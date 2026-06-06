Νέα-ένταση-στον-Περσικό-Κόλπο:-Προειδοποιητικά-πυρά-του-Ιράν-στα-Στενά-του-Ορμούζ-και-αμερικανικά-πλήγματα-σε-ραντάρ

Νέα ένταση καταγράφεται στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, καθώς σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας προχώρησαν σε προειδοποιητικά πυρά κοντά στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο. Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι κατέρριψε τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον ραντάρ επιτήρησης στις ιρανικές ακτές.

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Προειδοποιητικά πυρά από το Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Mehr, οι ιρανικές δυνάμεις προχώρησαν το Σάββατο σε σειρά πυρών που χαρακτηρίστηκαν ως «προειδοποιητικό μέτρο» κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι τα πυρά ενδέχεται να συνδέονται με την αναδιάταξη αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Κατά το Mehr, ο στόχος των πυρών βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή πέρα από το νησί Λαράκ, μικρό νησί που βρίσκεται ανοιχτά της Μπαντάρ Αμπάς, ενός από τα σημαντικότερα λιμάνια του Ιράν στον Περσικό Κόλπο.

Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο ανέφερε ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν πληροφορίες περί επίθεσης στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, τις οποίες χαρακτήρισε αβάσιμες.

Οι εξελίξεις σημειώνονται ενώ Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από διεθνή μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι το Ιράν εκτόξευσε πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς την περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Η συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς κόμβους παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτής διέρχεται μεγάλο ποσοστό των διεθνών εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η CENTCOM ανακοίνωσε κατάρριψη drones και πλήγματα σε ραντάρ

Λίγες ώρες αργότερα, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν τέσσερα ιρανικά drones αυτοκτονίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θεωρήθηκε ότι συνιστούσαν άμεση απειλή για τη ναυσιπλοΐα και την εμπορική κίνηση στην περιοχή.

Όπως αναφέρεται, μετά την κατάρριψη των drones οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον παράκτιων εγκαταστάσεων επιτήρησης και συγκεκριμένα σε σταθμούς ραντάρ στην περιοχή Γκορούκ και στο νησί Κεσμ του Ιράν.

«Τα drones αποτελούσαν άμεση απειλή για την περιφερειακή θαλάσσια κυκλοφορία. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στη συνέχεια ιρανικά παράκτια ραντάρ επιτήρησης στο Γκορούκ και στο νησί Κεσμ, προκειμένου να αποτρέψουν περαιτέρω επιθέσεις», ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτησή της.

Moments ago, CENTCOM forces shot down four Iranian one-way attack drones that were launched toward the Strait of Hormuz. The attack drones posed an immediate threat to regional maritime traffic. U.S. forces subsequently struck Iranian coastal surveillance radar sites in Goruk and… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 5, 2026

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να απαντά σε αυτό που χαρακτήρισε «αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα» στο πλαίσιο της νόμιμης άμυνας.

Ανησυχία για νέα κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο

Τα νέα περιστατικά αυξάνουν την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό Κόλπο, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής.

Η περιοχή θεωρείται κρίσιμη για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας και οποιαδήποτε στρατιωτική αντιπαράθεση μπορεί να έχει επιπτώσεις τόσο στις διεθνείς αγορές όσο και στη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής.

Τραμπ: «Προχωράμε πολύ γρήγορα» παρά τους τρεις μήνες πολέμου

Οι εξελίξεις σημειώνονται ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη στρατηγική του απέναντι στο Ιράν, απορρίπτοντας τις επικρίσεις για τη διάρκεια της σύγκρουσης, η οποία πλησιάζει πλέον τους τρεις μήνες από την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων.

Σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς, παρά το γεγονός ότι αρχικά είχε αφήσει να εννοηθεί πως η κρίση θα μπορούσε να επιλυθεί μέσα σε τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

«Προχωράω πολύ γρήγορα. Βρίσκομαι στον τρίτο μήνα. Ο πόλεμος του Βιετνάμ διήρκεσε 19 χρόνια. Εγώ είμαι μόλις στον τρίτο μήνα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί ούτε μια προσωρινή συμφωνία με την Τεχεράνη, ενώ οι τελευταίες κινήσεις του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ εγείρουν ερωτήματα για το κατά πόσο η ιρανική ηγεσία επιδιώκει πραγματικά μια διπλωματική διέξοδο.

«Είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτούς. Είχαν μεγάλη ανεξαρτησία και για χρόνια αντιμετώπισαν πολύ αδύναμη και αναποτελεσματική ηγεσία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες», ανέφερε.

Όπως ανέφερε, «οι περισσότερες εγκαταστάσεις παραγωγής drones έχουν καταστραφεί, οι περισσότερες θέσεις εκτόξευσης έχουν καταστραφεί και οι περισσότερες περιοχές κατασκευής πυραύλων έχουν καταστραφεί».

Παρά τα πλήγματα, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να διατηρεί επιχειρησιακές δυνατότητες.

«Εξακολουθούν να έχουν δυνατότητες. Έχουν κάποιους πυραύλους, έχουν κάποια drones. Θα έλεγα ότι, ποσοστιαία, έχουν ίσως το 21%-22% των πυραύλων τους. Είναι πολλοί πύραυλοι, αλλά δεν είναι αυτό που είχαν όταν επιτεθήκαμε για πρώτη φορά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Είναι περήφανοι, αλλά δεν έχουν άλλη επιλογή»

Ερωτηθείς γιατί το Ιράν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει σε μια συμφωνία, παρά τους ισχυρισμούς του ότι η Τεχεράνη επιθυμεί διακαώς μια διευθέτηση, ο Τραμπ απάντησε ότι πρόκειται για μια δύσκολη πολιτική και στρατηγική απόφαση για την ιρανική ηγεσία.

«Είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτούς. Είναι δυνατοί, είναι περήφανοι. Υπάρχουν πράγματα που ποτέ δεν πίστευαν ότι θα χρειαστεί να κάνουν και τώρα θα πρέπει να τα κάνουν. Δεν έχουν άλλη επιλογή», ανέφερε.