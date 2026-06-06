Η-ipo-της-spacex-δίνει-νέα-ώθηση-στις-επενδύσεις-ιδιωτών-στην-Ευρώπη

Η SpaceX εξετάζει το ενδεχόμενο να διαθέσει έως και το 30% της προσφοράς σε ιδιώτες επενδυτές – ένα ασυνήθιστα μεγάλο ποσοστό για λιανικούς επενδυτές.

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Οι Ευρωπαίοι ιδιώτες επενδυτές συγκαταλέγονται σε εκείνους που διεκδικούν μερίδιο από την πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της SpaceX. Ωστόσο, ορισμένοι παρατηρητές προειδοποιούν ότι η επένδυση αυτή μπορεί να αποδειχθεί μια δύσκολη και ασταθής διαδρομή για όσους δεν διαθέτουν τους πόρους και την υποστήριξη που έχουν οι θεσμικοί επενδυτές.

Η SpaceX εξετάζει το ενδεχόμενο να διαθέσει έως και το 30% της προσφοράς σε ιδιώτες επενδυτές – ένα ασυνήθιστα μεγάλο ποσοστό για λιανικούς επενδυτές (retail tranche). Προσφορές προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Ισπανία, τη Σουηδία και την Ελβετία.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οκτώ διαδικτυακές επενδυτικές πλατφόρμες έχουν αρχίσει να προσκαλούν Βρετανούς πελάτες να υποβάλουν αίτηση για μετοχές της άντλησης κεφαλαίων ύψους 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η προσφορά θεωρείται από ορισμένους ως η σημαντικότερη που απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές στη χώρα από την εισαγωγή της τότε κρατικής Royal Mail στο χρηματιστήριο το 2013 και ως μια ευκαιρία να αναζωογονηθεί η μάλλον υποτονική επενδυτική κουλτούρα.

«Το ενδιαφέρον των ιδιωτών επενδυτών εδώ είναι πρωτοφανές σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη συμφωνία. Οι επενδυτές θέλουν να γίνουν μέρος του ονείρου», δήλωσε ο Ygal El Harrar, παγκόσμιος επικεφαλής αγορών μετοχικού κεφαλαίου για τον τομέα της τεχνολογίας στην BNP Paribas.

Η αγορά αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO) στην Ευρώπη έχει υποχωρήσει σημαντικά από το 2021. Παράλληλα, το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών που είναι επενδεδυμένο σε χρηματοοικονομικούς τίτλους ανέρχεται μόλις στο 17%, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποσοστό που υπολείπεται σημαντικά του 43% που καταγράφεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τρεις ακαδημαϊκοί και ένας εκπρόσωπος για τα δικαιώματα των καταναλωτών συνέστησαν προσοχή, λόγω της ιδιαίτερα υψηλής αποτίμησης της ζημιογόνου SpaceX στα 1,75 τρισεκατομμύρια δολάρια. Επισήμαναν επίσης ότι το μικρό ποσοστό μετοχών που θα διατεθεί στο κοινό (λιγότερο από 5% του συνόλου) και η απουσία δικαιωμάτων ψήφου ενδέχεται να δημιουργούν πρόσθετους κινδύνους για τους επενδυτές.

Η SpaceX δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του Reuters για σχόλιο. Ο ιδρυτής και επικεφαλής της εταιρείας, Έλον Μασκ, δήλωσε την Πέμπτη ότι αισθάνεται «αρκετά αισιόδοξος» για τις προβλέψεις εσόδων της εταιρείας και ότι τα έσοδα έχουν γίνει «πολύ πιο προβλέψιμα».

Απογείωση

Οι απόψεις σε επενδυτικά φόρουμ και σε πλατφόρμες όπως το Reddit είναι διχασμένες. Κάποιοι επενδυτές εμφανίζονται ενθουσιασμένοι, ενώ άλλοι αποθαρρύνονται από την υψηλή αποτίμηση ή από τον τρόπο ηγεσίας του Μασκ.

Η Hargreaves Lansdown ανέφερε ότι 35.000 πελάτες της είχαν εγγραφεί για ειδοποιήσεις σχετικά με IPO από τότε που κυκλοφόρησαν οι πρώτες φήμες για την προσφορά της SpaceX τον Απρίλιο.

Η Revolut, στη σελίδα που έχει αφιερώσει στη δημόσια προσφορά μετοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο και η οποία στοχεύει στην προσέλκυση νέων πελατών, προβάλλει ένα βίντεο πλήρους οθόνης με πύραυλο της SpaceX να εκτοξεύεται. Στη συνέχεια παραθέτει τους κινδύνους της επένδυσης, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο οι αιτούντες να μη λάβουν τελικά καμία μετοχή.

Ο Meziane Lasfer, καθηγητής Χρηματοοικονομικής στη Bayes Business School του Λονδίνο, δήλωσε ότι ενώ οι θεσμικοί επενδυτές διαθέτουν βάσεις δεδομένων και ομάδες χρηματοοικονομικών αναλυτών που τους βοηθούν να εκτιμήσουν την πραγματική αξία μιας εταιρείας, οι ιδιώτες επενδυτές θα αναλάμβαναν «πολύ μεγάλο κίνδυνο» συμμετέχοντας στην προσφορά.

«Πρόκειται για μια εταιρεία που καταγράφει τεράστιες ζημίες και, στην τιμή με την οποία εισέρχεται στην αγορά, αποτιμάται περίπου στις 100 φορές τα ετήσια έσοδά της (δείκτης τιμής προς πωλήσεις – price-to-sales ratio), κάτι που είναι εξαιρετικά υψηλό. Συνήθως, ένας δείκτης περίπου 2 έως 3 φορές θεωρείται πολύ καλός.»

Ο καθηγητής υπογράμμισε ότι η αποτίμηση της SpaceX είναι εξαιρετικά απαιτητική σε σύγκριση με τα συνήθη επίπεδα της αγοράς, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για τους ιδιώτες επενδυτές εάν η εταιρεία δεν επιτύχει τις αναμενόμενες επιδόσεις στο μέλλον.

Από την άλλη πλευρά, ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, μίας από τις πολλές τράπεζες που συμμετέχουν στην κοινοπραξία ανάληψης της δημόσιας προσφοράς, δήλωσε ότι στόχος είναι να αντιμετωπιστούν «οι ιδιώτες επενδυτές με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται οι θεσμικοί επενδυτές».

Η δήλωση αυτή αποσκοπεί στο να καθησυχάσει τις ανησυχίες ότι οι μεγάλοι επαγγελματίες επενδυτές θα τύχουν προνομιακής μεταχείρισης κατά την κατανομή των μετοχών.

Ωστόσο, αρκετοί ειδικοί εξακολουθούν να τονίζουν ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν διαθέτουν τα ίδια ερευνητικά εργαλεία, τις αναλυτικές ομάδες και την πρόσβαση σε πληροφορίες που έχουν τα μεγάλα επενδυτικά ιδρύματα, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την αξιολόγηση του πραγματικού επενδυτικού κινδύνου.