεί «κάτω από το χαλί».

Για την απόφασή της να παραδώσει την έδρα, η Αχτσιόγλου μίλησε για ηθική και πολιτική ευθύνη, αλλά και για την αδυναμία της να λειτουργήσει ως ανεξάρτητη βουλεύτρια χωρίς πολιτικό φορέα αναφοράς. «Δεν συνδέεται με το κόμμα Τσίπρα», ξεκαθάρισε, απαντώντας σε όσους θεωρούν ότι η παραίτηση ανοίγει δρόμο για μετακίνηση.

Αναφερόμενη στη Νέα Αριστερά, παραδέχθηκε ότι το κόμμα δεν κατάφερε να πείσει τους πολίτες, αλλά επέμεινε πως ο λόγος της αποχώρησης ήταν η εγκατάλειψη της αρχικής στρατηγικής. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προστασία του εισοδήματος και η υπεράσπιση του κράτους δικαίου απέναντι σε σκάνδαλα όπως οι υποκλοπές, τα Τέμπη και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο χαρακτήρισε «σε πολύ δύσκολη εξίσωση», σημείωσε ότι η ύπαρξη του νέου κόμματος Τσίπρα δημιουργεί αντικρουόμενες τάσεις στο εσωτερικό του. Εκτίμησε ότι αν είχε εκλεγεί η ίδια πρόεδρος, «θα μπορούσε να υπάρξει διατήρηση της σοβαρότητας και της συγκρότησης», αλλά τόνισε ότι αυτό πλέον ανήκει στο παρελθόν.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τη Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, η Αχτσιόγλου εμφανίστηκε ανοιχτή αλλά όχι δεσμευμένη. Επισήμανε ότι το νέο κόμμα δείχνει να κινείται προς την κατεύθυνση της κυβερνητικής αλλαγής και της «κυβερνώσας Αριστεράς», ωστόσο υπογράμμισε ότι «είναι ακόμη νωρίς» και ότι τίποτα δεν είναι προεξοφλημένο.

Κατά την ίδια, το κρίσιμο ζητούμενο σήμερα είναι η προγραμματική αντιπαράθεση με τη ΝΔ και η δημιουργία ενός ισχυρού πόλου εξουσίας που θα επιδιώξει πραγματική πολιτική αλλαγή. «Δεν αρκεί η καταγραφή. Οι πολίτες θέλουν αλλαγή», είπε χαρακτηριστικά.

- sofokleous10.gr

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