Η-νέα-τάση-στο-linkedin:-Χρηματοδότηση-μέσω-crowdfunding-για-ανέργους

To LinkedIn ξεκίνησε ως μια πλατφόρμα επαγγελματικής δικτύωσης, με προφίλ προσεγμένα βιογραφικά και ενημερώσεις σχετικές με την επαγγελματική σταδιοδρομία των χρηστών και τις εξελίξεις στον επαγγελματικό τους χώρο.

Σήμερα, εν μέσω της επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας και του υψηλού πληθωρισμού των τελευταίων ετών, η πλατφόρμα έχει γίνει ένας χώρος όπου οι εργαζόμενοι δημοσιεύουν τα νέα σχετικά με απολύσεις, αναζήτηση εργασίας και πλέον, άμεσα αιτήματα για παροχής οικονομικής βοήθειας μέσω crowdfunding.

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Αυτό αναφέρει δημοσίευμα του Business Ιnsider που εξέτασε 50 αναρτήσεις στο LinkedIn από το περασμένο έτος στις ΗΠΑ που περιείχαν συνδέσμους για την πλατφόρμα GoFundMe, με επαναλαμβανόμενες αναφορές στο θέμα της ανεργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, στους αυξανόμενους λογαριασμούς και στις έκτακτες οικονομικές ανάγκες.

Πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν την απόφαση για crowdfunding στο LinkedIn ως αμήχανη, άβολη ή επιβαλλόμενη από την ανάγκη.

Περίπου οι μισές αναρτήσεις προέρχονταν από άτομα που συγκέντρωναν χρήματα μετά από απόλυση ή παρατεταμένη αναζήτηση εργασίας, ενώ άλλοι ζήτησαν βοήθεια για ιατρικούς λόγους ή δυσκολίες που επηρέαζαν την οικογένεια και τους φίλους τους.

Τι έχει αλλάξει

Οι κανόνες γύρω από τα προσωπικά θέματα στο διαδίκτυο έχουν αλλάξει ραγδαία, σχολίασε η Μπρουκ Έριν Ντάφι, αναπληρώτρια καθηγήτρια επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Cornell, η οποία μελετά τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την αγορά εργασίας και οι δημόσιες συζητήσεις σχετικά με την εργασιακή κουλτούρα, συμπεριλαμβανομένης της τάσης της «σιωπηλής παραίτησης», έχουν ενθαρρύνει πιο ανοιχτές συζητήσεις σχετικά με τις επαγγελματικές δυσκολίες, είπε.

«Οι άνθρωποι δεν μοιράζονται απλώς πιο πολλά για την προσωπική τους ζωή αλλά είναι πιο πιθανό να εκφράσουν την ευαλωτότητά τους σε επαγγελματικό πλαίσιο, αναφερόμενοι σε θέματα από απολύσεις έως αποθαρρυντικές εμπειρίες στην εργασία», συνέχισε.

Υπάρχει ένας ακόμη λόγος για τον οποίο το LinkedIn μπορεί να βλέπει μια αύξηση των καμπανιών GoFundMe: είναι σε μεγάλο βαθμό μια πλατφόρμα για εργαζόμενους γραφείου οι οποίοι έχουν επηρεαστεί δυσανάλογα από την επιβράδυνση των προσλήψεων των τελευταίων ετών, ανέφερε από την πλευρά του ο Άντριου Σέλεπακ, καθηγητής στα Social Media στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα.

H σταδιακή ενσωμάτωση της Gen Z στο LinkedIn — η οποία είναι πιο εξοικειμένη με την κοινοποίηση προσωπικών εμπειριών στο διαδίκτυο — θα μπορούσε επίσης να συμβάλει σε πιο ειλικρινείς αναρτήσεις στην πλατφόρμα, πρόσθεσε.

Ταυτόχρονα, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι μπορεί απλώς να έχουν μεγαλύτερο κύκλο στην πλατφόρμα, για να αναζητήσουν υποστήριξη, δεδομένου ότι το LinkedIn ξεκίνησε το 2003, γεγονός που το καθιστά πιο παλιό από τα Facebook, YouTube, Twitter/X, Instagram, Snapchat και TikTok.