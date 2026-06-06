Καύσιμα:-Οι-πρώτες-ανάσες-του-καλοκαιριού-στην-αντλία-και-οι-νέες-μειώσεις-που-έρχονται

Οι τιμές των καυσίμων υποχωρούν καθώς η πτώση του Brent αρχίζει να περνά στην ελληνική αγορά, με τη βενζίνη και το ντίζελ να καταγράφουν σημαντική αποκλιμάκωση σε σχέση με έναν μήνα πριν.

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Η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου συνεχίζει να περνά σταδιακά στην ελληνική αγορά καυσίμων, δημιουργώντας προσδοκίες για νέο γύρο μειώσεων μέσα στις επόμενες ημέρες. Το Brent κινήθηκε την Παρασκευή κοντά στα 93 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές αξιολόγησαν θετικά τις εξελίξεις γύρω από τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση του Ομάν, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να αυξηθεί η προσφορά αργού στην παγκόσμια αγορά και να περιοριστούν οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι στην περιοχή. Την ίδια ώρα, παράγοντες της αγοράς καυσίμων στην Ελλάδα θεωρούν ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών δεν έχει αποτυπωθεί πλήρως ακόμη στις χονδρικές τιμές και αναμένουν περαιτέρω μειώσεις τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, εφόσον διατηρηθεί το σημερινό περιβάλλον στις διεθνείς αγορές.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των νομών, τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης, ωστόσο, αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι οι οδηγοί, στην πλειονότητα των νομών, εξακολουθούν να πληρώνουν πάνω από 2 ευρώ για την απλή αμόλυβδη.

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Από τις Κυκλάδες έως τη Δυτική Μακεδονία: Χάσμα τιμών άνω των 25 λεπτών το λίτρο

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 2,03 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης στα 1,735 ευρώ ανά λίτρο.

Οι ακριβότερες τιμές εξακολουθούν να καταγράφονται στις νησιωτικές περιοχές, με τις Κυκλάδες να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας καθώς η αμόλυβδη φτάνει κατά μέσο όρο τα 2,255 ευρώ ανά λίτρο και το ντίζελ τα 1,944 ευρώ. Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 2,135 ευρώ και 1,845 ευρώ αντίστοιχα, ενώ πάνω από τα 2,09 ευρώ κινείται η αμόλυβδη και σε Λέσβο, Ηράκλειο, Λασίθι και Κεφαλονιά. Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες τιμές για την αμόλυβδη καταγράφονται στην Αττική με 1,998 ευρώ ανά λίτρο, καθώς και στους νομούς Κορινθίας και Πιερίας με 2,005 ευρώ, ενώ στο ντίζελ κίνησης φθηνότερες εμφανίζονται η Ημαθία με 1,701 ευρώ ανά λίτρο, οι Σέρρες με 1,706 ευρώ, η Δράμα με 1,707 ευρώ και η Αττική με 1,708 ευρώ.

Η εικόνα επιβεβαιώνει ότι το μεταφορικό κόστος και η νησιωτικότητα εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης των τιμών, με τη διαφορά μεταξύ των ακριβότερων και των φθηνότερων περιοχών να ξεπερνά τα 25 λεπτά ανά λίτρο τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης.

Πτώση έως και 14 λεπτά μέσα σε έναν μήνα

Τον τελευταίο μήνα, οι τιμές των καυσίμων έχουν ακολουθήσει καθοδική πορεία σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σε πανελλαδικό επίπεδο, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης υποχώρησε από τα 2,094 ευρώ ανά λίτρο στα 2,03 ευρώ, καταγράφοντας μείωση 6,4 λεπτών ανά λίτρο, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο από 1,871 ευρώ ανά λίτρο υποχώρησε στα 1,735 ευρώ, δηλαδή κατά 13,6 λεπτά ανά λίτρο. Η πτώση είναι εμφανής και στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στην Αττική, η αμόλυβδη από 2,079 ευρώ ανά λίτρο υποχώρησε στα 1,998 ευρώ, περνώντας ξανά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, ενώ το ντίζελ κίνησης μειώθηκε από 1,845 σε 1,708 ευρώ ανά λίτρο. Στις Κυκλάδες, παρότι η αμόλυβδη παρέμεινε η ακριβότερη της χώρας και κινήθηκε ελαφρώς υψηλότερα σε σχέση με τις αρχές Μαΐου, από 2,222 σε 2,255 ευρώ ανά λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης κατέγραψε σημαντική αποκλιμάκωση, υποχωρώντας από τα 2,051 στα 1,944 ευρώ ανά λίτρο.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και σε άλλες νησιωτικές περιοχές, όπου το ντίζελ ακολούθησε ταχύτερα την πτώση των διεθνών τιμών. Η συνολική εικόνα της αγοράς δείχνει ότι η διόρθωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου έχει αρχίσει να περνά στην αντλία, αν και οι οδηγοί στα νησιά συνεχίζουν να πληρώνουν αισθητά υψηλότερες τιμές σε σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα.

Τουρισμός, μετακινήσεις και καλοκαιρινή ζήτηση

Η εξέλιξη των τιμών αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η χώρα εισέρχεται στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου. Οι θερινοί μήνες χαρακτηρίζονται παραδοσιακά από αυξημένη κατανάλωση καυσίμων, τόσο λόγω των μετακινήσεων των Ελλήνων προς την περιφέρεια και τα νησιά όσο και λόγω της έντονης τουριστικής δραστηριότητας. Η ζήτηση για ντίζελ κίνησης ενισχύεται από τα τουριστικά λεωφορεία, τα οχήματα ενοικίασης και τις εμπορευματικές μεταφορές που εξυπηρετούν τις αυξημένες ανάγκες των δημοφιλών προορισμών. Παράλληλα, η αυξημένη κίνηση στην ακτοπλοΐα και στις αερομεταφορές οδηγεί σε μεγαλύτερη κατανάλωση ναυτιλιακών καυσίμων και jet fuel, με τις εξελίξεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου να επηρεάζουν συνολικά το κόστος μετακίνησης και λειτουργίας του τουριστικού κλάδου. Για τον λόγο αυτό, κάθε αποκλιμάκωση στις τιμές του αργού παρακολουθείται στενά τόσο από την αγορά, καθώς μπορεί να περιορίσει μέρος των πιέσεων στο λειτουργικό κόστος της θερινής περιόδου.

Σε ισχύ η μείωση των 15 λεπτών στο ντίζελ κίνησης

Πρόσθετη στήριξη για τους οδηγούς και τις επιχειρήσεις μεταφορών προσφέρει και η μείωση κατά 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης που ισχύει για τον Ιούνιο. Το μέτρο έρχεται να ενισχύσει την αποκλιμάκωση που προκαλεί η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, περιορίζοντας περαιτέρω το κόστος μετακίνησης σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι οδικές μεταφορές, ο τουρισμός και η εμπορευματική κίνηση. Για έναν οδηγό που γεμίζει ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, το όφελος αντιστοιχεί σε περίπου 7,5 ευρώ ανά γέμισμα, ενώ για επαγγελματίες με υψηλή κατανάλωση καυσίμου, όπως τουριστικά λεωφορεία, εταιρείες logistics και μεταφορικές επιχειρήσεις, η εξοικονόμηση είναι πολλαπλάσια σε μηνιαία βάση.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι ο συνδυασμός της μείωσης κατά 15 λεπτά ανά λίτρο και της υποχώρησης των διεθνών τιμών του αργού δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω αποκλιμάκωση του ντίζελ κίνησης μέσα στις επόμενες εβδομάδες, εφόσον δεν υπάρξουν νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.