ΙΑΤΑ:-Στη-σύνοδο-του-Ρίο-οι-αεροπορικές-εταιρείες-δοκιμάζουν-τα-όρια-των-ναύλων-εν-μέσω-ενεργειακού-σοκ

Εκτός από το κόστος των καυσίμων, οι αερομεταφορείς αντιμετωπίζουν και την έλλειψη νέων αεροσκαφών.

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Οι επικεφαλής των παγκόσμιων αεροπορικών εταιρειών ανοίγουν το ετήσιο συνέδριό τους το Σάββατο στο Ρίο ντε Τζανέιρο, αντιμετωπίζοντας μια πιο έντονη δοκιμασία για την ανάκαμψη του κλάδου μετά την πανδημία, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αυξάνει το κόστος των καυσίμων και διαταράσσει τον εναέριο χώρο, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν να μετριάσουν το πλήγμα με υψηλότερα εισιτήρια και περιορισμό της χωρητικότητας.

Η ετήσια συνάντηση 6–8 Ιουνίου της International Air Transport Association (IATA) πραγματοποιείται την ώρα που το σοκ στις τιμές των καυσίμων συναντά ένα ακόμη πρόβλημα που οι αεροπορικές δεν μπορούν να επιλύσουν γρήγορα: την έλλειψη νέων αεροσκαφών.

Οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις από τις εταιρείες Boeing και Airbus έχουν αναγκάσει πολλές αεροπορικές εταιρείες να διατηρούν σε λειτουργία παλαιότερα, λιγότερο αποδοτικά ως προς την κατανάλωση καυσίμων αεροσκάφη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας έτσι το κόστος συντήρησης και καυσίμων, τη στιγμή που οι τιμές του πετρελαίου έχουν ήδη αυξηθεί.

Η IATA, η οποία εκπροσωπεί περισσότερες από 370 αεροπορικές εταιρείες που αντιστοιχούν περίπου στο 85% της παγκόσμιας αεροπορικής κίνησης, είχε προβλέψει καθαρά κέρδη-ρεκόρ ύψους 41 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον κλάδο φέτος, πριν από τον πόλεμο. Ωστόσο, στελέχη του κλάδου και αναλυτές εκτιμούν ότι αυτή η πρόβλεψη πιθανότατα θα αναθεωρηθεί προς τα κάτω στη διάρκεια της συνάντησης.

Μια έρευνα της Deloitte σε 21 διευθύνοντες συμβούλους αεροπορικών εταιρειών που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα δείχνει ότι η μεταβλητότητα στις τιμές των καυσίμων και ο πληθωρισμός βρίσκονται στην κορυφή της λίστας κινδύνων του κλάδου, ωθώντας τις εταιρείες να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στον έλεγχο κόστους και στη χρηματοοικονομική σταθερότητα.

«Μαζί, έχουν μετατρέψει αυτό που υποτίθεται ότι θα ήταν μια χρονιά-ρεκόρ σε μάχη για τα περιθώρια κέρδους», ανέφερε η έρευνα.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν δύο βασικά κόστη: τα καύσιμα και το εργατικό κόστος. Οι απότομες αυξήσεις στα καύσιμα είναι δύσκολο να απορροφηθούν, επειδή πολλά εισιτήρια πωλούνται εβδομάδες ή και μήνες πριν από το ταξίδι. Επιπλέον, οι μεγαλύτερες διαδρομές καταναλώνουν περισσότερο καύσιμο και μειώνουν την αποδοτικότητα τόσο των αεροσκαφών όσο και των πληρωμάτων.

Η πρόκληση είναι πόσο από το πρόσφατο «σοκ» στις τιμές των καυσίμων μπορεί να μετακυλιστεί στους επιβάτες, πριν οι υψηλότερες τιμές αρχίσουν να μειώνουν τη ζήτηση.

Ανθεκτική η ζήτηση

Μέχρι στιγμής, η ζήτηση για ταξίδια έχει παραμείνει ανθεκτική σε αρκετές μεγάλες αγορές, ιδιαίτερα μεταξύ επιβατών premium και εταιρικών πελατών, δίνοντας στις αεροπορικές μεγαλύτερο περιθώριο να αυξήσουν τις τιμές.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι εγχώριοι ναύλοι που δημοσιεύτηκαν έως τις 25 Μαΐου δείχνουν ισχυρή ζήτηση και επιτυχή μετακύλιση του αυξημένου κόστους καυσίμων, με τις τιμές για κρατήσεις μίας εβδομάδας πριν την πτήση να είναι αυξημένες κατά 35,8% σε ετήσια βάση και για κρατήσεις τεσσάρων εβδομάδων κατά 39,4%, σύμφωνα με την Raymond James.

«Η διάθεση των επιβατών να πληρώσουν τα τελευταία χρόνια, είτε σε περιόδους κρίσης είτε όχι, από την πλευρά της premium κατηγορίας ήταν πολύ ισχυρή και βλέπουμε αυτή τη δυναμική να συνεχίζεται», δήλωσε ο Alexandre Lefevre, αντιπρόεδρος δικτύου σχεδιασμού και παγκόσμιων πωλήσεων της Air Canada, στο Reuters.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν όρια. Οι υψηλότεροι ναύλοι μπορούν να βοηθήσουν τις αεροπορικές να ανακτήσουν μέρος του κόστους καυσίμων, αλλά ενδέχεται να απομακρύνουν ταξιδιώτες με πιο περιορισμένο προϋπολογισμό. Ο κίνδυνος αυτός είναι μεγαλύτερος σε περιοχές όπου τα νομίσματα είναι αδύναμα, η καταναλωτική δαπάνη πιέζεται ή οι αεροπορικές δεν διαθέτουν την τιμολογιακή ισχύ μεγάλων δικτύων.

Παρά τις πιέσεις, ορισμένες εταιρείες συνεχίζουν να σχεδιάζουν ανάπτυξη. Η Singapore Airlines βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τουλάχιστον 50 μεγάλα αεροσκάφη ευρείας ατράκτου (wide-body jets), ενώ η Qantas εξετάζει παραγγελία περίπου 20 αεροσκαφών ευρείας ατράκτου από την Airbus ή την Boeing, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Reuters.