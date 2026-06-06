Ιράν-προς-ΗΠΑ:-Τα-παγωμένα-δισεκατομμύρια-κρίνουν-τη-συμφωνία-για-τον-τερματισμό-του-πολέμου

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δήλωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου προσκρούουν κυρίως στο ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε σήμερα.

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Στο Ιράν έχουν επιβληθεί εδώ και δεκαετίες κυρώσεις από τις ΗΠΑ οι οποίες έχουν δημιουργήσει προβλήματα στο οικονομικό του σύστημα. Εξάλλου μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας που βρίσκονταν στο εξωτερικό πάγωσαν.

«Αν (ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ) θέλει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, αυτά τα 24 δισεκ. δολάρια αποτελούν τεστ» για την αξιοπιστία του, εκτίμησε ο Ρεζαΐ σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για το ύψος των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, αλλά τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πρόσφατα ότι κυμαίνονται από 100 ως 123 δισεκ. δολάρια. Το Ιράν θέτει ως όρο οποιασδήποτε συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου την αποδέσμευση μέρους του ποσού αυτού.

«Είναι ένα τεστ το οποίο οι ΗΠΑ πρέπει να περάσουν ώστε να ανοίξει ο δρόμος» προς μια συμφωνία, πρόσθεσε ο Ρεζαΐ, πρώην επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης – του επίλεκτου σώματος του στρατού του Ιράν. «Είναι δικά μας χρήματα, όχι των ΗΠΑ», υπογράμμισε.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, πυροδοτώντας μια σύγκρουση που έχει κλονίσει την παγκόσμια οικονομία λόγω της επέκτασής της στην υπόλοιπη Μέση Ανατολή με τα ιρανικά αντίποινα.

Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στις 8 Απριλίου, χάρη στη μεσολάβηση του Πακιστάν.

Ωστόσο οι εχθροπραξίες έχουν ξαναρχίσει τις τελευταίες ημέρες, ιδιαίτερα γύρω από το Στενό του Ορμούζ, μια στρατηγική θαλάσσια οδό για τους υδρογονάνθρακες που ελέγχεται από το Ιράν.

Ο Ρεζαΐ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα «επεκτείνει τη σύγκρουση» πέρα από τον Κόλπο εάν οι ΗΠΑ ξαναρχίσουν τις εχθροπραξίες.

«Θα δώσουμε άλλη διάσταση στο πόλεμο εξαπολύοντας επιθέσεις σε άλλες αμερικανικές βάσεις από αυτές στις οποίες έχουμε επιτεθεί μέχρι στιγμής», υπογράμμισε, αν και εκτίμησε ότι «η πιθανότητα ενός πολέμου είναι μικρή».