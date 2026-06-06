ΗΠΑ:-Το-40%-των-απολύσεων-του-Μαΐου-αποδόθηκε-στην-τεχνητή-νοημοσύνη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να μην έχει φέρει ακόμη την ώρα της κρίσης στην αγορά εργασίας, αλλά οι εταιρείες επικαλούνται τις τεχνολογικές εξελίξεις όταν προχωρήσουν σε απολύσεις σύμφωνα με νέα έκθεση της Challenger, Gray & Christmas.

Στην τελευταία έκθεση της παγκόσμιας εταιρείας αναφέρεται ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη ευθύνεται για το 40% των 97.006 περικοπών θέσεων εργασίας από εργοδότες με έδρα τις ΗΠΑ τον Μάιο.

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Πρόκειται για το υψηλότερο μηνιαίο ποσοστό που καταγράφεται από τότε που η Challenger άρχισε να παρακολουθεί την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην απώλεια θέσεων εργασίας το 2023.

Μέχρι στιγμής το 2026, η Challenger αναφέρει ότι 87.714 περικοπές έχουν αποδοθεί στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ξεπερνώντας κατά πολύ τις συνολικά 54.836 που καταγράφηκαν το 2025.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν έχει φέρει ακόμα την ημέρα της αποκάλυψης για την αγορά εργασίας που κάποιοι προέβλεψαν», δήλωσε ο Andy Challenger, ειδικός σε θέματα εργασίας και χώρου εργασίας και επικεφαλής εσόδων της Challenger, Gray & Christmas.

«Όπως και τα υπολογιστικά φύλλα και το - πριν από αυτήν, η τεχνολογία τελικά θα κάνει τους εργαζόμενους πιο παραγωγικούς, αλλά τα δεδομένα μας δείχνουν ότι οι εταιρείες ήδη ενεργούν με βάση αυτήν, επικαλούμενες την Τεχνητή Νοημοσύνη περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο λόγο για να πραγματοποιήσουν περισσότερες περικοπές», πρόσθεσε.

Συνολικά, η Challenger διαπίστωσε ότι τον Μάιο του 2026 σημειώθηκε ο υψηλότερος αριθμός απολύσεων από το 2020, όταν ανακοινώθηκαν 397.016 περικοπές θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της πανδημίας του κορωνοϊού. Η τεχνολογία παραμένει ο κορυφαίος τομέας για τις απολύσεις με «μεγάλη διαφορά», αναφέρει η έκθεση.

Ο βαθμός στον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη ευθύνεται για τις απολύσεις αμφισβητείται έντονα, συμπεριλαμβανομένων, όπως ήταν αναμενόμενο, και από εκείνους των οποίων οι εταιρείες εμπλέκονται άμεσα στην άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε πρόσφατα ότι οι εταιρείες «ξεπλένουν» τις απολύσεις τους με το να τις αποδίδουν στην τεχνολογία.

Αντίστοιχα, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Apollo Global Management, Torsten Sløk, έγραψε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν βλέπει «καθόλου στοιχεία για απώλειες θέσεων εργασίας λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης», επικαλούμενος την Εθνική Έκθεση Απασχόλησης του ADP.

Πέρα από την Τεχνητή Νοημοσύνη, η έκθεση της Challenger διαπίστωσε ότι μέχρι στιγμής φέτος, οι άλλοι σημαντικότεροι λόγοι που επικαλούνται οι εργοδότες όταν ανακοινώνουν απολύσεις είναι οι «συνθήκες της αγοράς και οι οικονομικές συνθήκες», οι οποίες έχουν αναφερθεί για 69.645 περικοπές, τα «λουκέτα», τα οποία έχουν αναφερθεί για 66.733 περικοπές και η «αναδιάρθρωση», η οποία έχει αποδοθεί σε 52.249.