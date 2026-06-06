Ο μύθος της χαμηλής παραγωγικότητας — γιατί οι μικρές ελληνικές επιχειρήσεις δεν είναι το πρόβλημα

Γιατί οι μικρές ελληνικές επιχειρήσεις δεν είναι το πρόβλημα — αλλά το θύμα του πλαισίου

Είναι από τα πιο επαναλαμβανόμενα κλισέ του δημόσιου διαλόγου: «οι ελληνικές μικρομεσαίες είναι αναποτελεσματικές». Η φράση εκφέρεται σαν αυταπόδεικτη αλήθεια, ως κατηγορητήριο εναντίον του ίδιου του Έλληνα επιχειρηματία. Όμως όταν διαβάσει κανείς τα στοιχεία μέχρι το τέλος, ανακαλύπτει ότι το χαμηλό νούμερο δεν είναι ετυμηγορία για τις επιχειρήσεις — είναι το αποτύπωμα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο τις αναγκάζουμε να λειτουργούν. Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

01 Το κατηγορητήριο Το παραμύθι των αριθμών: γιατί το 54,6% δεν λέει αυτό που νομίζουμε Η παραγωγικότητα εργασίας στην Ελλάδα παραμένει στο 54,6% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Την ίδια στιγμή, ο Έλληνας εργαζόμενος δουλεύει τις περισσότερες ώρες σε ολόκληρη την Ένωση. Δύο αριθμοί που, μαζί, ανατρέπουν την αφήγηση της «τεμπελιάς». 54,6% Παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο ως % του μ.ό. ΕΕ 1η Θέση στην ΕΕ σε ώρες εργασίας ανά εργαζόμενο ~€15.000 Προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο σε ελληνική ΜμΕ 2,6 Μέσος αριθμός εργαζομένων ανά ελληνική ΜμΕ (ΕΕ: 3,9) «Λιγότερη παραγωγή ανά κεφάλι, αλλά οι περισσότερες ώρες δουλειάς στην Ένωση» Ας ξεκινήσουμε αναγνωρίζοντας ότι το βασικό νούμερο είναι πραγματικό. Σύμφωνα με την Έκθεση Χώρας 2026 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, η παραγωγικότητα της εργασίας —δηλαδή το προϊόν που παράγεται ανά απασχολούμενο— έχει αρχίσει πρόσφατα να ανεβαίνει, αλλά παραμένει μόλις στο 54,6% του μέσου όρου της ΕΕ. Στις ΜμΕ ειδικά, η προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο εκτιμάται περίπου στις €15.000, περίπου δύο τρίτα χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Με βάση αυτά τα νούμερα, το συμπέρασμα μοιάζει αναπόφευκτο. Είναι όμως λάθος. Γιατί δίπλα σε αυτό το νούμερο στέκεται ένα δεύτερο, που σπάνια αναφέρεται στην ίδια πρόταση: ο Έλληνας εργαζόμενος καταγράφει τις περισσότερες ώρες εργασίας ανά απασχολούμενο σε ολόκληρη την ΕΕ. Η χαμηλή παραγωγικότητα «ανά κεφάλι» συνυπάρχει με τον υψηλότερο όγκο δουλειάς της Ένωσης. Αυτό από μόνο του καταρρίπτει την ηθική διάσταση του μύθου: το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν δουλεύουμε αρκετά. Είναι ότι, για κάθε ώρα που δουλεύουμε, ο θεσμικός και επιχειρηματικός εξοπλισμός γύρω μας μετατρέπει λιγότερη από αυτήν σε αξία. Παραγωγικότητα εργασίας ανά εργαζόμενο — Ελλάδα έναντι μέσου όρου ΕΕ (ΕΕ = 100) Όταν λοιπόν ένας δείκτης παραγωγικότητας πέφτει ενώ οι ώρες εργασίας εκτοξεύονται, το ερώτημα του σοβαρού αναλυτή αλλάζει ριζικά. Δεν ρωτάμε πλέον «γιατί δουλεύουν λίγο οι Έλληνες», αλλά «γιατί η πολλή δουλειά τους αποδίδει τόσο λίγο». Και η απάντηση, όπως θα δούμε, δεν βρίσκεται στους ανθρώπους που σηκώνουν το ρολό κάθε πρωί — βρίσκεται στη δομή και στους κανόνες που τους περιβάλλουν.

02 Το αποτέλεσμα σύνθεσης Δεν είναι «κακές» επιχειρήσεις — είναι μικρές και μόνες τους Ένα μεγάλο μέρος του «χάσματος παραγωγικότητας» δεν μετράει την ικανότητα των επιχειρήσεων· μετράει το μέγεθός τους. Η Ελλάδα έχει τις μικρότερες και πιο απομονωμένες επιχειρήσεις της ΕΕ — και η παραγωγικότητα παντού αυξάνεται με την κλίμακα. — ✦ — Το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο μέσος όρος παραγωγικότητας μιας οικονομίας δεν είναι μια καθαρή μέτρηση «ποιότητας». Είναι κατά κύριο λόγο ένα αποτέλεσμα σύνθεσης: εξαρτάται από το πόσο μεγάλες είναι οι επιχειρήσεις και σε ποιους κλάδους δραστηριοποιούνται. Και εδώ η Ελλάδα είναι ακραία περίπτωση. Οι ελληνικές ΜμΕ απασχολούν κατά μέσο όρο 2,6 άτομα, έναντι 3,9 στην ΕΕ — δηλαδή είναι περίπου κατά ένα τρίτο μικρότερες. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις προσφέρουν σχεδόν 6 στις 10 θέσεις εργασίας στη χώρα, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι γύρω στις 3 στις 10. Μόλις το 0,6% των ελληνικών ΜμΕ ανήκει σε όμιλο επιχειρήσεων — το χαμηλότερο ποσοστό σε όλη την ΕΕ Υπάρχει όμως κι ένας δεύτερος, λιγότερο γνωστός παράγοντας που εντείνει το πρόβλημα: η απομόνωση. Στην Ελλάδα το 99,4% των ΜμΕ είναι ανεξάρτητες —το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ— και μόλις το 0,6% ανήκει σε όμιλο επιχειρήσεων, το χαμηλότερο ποσοστό της Ένωσης. Σε άλλες χώρες, μια μικρή επιχείρηση που ανήκει σε όμιλο μοιράζεται λογιστήριο, νομική υποστήριξη, δίκτυα προμηθειών, κανάλια εξαγωγών και πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Στην Ελλάδα η μικρή επιχείρηση τα κάνει όλα μόνη της — και πληρώνει το πλήρες κόστος του κάθε γραφειοκρατικού και λειτουργικού βήματος χωρίς καμία οικονομία κλίμακας. Πίνακας 1 · Διάρθρωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων — Ελλάδα έναντι ΕΕ Δείκτης Ελλάδα Μ.Ο. ΕΕ Απόκλιση Μερίδιο ΜμΕ στην προστιθέμενη αξία 63,5% 56,4% +7,1 μ.μ. Μερίδιο ΜμΕ στην απασχόληση 87,9% 66,6% +21,3 μ.μ. Θέσεις εργασίας σε πολύ μικρές επιχ. ~6 στις 10 ~3 στις 10 διπλάσιο Μέσος αριθμός εργαζομένων ανά ΜμΕ 2,6 3,9 −33% ΜμΕ που ανήκουν σε όμιλο επιχειρήσεων 0,6% — χαμηλότερο ΕΕ Προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο (ΜμΕ) ~€15 χιλ. ~€45 χιλ. −2/3 Το βάρος των ΜμΕ στην ελληνική οικονομία — μερίδια (%) σε σύγκριση με την ΕΕ Η ίδια σχέση φαίνεται και από την πλευρά των αμοιβών, που είναι ένας αξιόπιστος καθρέφτης της παραγωγικότητας. Σε επίπεδο ΕΕ, η μέση αμοιβή ανά εργαζόμενο αυξάνεται συστηματικά με το μέγεθος της επιχείρησης: από περίπου €28.510 στις πολύ μικρές, σε €40.820 στις μεσαίες, έως €59.460 στις μεγάλες. Το ίδιο ισχύει σε κάθε χώρα της Ένωσης. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο — είναι νόμος της κλίμακας. Το ελληνικό πρόβλημα δεν είναι ότι οι μικρές επιχειρήσεις αποδίδουν λιγότερο από τις μεγάλες (αυτό συμβαίνει παντού), αλλά ότι οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις δεν καταφέρνουν ποτέ να μεγαλώσουν ώστε να ανέβουν αυτή τη σκάλα.

03 Το σαθρό πλαίσιο Γραφειοκρατία, καθυστερήσεις δημοσίου και κλειστά επαγγέλματα: το τίμημα του «πώς» Εδώ βρίσκεται η ουσία. Το ίδιο το θεσμικό περιβάλλον λειτουργεί ως φόρος επί της παραγωγικότητας — και τον πληρώνουν δυσανάλογα οι μικρές επιχειρήσεις, που δεν έχουν τμήμα συμμόρφωσης ούτε νομική υπηρεσία να τον απορροφήσει. — ✦ — Όταν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ρώτησε τις ελληνικές επιχειρήσεις τι εμποδίζει τις επενδύσεις τους, το 89% απάντησε ότι το ίδιο το ρυθμιστικό πλαίσιο των επιχειρήσεων αποτελεί εμπόδιο — έναντι 69% στο σύνολο της ΕΕ. Δεν πρόκειται για αόριστη γκρίνια: είναι το υψηλότερο επίπεδο αντίληψης κανονιστικού βάρους στην Ένωση. Κάθε νέα ρύθμιση, πιστοποίηση ή πρότυπο μετατρέπεται σε ώρες και κόστος που, για μια επιχείρηση δύο ή τριών ατόμων, αφαιρούνται απευθείας από την παραγωγική δραστηριότητα. 89% των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρεί τη ρύθμιση εμπόδιο επενδύσεων — έναντι 69% στην ΕΕ Το δεύτερο μεγάλο βάρος είναι οι καθυστερημένες πληρωμές, ιδίως από το ίδιο το Δημόσιο. Το 33% των ελληνικών ΜμΕ επιβαρύνεται με καθυστερήσεις πληρωμών από φορείς του δημοσίου, έναντι 20% κατά μέσο όρο στην ΕΕ — και το χάσμα στις συναλλαγές επιχειρήσεων προς το κράτος είναι το μεγαλύτερο σε ολόκληρη την Ένωση. Για μια μικρή επιχείρηση, μια καθυστερημένη πληρωμή του δημοσίου δεν είναι λογιστική λεπτομέρεια: είναι κεφάλαιο κίνησης που λείπει, μισθοδοσία που μετατίθεται, επένδυση που αναβάλλεται. Είναι η ίδια η ρευστότητα που στραγγαλίζεται από τον μεγαλύτερο πελάτη της αγοράς. Θεσμικά εμπόδια στην επιχειρηματικότητα — Ελλάδα έναντι ΕΕ (% επιχειρήσεων) Το τρίτο εμπόδιο είναι οι υψηλοί φραγμοί εισόδου σε επαγγέλματα και αγορές. Σε κλάδους όπως οι δικηγόροι, οι αρχιτέκτονες, οι πολιτικοί μηχανικοί και οι λογιστές παραμένουν αυστηρές ρυθμίσεις: περιορισμοί στις πολυκλαδικές συνεργασίες και στη διαφήμιση, εδαφικοί περιορισμοί και, σε ορισμένες περιπτώσεις, καθορισμένοι πίνακες αμοιβών. Παρόμοια, το λιανικό εμπόριο υπόκειται σε περιορισμούς χωροθέτησης και αδειοδότησης, ενώ τα φαρμακεία λειτουργούν με πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια εγκατάστασης. Το αποτέλεσμα είναι μια αγορά όπου ο ανταγωνισμός περιορίζεται τεχνητά — και, χαρακτηριστικά, αυτά τα προστατευμένα επαγγέλματα εμφανίζουν χαμηλό δείκτη εξόδου επιχειρήσεων: οι αναποτελεσματικοί δεν φεύγουν, οι αποτελεσματικοί δεν μπαίνουν εύκολα. Η αντίφαση που λύνει τον γρίφο Η Ελλάδα είναι από τις κορυφαίες χώρες της ΕΕ στην ταχύτητα ίδρυσης επιχείρησης: τρεις διαδικασίες, τρεις έως τέσσερις ημέρες, ανταγωνιστικό κόστος — και το 2025 τέθηκε σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα OpenBusiness. Το να ανοίξεις επιχείρηση είναι πλέον εύκολο. Το να την λειτουργήσεις και να τη μεγαλώσεις παραμένει δύσκολο. Αυτή ακριβώς η ασυμμετρία —εύκολη είσοδος, δύσκολη ανάπτυξη— εξηγεί γιατί γεννιούνται τόσες πολλές μικροσκοπικές επιχειρήσεις που δεν μεγαλώνουν ποτέ. Σε όλα αυτά προστίθενται η βραδύτητα της δικαιοσύνης —με μακροχρόνιες δικαστικές διαδικασίες που καθυστερούν την εφαρμογή του πτωχευτικού πλαισίου και την εξυγίανση— και η έλλειψη σαφούς πλαισίου χρήσεων γης και πολεοδομικού σχεδιασμού, που μπλοκάρει την επέκταση εγκαταστάσεων. Κανένα από αυτά τα εμπόδια δεν είναι «λάθος» της μεμονωμένης επιχείρησης. Είναι όλα χαρακτηριστικά του πλαισίου. Πίνακας 2 · Θεσμικά εμπόδια — Ελλάδα έναντι ΕΕ Εμπόδιο Ελλάδα Μ.Ο. ΕΕ Σχόλιο Ρύθμιση ως εμπόδιο επενδύσεων 89% 69% υψηλότερο ΕΕ ΜμΕ με καθυστερήσεις πληρωμών δημοσίου 33% 20% μεγαλύτερο χάσμα ΕΕ Ίδρυση επιχείρησης (διαδικασίες) 3 — κορυφαίο ΕΕ Κλειστά / προστατευμένα επαγγέλματα Υψηλοί φραγμοί Χαμηλότεροι χαμηλός δείκτης εξόδου

04 Κεφάλαιο & καινοτομία Στερημένες από κεφάλαιο και τεχνολογία — όχι από ικανότητα Μια επιχείρηση γίνεται παραγωγική όταν επενδύει σε τεχνολογία, έρευνα και δεξιότητες. Στην Ελλάδα, και τα τρία εμποδίζονται συστηματικά για τις μικρές επιχειρήσεις — που πληρώνουν ακόμη και ακριβότερο δανεισμό. — ✦ — Η παραγωγικότητα δεν είναι θέμα χαρακτήρα· είναι θέμα εξοπλισμού. Και ο εξοπλισμός κοστίζει. Στην Ελλάδα η επιχειρηματική επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη αυξάνεται γρήγορα, αλλά παραμένει στο 0,9% του ΑΕΠ έναντι 1,5% στην ΕΕ. Η αξία που παράγεται στη μεταποίηση μέσης και υψηλής τεχνολογίας φτάνει μόλις το 2% της συνολικής προστιθέμενης αξίας, έναντι 5,21% στην ΕΕ. Και στην υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης, μόλις το 8,93% των ελληνικών επιχειρήσεων τη χρησιμοποιούσε το 2025, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν 19,95%. Αυτό το ψηφιακό και τεχνολογικό χάσμα, που πλήττει κυρίως τις ΜμΕ, μεταφράζεται απευθείας σε χαμηλότερη παραγωγικότητα ανά ώρα. Καινοτομία & ψηφιακό χάσμα — Ελλάδα έναντι ΕΕ (%) Προσοχή όμως: η εικόνα δεν είναι μονότονη υστέρηση. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι ήδη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (23,48% έναντι 20,26%), ενώ οι κοινές δημοσιεύσεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα ξεπερνούν τον μ.ό. της ΕΕ (9,01% έναντι 7,62%). Το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων ανθεί: πάνω από 90 startups άντλησαν €555 εκατ. το 2024, με ετήσια αύξηση 15%. Όπου το πλαίσιο επιτρέπει την κίνηση, η ελληνική επιχείρηση κινείται. Το πρόβλημα είναι η μετάβαση στην επόμενη φάση: τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών παραμένουν κάτω από τον μ.ό. της ΕΕ και τα χρηματοδοτικά κενά εμποδίζουν την ανάπτυξη σε πιο ώριμο στάδιο. Πάνω από 90 ελληνικές startups άντλησαν €555 εκατ. το 2024 — η ικανότητα υπάρχει· το κεφάλαιο για κλίμακα λείπει Και υπάρχει ένα τελευταίο, σκληρό στοιχείο: η ίδια η πρόσβαση στο τραπεζικό κεφάλαιο τιμωρεί το μέγεθος. Σύμφωνα με την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος (Μάιος 2026), ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώνεται στο 10% για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και 4,7% για τις μικρομεσαίες, έναντι μόλις 0,9% για τις μεγάλες. Όσο μικρότερη η επιχείρηση, τόσο πιο «επικίνδυνη» θεωρείται — και τόσο ακριβότερο ή δυσκολότερο το δάνειο. Έτσι, η μικρή επιχείρηση που θα ήθελε να επενδύσει σε μηχανήματα ή λογισμικό για να ανεβάσει την παραγωγικότητά της, συναντά πρώτα έναν τοίχο χρηματοδότησης. Πίνακας 3 · Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) κατά μέγεθος επιχείρησης, 2025 Μέγεθος επιχείρησης Δείκτης ΜΕΔ Ερμηνεία Πολύ μικρές επιχειρήσεις 10,0% ακριβότερη / δυσκολότερη πρόσβαση σε δανεισμό Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 4,7% ενδιάμεσο κόστος κινδύνου Μεγάλες επιχειρήσεις 0,9% φθηνότερη, ευκολότερη χρηματοδότηση Σύνολο επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου 2,2% —