Οι-αντιδράσεις-Ρωσίας,-Κιέβου,-Τραμπ-και-ΕΕ-στην-επιστολή-Ζελένσκι-προς-Πούτιν-για-ειρήνη

Νέα διπλωματική πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου ανέλαβε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθύνοντας ανοιχτή επιστολή στον Βλαντίμιρ Πούτιν με την οποία τον καλεί σε απευθείας συνάντηση για να συζητήσουν την ειρήνη. Η κίνηση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από τη Μόσχα, την Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «υπέροχη» την προοπτική μιας συνάντησης των δύο ηγετών, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτισε κάθε προσπάθεια διαλόγου, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι προϋπόθεση για ουσιαστικές συνομιλίες παραμένει η πλήρης και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός από τη Ρωσία.

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Η ανοιχτή επιστολή του Ζελένσκι

Στην επιστολή του, η οποία ξεπερνά τις 1.800 λέξεις, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστηρίζει ότι η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω απευθείας διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών και προσωπικής εμπλοκής των ηγετών τους.

«Η Ουκρανία προτείνει να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος μέσω απευθείας διαλόγου μεταξύ εμάς — και εσάς. Προτείνω μια συνάντηση», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης πλήρη κατάπαυση του πυρός καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, πρόταση που ο Πούτιν είχε απορρίψει νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν είναι σωστό η Ουκρανία να περιμένει έως ότου ο πόλεμος επανέλθει στο επίκεντρο της αμερικανικής προσοχής, αναγνωρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει στρέψει μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντός της στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν.

«Θα ήταν λάθος να περιμένουμε απλώς μέχρι ο πόλεμος στην Ευρώπη να επιστρέψει στο επίκεντρο της προσοχής των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε.

Οι αιχμές κατά του Πούτιν

Η επιστολή είχε έντονο προσωπικό χαρακτήρα και σε αρκετά σημεία ο Ζελένσκι εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στον Ρώσο πρόεδρο.

Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές αναφορές του, υποστήριξε ότι «ύστερα από 26 χρόνια στην εξουσία, η ηλικία αρχίζει να αφήνει το αποτύπωμά της» στον Πούτιν.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στις πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ρωσικό έδαφος, μεταξύ των οποίων και το χτύπημα στα περίχωρα της Αγίας Πετρούπολης, την ώρα που εκεί διεξαγόταν μεγάλο οικονομικό φόρουμ παρουσία του Ρώσου προέδρου.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ακόμη ότι οι Ρώσοι πολίτες έχουν αρχίσει να κουράζονται από τον πόλεμο, τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τις ελλείψεις καυσίμων και την άνοδο των τιμών.